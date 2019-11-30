【比賽】韓式合氣道亞錦賽 成人中小學生齊參加

由世界合氣道武藝聯盟(World Hapkido Martial Arts Federation/WHMAF)屬下協會香港合氣道總會主辦，第一屆合氣道亞洲錦標賽，將於12月29日於香港辦行，本港健兒將與八個亞洲國家選手，雲集香港參與多項韓式合氣道賽事。這次【武備志】為大家介紹這次主辦單位「香港合氣道總會」，讓大家認識該會如何推動香港合氣道發展。 文、攝：賴家俊

香港合氣道總會於2017年成立，屬世界合氣道武藝聯盟旗下協會，由會長楊英君與多名志同道合人士共同創立，現已有七間屬會。

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【韓國合氣道】跆拳道以外的韓國國技

(圖左)香港合氣道總會會長楊英君。(賴家俊 攝) 楊英君自小已接觸武術，1980年開始學習跆拳道，並作多方發展，曾代表香港出賽和考取國際裁判資格。 「韓式合氣道包括了跆拳的腿法，還加上摔、撻、鎖、擒拿和兵器術。有一年我到馬來西亞做跆拳賽事裁判，認識當地一位大師，他也懂得合氣道，從他身上我認識這門武術，並立志在這門多元化武術上有所發展。」 楊英君回港後與一群志同道合跆拳道朋友一同學習合氣道，並從韓國世界合氣道武藝聯盟邀請導師來港培訓香港教練，從新學習合氣道中的滾地、長棍、劍道和自衛術等。多年來他們積極為韓式合氣道培育人才，而香港總會成立後已有最少五十名成員獲黑帶認證，更開設公開班、並派員往中小學開班授徒。

透過參賽提升港隊技術

「我們有不同年齡學生學習韓式合氣道，公開賽事也分成人、兒童和幼兒（六歲以下）。最近的世界賽和接著的亞錦賽，都有中、小學學員參加。」

(圖左起)香港合氣道總會會長楊英君及港隊總教練何潘振浩。(賴家俊 攝) 世界合氣道武藝聯盟是韓式合氣道其中一個組織，總部在南韓，在意大利、德國、韓國、印尼、汶萊、越南等都有分會。屬下分會由WHMAF頒授各學員考帶和段位國際認證，各分會亦合作舉辦世界或區域性賽事。香港分會先後已有港隊成員參加世錦賽、國際裁判班，未來希望繼續以比賽提升本地技術，所以今年繼世錦賽和東亞賽後，在香港舉辦第一屆亞洲錦標賽。 參加亞錦賽港隊甄選准則，楊英君表示主要根據之前參加世界賽等其他賽事成績，和剛晉升黑帶的學員中邀請有潛質者加入。

曾獲2018年世錦賽跳高冠軍、套拳亞軍的中四學生馮耀文，亦將會代表香港參加十二月的亞錦賽。跆拳道出身的馮耀文，在朋友介紹下學習韓式合氣道，至今已考取黑帶二段，回想上年赴韓國參加大賽，因語言不通特別緊張。對於即將參加亞錦賽對決各國兒，他表示十分期待遇到高手，而這次比賽首要是汲取經驗，而仍然會盡力以赴，希望可以奪得名次。

稍後我們會為大家介式韓式合氣道比賽項目和賽制。

參戰合氣道亞錦賽的港隊選手。圖右四為受訪者馮耀文。(賴家俊 攝)