【擊鬥女神] MMA女版《激戰》　 菁瑋首部女一演格鬥女王

十年磨一劍，多年來參與舞台劇、粵劇和電視演出的藝人菁瑋，在演藝學院學習粵劇功法，又跟隨冼灝英學習武術，積蓄多年功底，終於有機會擔正女一，飾演打女，在電影《擊鬥女神》演出反派角色格鬥女王。

《擊鬥女神》電影劇照。（照片由受訪者提供） 電影《擊鬥女神》講述MMA女子格鬥，由新晉電影導演鄧如嫣執導，菁瑋與郭思琳、楊柳青和林慧倩幾位打女共同演出。 對於首次擔正女一就演打女，菁瑋表示一切皆是緣份。 「起初學習粵劇和武術都只為吸收知識，從沒計劃一定走打女路線。本來在《擊鬥女神》中我並不是原本角色首選，適逢電影導演當年是TVB的副導，我當年在TVB也是小薯一名，難得她記得我，信任我可演出這個要好打得的要角。選角時導演還問我驚不驚，但只要有得發揮當然不想太多努力演出。很感恩導演給予這個機會！」

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【武打星蹤】菁瑋：追尋演員專業為目標

菁瑋表示，她的角色八成戲份都是打戲，戲內所有角色均與她打過。第一次拍攝重戲份打戲，甚考體能，一個搭好的景要在短時間內拍好打戲戲份，對演員體能要求極高，但也是對自己很好的磨練！

「拍打戲難免全身瘀傷，所以每晚睡覺都睡得不好，但感謝劇組仍給予充足休息時間。也要感謝一眾前輩，尤其張雷師傅是我師傅的朋友，他會致電給我師傅關心我的傷勢，還託他助手為我們推跌打酒散瘀。所謂拳腳無眼，幾個打女雖然都有搏擊訓練經驗，但拍攝時難免打傷對方，儘管如此，但大家知道拍到好效果，仍然好有拼勁堅持下去。」

對於今次飾演反派角色，要凶神惡煞很有氣場，菁瑋表示希望這個打女方向獲得大家認同，而她也很樂意向這方向發展，希望能有其他演出打女機會，讓她去學如何「打」得更好。

藝員菁瑋首次擔任正一將演出反派。（照片由受訪者提供）