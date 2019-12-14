【武打星蹤】Chris Collins：詠春巴柔均重感覺　不要盲從招式

Chris Collins(中文名：高戰)曾服役美國海軍陸戰隊， 是一位鑽研多種不同武術體系的武術家，他除了教授詠春、菲律賓武術和巴西柔術外，亦精於摔跤和近身戰鬥術。雖然精通多種武術，但當中以詠春對他影響最大，亦因為詠春讓他認識第二個家─香港。 文：賴家俊 林樂之 攝：賴家俊

Chris在美國俄亥俄州一個小鎮成長。自小父親便強調他要學懂保護自己，於是五歲時便要他學習拳擊，及後學習巴西柔術和摔跤，並參加一些比賽。大學時期的Chris加入了學校的美式足球部，最後受到某些啟發，毅然離開加入了美國海軍陸戰隊。

公園老人是啟蒙老師

由格鬥家投身打星的Chris Collins。(賴家俊 攝) 在加州軍隊服役期間，他在基地附近一個公園認識一位老人，這個老人每天打功夫，當時並不知道那是詠春。Chris在與他幾次傾談接觸後，嘗試邀請老人與他過手。怎料老人很自然鬆容的避開他的攻擊，並很容易作出反制。Chris深深被其技術吸引，感到十分驚訝，希望老人能教他武術。可是這位老人家很謙虛，說自己未有資格教拳，還指引他將來有機會到香港學習更好的詠春，並向他介紹很多與詠春有關知識、人物、李小龍事蹟等。 「當時在海軍也有武術訓練，但沒有固定搏擊系統訓練。我一直記住老人的教誨，待有機會去香港拜師學藝。」 後來他獲上司批准，駐守東南亞地區，Chris有機會拜訪日本、泰國和菲律賓等地。最終他來到香港，在沒有任何推介下逐戶拜師，尋找詠春學問。

「我前後去了二十多間武館，但十分失望，它們的理論未能與應用相符，未能滿足我。後來有天我一個人在油麻地獨行，打算嘗試最後一次，這次若沒有找到合適的武館，我便放棄。怎料這次在彌敦道尋師之行，卻讓我遇到給我很大啟悟的老師，並從那時開始認識了同門摯友。」

在911事件後，Chris重返部隊準備征戰，期間在上司支持下，一度在軍中教授詠春，最後卻選擇回流香港發展。

「我和妻兒三人回到香港，繼續生活。我的妻子是香港人，所以我兒子算是1/3中國人，我覺得在年輕時就讓他接觸中國文化是很重要的，我就是太遲接觸，很難學習語言。這就是我為什麼留在香港，並繼續追尋詠春的夢想。不只是在香港宣揚詠春，也在世界各地宣揚。我設立了Hong Kong Wing Tsun Association，現在於世界12個國家也有屬會。我的目標就是儘我所能去宣揚我心目中的詠春。於是我以香港為基地，然後到世界各地繼續宣揚。」

對近身武術看法

對多種武術都有深入研究，小記選擇以他擅長的巴柔和詠春為例，詢問Chris對兩者互補有何看法？

「詠春很多覺得是預定了的動作，但其實不是。那是在訓練你的敏感度和反應。詠春不是預定的動作，而是能夠透過感覺預計對手的動作。或許有人說詠春變化很少。這個我明白，因為你不會見到我們做大動作的踢擊和摔投，或是地戰。但是那其實是我們通過黐手練習的感覺，排除了對手使用這些招式的機會。但是，外面也有很多力大和厲害的人，他們有可能突破我們的攻擊，然後把我拉到地上。那時候柔術就能發揮作用。雙方的理論其實很相似，都是需要感覺，沒有預定的動作。若果我示範一個動作，然後告訴你這樣會有效果，叫你相信，就算有人認真的全力讓你不能攻擊他，你的招式還是會成功。我相信你也見過很多武術會告訴你怎樣那樣做就會成功，你問他是不是真的會成功，但其實他們自己也沒有試過。」

《葉問4》中Chris演出一位在美國海軍陸戰隊的空手道教官。(東方影業提供)

現在Chris除了教授武術外，還會擔任電影武術指導，近年更走到幕前演出。繼《殺破狼3》令人印象深刻的反派演出外，這次他在《葉問4》也會有演出。Chris回顧他曾以格鬥家、軍人、武術教練和武術指導身份推廣武術，現在以武打演員身份繼續這使命，亦希望透過電影平台，讓更多人認識他的武術。