【UFC】Conor McGregor UFC 246 迎戰Donald Cerrone

在過去一個月一直流傳已久的一戰終於落實。UFC主席Dana White宣布Conor McGregor與「牛仔」Donald Cerrone將會在1月18日的UFC 246中對壘。

雖然Conor McGregor有段時間曾表示會從綜合格鬥賽中退休，但卻在整個2019年中透露曾多次要求UFC讓他出賽，只是UFC未能安排。而在10月時，McGregor就更在莫斯科舉辦記者會，表示會在1月重返UFC。

Conor McGregor在去年10月的UFC 229落敗後已有一年多沒有出賽。相片來源：Getty Images

而在這個記者會的一日後，Donald Cerrone也在自己的社交媒體「暗示」自己會是McGregor的下位對手。不過這場比賽一直沒有正式落實。

延伸閱讀：McGregor給出下年比賽路線圖 一日後即遇變數

而這場比賽今日終於有新消息，由ESPN引述Dana White：「Conor已經簽了賽事合約，而牛仔也準備好出賽。」

自從在2018年10月的UFC 229中輸了給Khabib Nurmagomedov之後，McGregor沒有在任何職業賽事中出賽。

相反，在McGregor遠離擂台的這段期間，Donald Cerrone已經出賽了五次之多，獲得3勝2 敗的成績。當中分別擊敗了Mike Perry、Alexander Hernandez和Al Iaquinta，而負於Tony Ferguson和Justin Gaethje。

Donald Cerrone於UFC 238中激戰Tony Ferguson。相片來源：Getty Images

Conor McGregor與Donald Cerrone今次的比賽預計會在170磅的次中量級中進行。