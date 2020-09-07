韓國合氣道｜跟日本合氣道關係撲朔迷離　拳腳兵器格鬥不只投固技

提起合氣道的話，相信大部份人第一時間都會想起摔投技術非常玄妙的日本合氣道（Aikido），但其實在相鄰的韓國亦有另一種「合氣道」，那就是韓國國技之一——韓國合氣道（Hapkido）。但是，他們之間有什麼不同呢？（封面圖片擷取自：https://bit.ly/3h6Tins）

【武備志】曾經介紹過近代合氣道的起源之一的大東流合氣柔術合氣道、日本合氣道（Aikido）創始人植芝盛平及其弟子塩田剛三的生平故事。今天則想講述世上另一種同樣稱為「合氣道」的武術——韓國合氣道（Hapkido）。

▍同源異道？韓國合氣道的創造

日本合氣道（Aikido）是由合氣道始祖植芝盛平於1920-30年代所創。他自1915年起便跟武術家武田惣角（Takeda Sōkaku）學習大東流合氣柔術（Daitō-ryū Aiki-jūjutsu），更在1922年得到武田惣角頒授的「教授代理」證書。其後，植芝盛平在受到大本教的影響後，在大東流合氣柔術的技術基礎上建立了另一種風格的武術理論，稱為「合氣武道」。在1940年左右，植芝盛平把其更名為現今大家所熟悉的「合氣道」。

韓國合氣道（Hapkido）是由韓國人崔龍述（Yong Shul Choi）於二戰結束、武田惣角死後，返回韓國（亦有指於1951年）所創。他於1904年出生，1910年大韓帝國正式覆滅，朝鮮半島歸日本統治，成為日本的殖民地。根據他生前接受訪問時的說法，他在7歲那年被糖果商人森本先生擄走到日本。幸而，他在抵達日本後成功逃脫，一個人在異鄉流浪工作維生。

由於崔龍述會說一點日語，輾轉之下他遇上了大東流合氣柔術大師武田惣角，並成為他的工人。直至武田於1943年過生前的30多年間，崔龍述一直在武田旗下工作，並因此得到學習大東流合氣柔術的機會。

+ 5 + 5 + 5

關於武田惣角及崔龍述的關係一直有不同的說法︰有指崔龍述是武田養子（此說法被武田兒子武田時宗推翻，但這可能是出於日韓民族之間的對立）；有指崔龍述跟武田是師徒關係，前者甚至得到大東流合氣柔術的「學生」或「教授」資格，但相關證明在他回國期間丟失（有反對指在日本大東流合氣柔術的所有學生文件中，均沒有崔龍述的相關記錄）；有指他們只是單純的顧主顧員關係。無論如何，在20世紀30年代末和40年代初期的日本移民記錄中，崔龍述被列為武田的僱員之一。

至今為止，還是沒有任何實質證據證明崔龍述曾跟武田惣角學習大東流合氣柔術，可是從崔龍述於回國初期教授的武術技術可見，跟大東流合氣柔術的技巧非常相似，初期的韓國合氣道很可能在一定程度上受大東流合氣柔術影響。

延伸閱讀：

【合氣道．植芝盛平】呼吸之道融入古流柔術 創日本武道神秘技藝

【合氣道．塩田剛三】植芝盛平得意弟子 《刃牙》涉川剛氣之原型

▍表現各有不同︰日本合氣道 VS. 韓國合氣道

雖然兩者的創造都受到大東流合氣柔術的影響，但兩者在今日所見的武術表現截然不同。

首先說服裝方面，日本合氣道練習者的上衣跟一般空手道或柔道道袍相似，合氣道特定的上衣可用短袖到達肘部下方，合氣道服的衣襟較柔道袍長。而下衣方面則採用類似劍道或居合道的合氣道袴（裙褲）。

韓國合氣道則以道袍及道褲為主，不會配以裙褲。

在技術方面，日本合氣道的技術以防守反制為主，可分為三大類︰當身技、投技、固技。當身技即以拳腳等擊打對手要害的技術。投技即是摔倒對手的技術。固技即是將對手摔倒後，進一步利用擒拿技術加以制服的技術。合氣道的技術核心是投技和固技。植芝盛平在他的著作中，總結合氣道的技術有六大支柱，即四方投、入身投、呼吸法、回轉、壓技、後技。

此外，傳統上合氣道訓練會包括短棍（jō）、木劍（bokken）和刀（tantō）。主要是因為植芝盛平從傳統的劍與矛運動中發展出許多空手技巧。因此，武器藝術的練習可以深入了解技術和動作的起源，並加強了與訓練夥伴之間的距離、時間、腳部動作、存在感和連通性的概念。

韓式合氣道在崔龍述初期教授時，其方式主要跟大東流合氣柔術相似。後來經過崔龍述及其學生池漢載發展後，加入了其他韓國武術的打擊、踢擊、兵器技術，成為一種兼具打撃、摔投、擒拿、關節技、兵器的綜合武術。

韓國合氣道的三個基本原則是︰「Hwa」（不反抗）、「Won」（圓周運動）和「Yu」（水的法則）。「Hwa」指的是放鬆並利用敵人的力量來進行反擊。「Won」指的是以自然的圓周運動來獲取動量或能量的概念。「Yu」指的則是仿傚漲潮和退潮的原理來施展力量和能量。（參考自駱氏合氣道館）

韓國合氣道的訓練過程相當激烈而且嚴格。典型的訓練過程包括技巧練習、地板運動、個人練習、自由對打以及培養內在能量的練習。這些練習包含溫和或猛烈的摔投，以及從合氣柔術演變而來的關節固定技巧。在兵器訓練方面，包含了36種不同的兵器︰棍、劍、刀、手扙、繩、線等。

此外，在韓國的跆拳道習者不少也會另外學習韓國合氣道，以彌補跆拳道之不足。跆拳道的教練更會兼備韓國合氣道的段位。

總括而言，日本合氣道主要以手部摔投降服技、防守內斂不爭為主。而韓國合氣道則兼具拳腳打撃技、摔投降服技、兵器搏擊等。

參考資料︰http://www.scottshaw.com/hapkidohistory.html

你知道日本弓道中的「射法八節」嗎？點擊圖片觀看說明：