【殭屍先生】林正英逝世22周年　靈幻武打風格開創港產片又一風潮

今天是「殭屍先生」林正英的忌日。他本為洪家班著名成員，曾在七十年代參與李小龍電影的拍攝工作。其後他憑藉《殭屍先生》(台譯《暫時停止呼吸》)系列中的茅山師傅一角而大紅大紫。九十年代轉戰亞洲電視拍攝《殭屍道長》系列，不幸於1997年因肝癌逝世，享年44歲。

李小龍御用拍擋

林正英（1952-1997），原名林根寶，綽號「九叔」。他自小在京劇名伶「粉菊花」開辦的春秋戲劇學校學習京劇，與尊龍、惠天賜、董瑋和孟海等為同門師兄弟。他亦曾經拜入于占元門下，與七小福一同受訓。他在該校學藝五年，半年後便投身第一套劇目《白沙灘》，並於17歲時加入電影圈做龍虎武師。

由於林正英身型偏小，所以早年主要擔任女角如鄭佩佩等人的替身。直至十九歲時與韓英杰合作，擔任李小龍《唐山大兄》(1971)副武術指導，並在片中客串一角，成為李小龍得力助手。除了《猛龍過江》外，李小龍其他幾套作品都有林正英參與武術指導工作。而林正英成名早，故也引廌師弟入電影圈，例如動作演員孟海便是因林正英而被李小龍賞識。

李小龍過身後，林正英成為當時冒起的洪金寶洪家班一員，於多套洪金寶的電影中擔任武術指導和演出。經典作品如《三德和尚與舂米六》（1977）、《贊先生與找錢華》（1978）、《林世榮》（1979）等，都是林正英在洪家班早年經典之作。

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經典《敗家仔》與《殭屍先生》

在洪家班作品中不得不提經典《敗家仔》(1982)，京劇出身的林正英於劇中飾演同樣是京劇團成員的梁二娣，梁二娣相傳為詠春一代宗師，正職於戲棚反串扮演花旦。林正英本來就是科班弟子，身段柔軟，故他所演繹的梁二娣，顯得零舍精巧靈秀；與演師兄黃華寶一角、高頭大馬的洪金寶相比，二人按身型特點打出不同韻味的詠春拳。使此套電影四十年來至今仍為詠春功夫電影的經典之作。而當時林正英雖然有名氣，但仍未躋身一線主角，卻憑此片一戲成名，他更與洪金寶等人一同獲第二屆香港電影金像獎最佳動作設計殊榮。(1)

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由《敗家仔》學詠春拳（上）

由《敗家仔》學詠春拳（下）

八十年代初，洪金寶主力發展其《五福星》系列，但他所開闢的《人嚇人》(1982)和《人嚇鬼》(1984)搞笑鬼片系列大收。為了同時發展兩線系列，洪金寶自己主打《五福星》系列，而以當時已甚具名氣的林正英和許冠英，帶領新人錢小豪、王小鳳、李賽鳳和樓南光開拍由劉觀偉執導的《殭屍先生》(1985)。

那年代港產片流行先在台灣上映，以試風評，《殭屍先生》本來預計票房平平，料想不到在台灣開畫大收，及後香港亦票房報捷，並風靡全球掀起殭屍熱。《殭屍》系列中林正英飾演茅山師傅九叔，帶領兩個頑皮弟子捉殭屍的故事，期間趣事頻生，師徒情誼和人鬼摸錯的情節，深受觀眾喜愛，並開創了將武打功夫融入捉殭屍的靈幻動作系列。

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靈幻武打電影

所謂靈幻武打電影，有別於之前成龍的功夫喜劇。除了電影加入鬼神元素以作笑料背景外，劇中演員運用功夫主要是跳躍翻騰逃避殭屍，演員要以武功壓制殭屍，必需要輔以茅山道具才能生效。就算如師傅九叔功夫深厚，在大多數情節下都只是用功夫逃避追殺。

踏入九十年代，靈幻動作電影系列式微，林正英轉戰電視。適逢亞洲電視以百萬年薪羅致林正英拍攝《殭屍道長》和《殭屍道長2》，成為當時亞視收視和口碑俱佳的作品。可惜拍攝期間林正英發現患上肝癌，並於1997年11月8日因病逝。(2)林正英逝世多年，至今仍然為香港影迷所懷念。

註解：

(1)網上說林正英曾習詠春，但筆者無法找到任何他的師承或有同門人承認他的詠春師承記錄，不排除拍《敗家仔》時因戲需求曾短暫學過詠春，故存疑。

(2)據說當年亞視以林正英病逝為由，拒絕再注資開拍殭屍劇。適逢編劇陳十三成功力排眾議，游說亞視再開拍殭屍劇，但要避用「道長」和傳統茅山師徒的角色設定，遂誕生了另一經典《我和殭屍有個約會》系列。