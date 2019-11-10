【武編週記】《魔神英雄傳》：善用戰略製造制敵機會

今年正值經典動畫《魔神英雄傳》播放30週年(1988-1989年於日本首播)，系列又有新作，早前官方公布新企劃《魔神英雄傳七魂的龍神丸（暫譯，魔神英雄伝ワタル 七魂の龍神丸）》將於2020年春季播映。新版預告片一出，龍神號七個新形態分別出現，各位年過三十的讀者應該回憶湧現，一齊大叫「飛雲機會嚟啦！」。

《魔神英雄傳》在日本有幾個不同系列，筆者最深刻是曾在無線播映的粵語版，元祖「創界山篇」（大約1990年香港播映）和第二輯「星界山篇」（大約1992年首播）。今次劇情，救世主飛雲再次被呼喚至創界山，但他所看到的卻是上下顛倒的創界山，而龍神號也遭受邪惡之力所封印而變得四分五裂。於是飛雲再次與美智子、虎王、武一郎再度踏上了救世主之旅，拯救創界山。

這個集RPG遊戲元素和武俠劇於一身的動畫。主角和反派機械人機種形象分明，尤其每一層反派都會有特別主題，例如軍事兵種、日本古代造型、運輸交通工具、歐洲鬼怪、馬戲團角色等等，每個反派機種都會將一些尋常角色的日常配備放大，成為這反派專用武器。而飛雲一角又如武俠小說中的英雄成長，由起初的懵懵懂懂小伙子，到後來茁壯成為救世者。經歷與同伴磨合，加上龍神號不斷添置裝備等等，讓讀者越看越過癮。

《魔神英雄傳》幾位經典主角。(動畫截圖)

「機會嚟啦！」量化統計

而對於參與比賽的人來說，「飛雲機會嚟啦！」又是一種啟發。Blogger陳飴曾十分科學化地統計了《魔神英雄傳》第一輯45集飛雲是如何將敵人消滅，從而分析究竟「飛雲機會嚟啦！」是甚麼機會。(1)

根據他的統計數字，在45集中敵人失誤為29%(13/45)、自己爭取40%(18/45)、隊友助攻11%(5/45)、不適用20%(9/45)。而根據作者統計，在第一輯頭10集「機會嚟啦！」，有6集都是敵人失誤，是編劇讓飛雲有點運氣，待他在這6集中學習成長，然後在之後11-20集反過來有6集是自己製造機會。

可見好多時機會都要主角自己爭取，其次是隊友助攻，真正來自敵人自己「甩轆」出錯的被動式機會其實不算太多。所以嚴肅點看，這個教導我們任何對決比賽都要靠自己日常準備和團隊默契，對陣時主動爭取機會，或善用隊友助攻。

新一輯《魔神英雄傳》龍神號有幾個新造型。(資料圖片)

擂台上戰略選擇

在擂台博擊中，很多時是一對一的對決。爭取時間等待對手失誤，或自己不斷製造機會，這兩個策略都是很多人經常談到。但我以為，在擂台上最能自己掌握到的便是自己，所以與其守株待兔等對方失誤，不如自己製造攻擊機會，甚至製造機會讓對手失誤犯錯。

今年書展，曾俊華翻譯他劍擊老師約翰著作《重劍2.5》，約翰綜合了從教練們得到的啟示，當中提到劍擊比賽的技術水準是由較低水準的劍擊運動員決定，劍擊手應善用戰略，好好計劃如何達致成功，能力較弱的一方絕對有能力戰勝強一方。「善用戰略，能力較弱一方絕對有能力戰勝強一方」，這個劍擊前賢技術之談，與各位共勉之！

註解：

(1)到底「機會嚟喇飛雲！」的機會，是怎樣的機會？