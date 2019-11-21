【UFC】Royce Gracie - 以巴西柔術顛覆格鬥界

爲了以表揚在UFC和綜合格鬥界有重要貢獻的綜合格鬥選手及幕後人士，UFC於2003年11月21日的UFC 45成立UFC名人堂。而在首屆的入選者當中，其中一位就是在第一屆的UFC就已經出賽，被視爲對現代綜合格鬥發展史中最有影響力的人之一的Royce Gracie。

巴西的Gracie家族現在已經是巴西柔術界中無人不曉的名字。而在北美，讓這個招牌發揚光大的就是Royce Gracie。在1993年至1994年間，Royce Gracie分別贏得了UFC 1、UFC 2和UFC 4的UFC淘汰賽冠軍。而包括在UFC 4勝出了一場後退出的一場比賽，在一年多的時間中他就在四個大會中共擊敗了共11位對手，並全部以降服的方式勝出。Royce Gracie因爲這些勝利而聲名大噪，而他所代表的Gracie柔術 (後來統稱巴西柔術)也因而在北美盛行，讓世人認識到擒抱技術和地戰技巧在格鬥中的重要性，在開創綜合格鬥風潮中絕對功不可沒。

其貌不揚的巴西柔術高手

在1993年，Rorion Gracie爲了推廣自己家族中的Gracie柔術而決定在美國舉辦巴西Vale-Tudo 式的無限制格鬥賽，希望能以賽果去説服大衆。在決定與商人Art Davie合辦舉辦第一屆UFC後，Rorion Gracie爲了讓勝利更加令人信服，選擇了放棄在當時Gracie家族中被視爲實力最強的Rickson Gracie，反而派出身材比較瘦削，比賽經驗較少的Royce Gracie出戰。

Rorion Gracie認為如果是由體型較壯的Rickson Gracie出賽，就算贏得了比賽，也可能會被視為是靠身形優勢勝出，而不是因爲Gracie柔術的有效性。Rorion希望可以藉着這次的賽事表現出Gracie柔術「以小勝大」的能力，於是Royce Gracie 就代表著Gracie柔術在第一屆的UFC中出賽。

Royce Gracie迎戰Ken Shamrock。圖片來源：Getty Images

在當時，大部份格鬥選手都是以站立打擊為主，對擒抱技和關節技的認識可以說是極不了解。在第一屆UFC的參賽者中，除了Royce外，就只有在美國選手Ken Shamrock對關節技有認識，但在Ken Shamrock也被Royce Gracie秒殺的情況下，其他的對手也只有乖乖被降服的下場。之後，Royce就以連續降服三位對手的戰果下輕易成爲第一屆UFC淘汰賽的冠軍。

Royce Gracie勝出第一屆UFC。圖片來源：Getty Images

一如Rorion 的預期，Royce的勝利讓北美格鬥界震驚，Gracie柔術的寢技地戰技巧為一衆格鬥選手帶來了強大的衝擊。Royce在之後的UFC中繼續過關斬將，成功奪得UFC 2和UFC 4的冠軍，但這時候很多有柔道和摔跤經驗的參賽者已經開始研究有效的地戰方法去對應Gracie柔術。而在UFC 3時Royce雖然在第一輪比賽中擊敗了對手Kimo Leopoldo，但卻是一場他在UFC中前所未有的苦戰，雖然勝出但卻未能在之後的賽事繼續參賽。

Royce在UFC中一共擊敗了共11位，來自不同武術背景的參賽者：

宿敵之戰

在1995年的UFC 5中，爲了讓Royce與在日本Pancrase成爲了冠軍的Ken Shamrock直接一戰，UFC安排了兩人爭奪UFC首條Superfight冠軍腰帶。自稱已經徹底看透Gracie柔術的Ken Shamrock在比賽中以頗爲消極的壓制控制了Royce，比賽在36分鐘後以和局收場。

Rorion和Royce在UFC 5之後離開了UFC，但Gracie柔術對北美格鬥界帶來的衝擊讓寢技成爲格鬥技的新趨勢。與此同時，不同派別的Gracie柔術也開始出現，開枝散葉後被統稱為巴西柔術。在UFC的Ultimate Fighting進化為MMA綜合格鬥後，寢技已經是綜合格鬥中的基本技術，而巴西柔術亦近乎是必修科目。要在沒有降服技知識的情況下在職業綜合格鬥賽事中取得勝利可以說是機會極微的事情。

轉戰日本

離開UFC後來，Royce跟從兄長Rickson轉戰日本，在PRIDE分別與著名職業摔角手高田延彦、著名相撲手曙太郎、奧運柔道金牌得主吉田秀彦以及被稱爲Gracie獵人的櫻庭和志等對壘。

在2000年與櫻庭和志的一戰中，兩人協議比賽以每回合15分鐘，無限回合的方式進行，只要沒有一方被擊倒或投降，比賽就會加時繼續。最終這場比賽在六個回合共90分鐘的比賽之後由於Royce的教練團決定終止比賽而結束，由櫻庭和志獲勝。

Royce在PRIDE的比賽都有一定的話題性，當中對曙太郎的一戰更是以小勝大的完美示範。

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淡出綜合格鬥界

Royce Gracie在2006年的UFC 60中回歸UFC迎戰Matt Hughes，不過在第一回合TKO落敗。之後Royce就淡出了綜合格鬥界，除了在2007年與櫻庭和志再戰之外，就要到2016年才與宿敵Ken Shamrock來了一場復仇戰。雖然兩場比賽都由Royce獲勝，但這兩場比賽都是負面多於正面。在與櫻庭的第二戰中，Royce在賽後藥檢中被驗出曾使用禁藥，而在與Shamrock的第三戰中就在慢鏡重播中看到他擊敗Shamrock前曾有懷疑違規的攻擊。

但縱使後期的賽事成績未算理想，Royce Gracie讓巴西柔術在北美大行其道絕對是功不可沒，而他在綜合格鬥歷史中的重要性更是無庸置疑。