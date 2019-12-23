【UFC】Justin Gaethje 好人好事　助學生解決午餐債務問題

UFC拳手 Justin Gaethje 最近幫助了丹佛社區的中學生，為他們解決午餐問題。

據9News報導，Gaethje開出了支票，用於償還西丹佛學院高中與初中學生的所有午餐債務。這份報告說，Gaethje 與西丹佛學院的一位老師是朋友。而 Gaethje 在大學修讀全人發展課程，亦一直關心邊緣青年。

所謂午餐債務，是指因申請免費午餐的文件出錯，而令學生沒有免費午餐。假如家長未有發現，債務就會積存。跟據調查，現時每區學校的午餐債務約為$2500 美金，一些地方總額更可以高達$500,000。這些債務會影響學生的學校生活與未來升學，並對低收入家庭做成不少負擔。

Gaethje的捐款將用於支付整個第一學期的午餐債務。學校在其Facebook頁面上發布了感謝：

西丹佛學院大家庭今天收到了一份精美的節日禮物。感謝UFC拳手和我們牛仔們的朋友 Justin "The Highlight" Gaethje .....十分感謝這份慷慨的禮物！謝謝！ 西丹佛學院

這位前WSF的冠軍，亦是當今UFC中最激動人心的拳手之一，他的低掃更是數一數二。

Gaethje現時在UFC三連勝，包括Donald Cerrone，Edson Barboza和James Vick，三場都是在第一回合KO/TKO對手，現時未有下場比賽消息。