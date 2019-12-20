【紅太陽送溫暖】推宮過血輸送內力　史實中的王重陽都試過

昨天有位中學生說道，當他被領導人握手的瞬間，有股溫暖立即傳遍全身，情況有如武俠小說中灌功的場景。藉此機會，今天的文章就會跟大家探討一下，究竟推宮過血、輸送內力，是否查有實據？難道真是「紅太陽，送溫暖」？

虛構與傳說

基本上每一部武俠小說，都會出現灌功的情節，其功能大致可以分成兩類：一是療傷，二是急速提升角色的內力，讓他們略過漫長的修煉歷程，一躍成為頂尖高手。

前者的例子有《倚天屠龍記》，張三丰與「武當七俠」為了紓緩張無忌體內的寒毒，輪番替他輸送內力。而後者的代表，則有《天龍八部》的虛竹。他破解了蘇星河的「珍瓏棋局」，被無崖子灌入七十年的逍遙派內力。

這些當然是誇張的描寫，但「灌功」確實見於不同的文獻之上。例如在道教的典籍中，就有不少相關的記載。按《長真子譚真人仙跡碑銘》，「全真七子」中的譚處端年輕時曾經在雪地醉倒，自此得了風寒之病。後來他拜見了王重陽，王重陽見他在土坑上休息時，不斷受寒病煎熬，便著令他抱住自己雙腳。不一會兒，譚處端便寒氣全消、渾身出汗。翌日，譚處端再以王重陽用過的水洗臉。一個月後，譚處端的頑疾痊癒。

而嘉靖年間的《徽州府志》，則記錄了元代道士李道純的傳功事蹟。當時他正在「昭勇大將軍管軍總管」趙道可麾下服役。趙道可因為軍務繁忙，感染了肺疾。李道純聞狀，便前去向他問好。之後吩咐他解開衣衫，兩人「腰背相倚，安不得動」。歷經一日一夜，趙道可的病就被醫好了。

撇除這些宗教傳說，現代亦有醫師會向他人輸送內息，以此達到治病養生的效果。例如精研易筋經的中文大學中醫學院客座教授徐光耀先生，就研發了一套結合針灸與輸送內氣的治療手法。

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（徐光耀先生的治療手法，見5:30）





只聞樓梯響

綜上所述，輸送內力未必是空穴來風、全無根據。問題是，以上例子全屬療傷養病的範疇，未見與武術鍛煉有任何關係。即便是民國年間，較為「天馬行空」的見聞雜談，也鮮有提及輸送內力的實例，遑論以此增進功力，成為一代宗師。

例如國學大師南懷瑾，他曾經力證世上存在「劍仙」，能夠在彈指之間，擊倒數丈以外的松樹；又能以鼻孔吼氣，令周遭頓時塵土飛揚。相較之下，「推宮過血」並非甚麼難以置信的事情。然而，他似乎並沒有留下相關的紀錄。

至於吳氏太極拳大師吳圖南先生，則曾經寫下過一首印證凌空勁的詩歌，而他本人亦是中國武術歷史的研究專家。但就算閱歷再深，他也應該未有親眼見過灌功的場面。

反倒是在近代，卻出現了許多宣稱能夠隔空傳功的「氣功大師」。武術史學家王廣西先生曾在其著作《功夫——中國武術文化》中，記錄了一次自己在八十年代參與氣功大會的經驗。他表明所謂的氣功大會，其實就是一場集體催眠大會。大師會坐在體育場中央，做出不同的動作引導群眾。漸漸地群眾便會開始情緒失控，身體不住在扭動，甚至當場跌倒。說穿了，並不是大師們功深，而是參加者誘導自己活動。

推宮過血、提升功力，似乎終究是夢幻泡影。

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要溫暖 找太陽

會出現這種誤會，自然是與中國武術本身的定位。畢竟許多傳統的武術流派，都借鑑了儒釋道的修行方式。大眾將宗教思想的所有內容，都沿用到武術鍛煉之上，也實在是「情有可原」。

而社會氣候的變化，亦有機會讓別有用心的人乘虛而入。例如上文提到的全民氣功熱，便是在文革結束後的八十年代興起。要令民眾認清武術的本質，除了武術界要做好把關工作之外，執政者亦有責任開導民智，杜絕任何迷信、失實的資訊，在社會上氾濫。

要溫暖，可以在街外曬太陽；要保暖，就多穿保暖衣物；手腳冰冷，記得多做運動。