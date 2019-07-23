【書展2019】曾俊華新書：從劍擊悟處世之道

前財政司司長曾俊華除了研習洪拳多年外，亦自大學起亦參與劍擊運動，現在是母校喇沙書院劍擊隊教練，每周風雨不改訓練學校劍擊隊，並帶領同學奪得十多屆學界總冠軍。今年書展，曾俊華與王瑛翻譯了前劍擊世界冠軍約翰‧哈門伯格所著劍擊回憶錄及教學書《重劍2.5：從麻省理工到天下第一劍》，並在今年書展首次發布。

80年代的John Hamenberg。（維基百科） 作者約翰‧哈門伯格(John Hamenberg)是曾俊華於70年代，在美國麻省理工讀書時同學和劍擊隊隊友，亦是1977年劍世界冠軍和1980年奧運金牌得主。他於2007年撰寫《重劍2.0：新劍擊模式誕生》，幾年後加入數位世界頂級重劍手對新模式的看法，重新出版《重劍2.5：麻省理工到天下第一劍》，中譯版以原文版的特別紀念版為藍本，以新一章介紹作者為已去世的Eric Sollee教練(2017年進入美國劍擊名人堂)的生平和對劍擊的看法。

曾俊華憶述當年在麻省理公劍擊隊練習後，與教練和約翰‧哈門伯格往酒吧喝兩杯的言談內容，影響他們對劍擊和處世的看法。而本來出身瑞典的約翰，因無緣發展劍擊生涯，因而投考麻省理公，卻意外在這兒重拾對劍擊的信心，最終回國參與劍擊賽事，晉身世界冠軍。

（左起）《重劍2.5》譯者黃瑛、曾俊華。(賴家俊 攝)

運用策略以弱勝強

很多讀者一早在書展發布會開始時找曾俊華簽名。(賴家俊 攝) 在書中，約翰綜合了從教練們得到的三個啟示。第一，劍擊比賽的技術水準是由較低水準的劍擊運動員決定：第二，相比更喜歡較長距離的選手，善於處理較短距離的選手是可以利用這一優勢的；最後，在比賽中是有可能強制對手進入你的優勢戰術領域。總結而言，即是善用戰略，好好計劃如何達致成功，能力較弱的一方絕對有能力戰勝強一方。

曾俊華表示希望這書也啟發家長如何教導子女學習。他表示相比現在小朋友越來越早開始學劍擊，七十年代曾俊華在高中才開始學習劍擊運動時。小朋友早學可能會容易厭倦，但只要能分清目標是怎麼，學劍讓他能豐人生，學懂遇到不同事情不同方法應對。而家長要清楚小朋友學習劍擊或其他體育運動目標是怎麼，輔導他們有更豐富人生。

曾俊華(右)即場為遠在匈牙利參加劍擊世錦賽的香港隊隊員拍攝打氣片段。(賴家俊 攝） 《重劍2.5》一書是譯者曾俊華和王瑛耗十八個月翻譯而成。書中技術部份，曾俊華表示較適合有數年學劍擊經驗的讀者。但這本亦是一本談人生的書，當中教人如何面對挫折，永不言棄，運用策略和實戰經驗讓運動員步向成功之道，他誠意亦推介給每位香港人，希望讀者除了能得到技術啟發外，亦能從中啟悟人生處世之道。