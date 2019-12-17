【葉問4】Scott Adkins：香港武打電影是全球動作片的最高指標

曾於《終極鬥士》、《轟天猛將2》和《奇異博士》演出的英國動作演員Scott Adkins，多年來多套作品深入民心，很多影迷對他的身手和功夫都讚不絕口。這次能與兩位偶像甄子丹及袁和平合作，他二話不說便接下電影《葉問4》。 文、攝：賴家俊

英國動作演員Scott Adkins接受【武備志】專訪。 加入動作演員行列，Scott表示他是深受動作片前輩，尤其香港動作片影響。在父親和兄長影響下，Scott十歲時已開始學習柔道，十三歲起便學習跆拳道。也是在青少年這時期，他在習武之外亦經常欣賞各地武打電影。 「在我十多歲的時候，很喜歡看武打片。香港的李小龍、成龍、甄子丹等，到美國的史泰龍、尚格雲頓，甚至來美發展的李連杰等，都令我深受啟發，我很欣賞一個演員能擅用他的身體演出，我希望加入其中。」

因為這個兒時志向，Scott專心習武，除了繼續鍛煉跆拳道踢擊技術，讓他有靈活敏捷的身手外，還學習踢拳(Kickboxing)。現在投身動作演員之列，亦轉而學習綜合格鬥(MMA)，並保持每星期兩次訓練。

「武術給予我很大改變，它導向我走正確方向。武術讓人學習自律，能有自信和正直的生活態度，學懂謙卑和尊重他人、尊重老師。這些正面影響對年青人尤其重要。」

香港是全球動作片最高指標

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Scott Adkins過往經典作品和《葉問4》精彩劇照：