【高以翔猝死】鄒市明《追我吧》遇險　多番催促才有人救

藝人高以翔昨天在錄製內地遊戲節目《追我吧》中途猝逝。遊戲節目《追我吧》為浙江衛視旗下的大型綜藝節目，主打都市夜跑及體能競技，高以翔猝逝後，網民怒轟電視台忽視嘉賓安全， 對參加者體能要求亦過於嚴苛，連奧運體操冠軍李小鵬及拳王鄒市明也體力不支，外界質疑參與藝人體能透支釀成意外。

節目除了要求參加者極高體能要求外，遊戲項目也有一定危險，例如參加者需要飛檐走壁、要從70米高樓速降等等。而且過往參加者未能完成關卡或發生意外後，現場援助反應都極為遲緩，都是這節目捱轟的部分。



+ 6 + 5 + 4

以奧運金牌的拳王鄒市明為例，他是2008北京奧運、2012倫敦奧運的金牌得主，又曾奪得是WBO 世界冠軍頭銜，體能水平應該算是中上水平，但他亦曾在《追我吧》中發生意外。

在11月15日播出的第二期《追我吧》節目中，他已經腿傷了，在場人員大喊「奧運冠軍精神」叫他支持完成賽事。最後他在平衡滾筒環節裡因體力不支，抽筋跌入球池，旁邊一眾主持和觀眾卻未意識不妥，直到開始發覺鄒市明不對勁，出意外而提出要支援，到救援赴場卻花了一段時間。

從內地網民和評論員對這集的評價，對節目潛在隱憂可見一斑：

從鄒市明看這節目的救護多延遲。節目中鄒市明摔下後體力不支淹沒在海洋球裡，掙扎著出來喘氣。本身前面的運動就用氧過多，掙扎出來一點又陷進去了，像大活人溺水一樣殘忍。鄒市明說腿沒有知覺了，陳偉霆和宋祖兒覺得出了問題，一遍一遍的說找人看，就是沒有人來。直到華少第三次催促，才有人把鄒市明從海洋球裡扶起來。22秒處摔下，一直到1分52秒才被救護人員扶出來，真是絕了。 內地娛樂評論人王小呆