【鬥獅拳】柬埔寨Kickboxing: Pradal Serey

Pradal Serey是柬埔寨踢拳活動，亦是Bokator(鬥獅拳)其中一個分支。現在每逢周末，柬埔寨電視台都會播映Pradal Serey擂台搏擊比賽，並深受當地人，尤其年青人歡迎。原來這個柬埔寨擂台搏擊比賽，九十年代曾嘗試與其他東南亞不同擂台比賽統一正名，但遭到拒絕，這次為大家介紹箇中原由。

在柬埔寨古蹟保留了Pradal Serey壁畫（維基百科） Pradal Serey在高棉語等同「自由格鬥」(Free Fighting)，據說它源自公元二至三世紀中亞扶南國的拳術，而成形於九世紀吳哥王朝。作為Bokator一個分支，Bokator和Pradal Serey有各自搏擊比，Bokator包括兵器、寢技和模仿不同動物的動作步法，而Pradal Serey則只限站立的拳腳肘膝技術和纏技(Clinch)。

古代拳賽神聖較量

在十九世紀前殖民時代，Pradal Serey拳師備受社會尊崇，對戰亦在神殿舉行，拳賽是神聖較量，拳手收入主要靠來自現場觀眾隨意饋贈。法國殖民時代，對傳統武術有所限制，將這拳術刻意規範化，轉化為現代搏擊運動，配上拳套等。而二十世紀赤柬統治時代，政府全面禁武，大量拳師遭到屠殺，Pradal Serey 幾乎成為絕響。

九十年代，柬埔寨武術於當地復興，Pradal Serey再次登上當地擂台比賽項目。現在Pradal Serey拳賽統一由CBF(Cambodian Boxing Federation，前身為1961年CABF, Cambodian Amateur Boxing Federation)管理，由此組織監管所有裁判、拳手、拳證和電視播映權。在海外，推廣Pradal Serey還有德國the European Khmer Boxing Federation、法國the Fédération des Arts Martiaux Khmers also ( FAMK)、越南the Anh Binh Minh Khmer Martial Arts Association和澳洲Kun Khmer Australia。

若只看拳手服飾，除了是否帶「蒙空」外，很難判斷Pradal Serey擂台搏擊和泰拳分別。(Pinterest)

在當代，Pradal Serey擂台搏擊引入很多比賽規範。比賽在一個6.1米正方有繩擂台舉行，一般賽事以5局每局3分鐘為主，每局間有分半到2分鐘休息時間。拳手需佩戴牙膠、拳套和拳褲作賽，開賽前會以傳統樂器奏樂，拳手要跳拳舞(kun kru)，分別行禮敬佛、拉瑪(Rama)和僧伽(Sangha of monks)。比賽規例禁止任何背部或要害打擊、將對手纏在擂台邊繩和在對手著地時繼續打擊。

與泰拳分別

由於賽例大致與泰拳相似，很多人分不清兩者分別。首先柬埔寨拳手不帶蒙空(mongkhons，大家見部份Pradal Serey比賽拳手會帶頭帶但並不是蒙空)，而據在柬埔寨學武的夏威夷裔MMA拳手Justin Wong說法，在柬埔寨擂台比賽中，肘技深受觀眾和裁判喜愛。(1)所以同樣也用拳腳肘膝，Pradal Serey拳手會較常用肘攻擊。



#Pradal Serey特別擅長以肘擊攻擊，所以也有較多打法。

現在，柬埔寨政府在暹粒專門建了一座名為The Ring of Champions體育館專供Pradal Serey比賽，參加擂台搏擊以贏取獎金也成為不少拳手賴以為生收入來源。雖然一方面政府和社會熱切推動這門搏擊運動，但亦有不少輿論指，這門傳統武術由寺院內神聖對決改為體育館比賽運動後，退下了神聖面紗，變得世俗。觀眾因為參與賭博而不再尊重拳手，甚至因為輸錢而謾罵拳手。

爭論拳術正名

對一些文化研究者而言，公元二、三世紀的扶南武術是東南亞拳術的始祖，扶南的領土相當於當今柬埔寨全部國土、老撾南部和泰國東南部一帶，由它分支了現在的高棉拳(鬥獅拳古稱)、泰拳、老撾拳、寮拳和緬甸拳。因此，東埔寨當地有傾向他們的拳術是東南亞拳術之母，1995年柬埔寨政府積極向ASEAN(「東南亞國家協會」英語簡稱)爭取，將組織旗下各國，例如泰國、緬甸等擂台搏擊拳術統一為命名為「Sovannaphum boxing」(2)或「SEA boxing」(SEA即South East Asia)，而遭泰國等各國大力反對。當年柬埔寨政府一氣之下，拒絕於2005年東南亞運動會派運動員參加泰拳賽事以示抗議。



(1) https://www.vice.com/en_au/article/xybdkd/pradal-serey-kickboxing-the-cambodian-way

(2) Sovannaphum在高棉語指「黃金土地」，在遠古南亞印度系文學傳說中被視為聖地，但地點一直備受爭論，在柬埔寨文化中相信這地即指大約古代扶南國領土。