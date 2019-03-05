【武打星蹤】菁瑋：追尋演員專業為目標

近年香港動作女演員，有從國術圈入行、亦有從模特兒圈入行，但當中一位蟄伏電視圈多年，近年嶄露頭角的打女，卻由粵劇圈出身。她不但身手了得奪過劈掛劍套路比賽銀牌，而且也是一位受過專業訓練的演藝人員。 菁瑋，這個古雅的名字對部分讀者來說較陌生。但早幾年前港視(香港電視)作品在熱播時，大家若有追看，必定對她不感陌生。 攝影、採訪：賴家俊 場地：Vamos Gym

我期望當一位有自己定位的演員！ 菁瑋

在訪問中，菁瑋斬釘截鐵這句話，讓小記印象深刻。

演員菁瑋。(賴家俊 攝) 「我不敢說自己好打，我只是擅於模仿美感動作，讓動作拍得好看。」菁瑋謙遜表示自己主要受過粵劇把子功訓練，也學過在舞台打兵器，讓她更著重打出美感。 菁瑋自初中已立志以表演為職業，在校時是話劇組成員，也參與音樂劇。會考以後便報考香港演藝學院，當年以十六歲最年輕學員身份考入表演藝術粵劇科。​ 「我之前沒有接觸過粵劇，剛巧有中學師姐在修讀這科並給我資訊，讓我明白到粵劇為綜合性表演藝術。我反思將來若入行演藝圈，要做一位有明確定位的演員，一旦到某個專業範疇非找你不可，於是便選了粵劇。而且趁著年輕，要不停儲養份，相對於演戲，粵劇功架對身體柔軟度要求則是越年青學越好。」 以演藝為職志，本身已備受家人責怪，還要選了更冷門的粵劇表演。但行到水窮處，坐看雲起時，菁瑋在學時積極投入學習，最終也獲得家人體諒和支持。

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粵劇與武術保存中國文化

說起粵劇，熱愛中國文化的菁瑋，也談起她對粵劇藝術、中國武術和中國文化的看法。

「中國武術是中國文化不可缺少一部分。幾百年前古人已可以想到現代人要以科學來解釋的方法來發展功夫和打出招式，這些是文化精粹。而在文化上，雖然當中或有變質，武術和粵劇圈是相對保存著中國文化所強調尊師重道精神。」

嚴師出高徒，演藝學院四年生涯，九位學生最終只有菁瑋和另一位同學畢業。在各位嚴師多次「不對不對」(普通話)責罵下，她卻學了很多紮實功夫，以及做人和藝術學問，也在這些老倌名伶身上學到藝術家的修養。

後來習武，菁瑋也在從前所學到的修養得到啟悟。

「學武時師傅教武德，教你學打不是要打人，大家要互相尊重。每個人有不同學武原因，可能強身健體，可能保護自己，但中國武術文化都強調習武是增進自己修養。武者不應因懂武功恃強凌弱，不可一世。」

中國傳統文化中，這份個人修養是深深紮根在其中，不論在戲曲藝術或武術。

演員菁瑋。(賴家俊 攝)

粵劇影視雙線發展

演藝學院畢業那年，恩師粵劇名伶許堅信(前歌手許秋怡父親)病逝，本來已打算計劃隨師父闖粵劇壇卻出了意外，菁瑋因而轉投音樂劇，及後亦加入電視圈。

菁瑋表示，她的鍛鍊心得是要控制自己體重和常常拉筋，才可以把動作打好。(賴家俊 攝) 在影視圈工作，菁瑋深感自己所學偏重美術，感覺欠缺了根底，適逢與惠英紅合作，建議她可以學習有多門兵器要學的大聖劈掛。大約2010年在同事轉介下，菁瑋拜入冼灝英師傅門下，因很快把套路學上手，學師幾年師傅便派她出戰劈掛劍比賽。 在香港不少藝人同時活躍於粵劇和影視圈，例如龍貫天、羅家英、汪明荃、蓋鳴輝等等。2018年，菁瑋入行約十年，也參加新秀賽再次重投粵劇界。 「當初投身影視圈也計劃為重返粵劇界鋪路。粵劇觀眾很忠於看同一位名伶演出，但現有觀眾的人數已很固定，我希望能找到新方法讓更多觀眾入場看粵劇。透過電視電影演出讓一批觀眾認識我，確立自己人脈，若在我重返粵劇界時能把部分影迷帶過去，讓一些新觀眾認識粵劇，也是讓這文化傳承下去其中一個方法。」

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教導學生專注動作拍攝

入行十年，菁瑋近年為某社企演藝課程，執教鞭培育新一代動作演員。

談起教學，「專注留神」是她經常提學生拍攝動作場面必須謹記事項。

「若果打搏擊比賽，參加者有心理準備會受傷；但拍攝影視動作，卻是要在不傷到人為前提下打出張力，打出好看畫面。」

現實拍攝中，由於種種原因總會有人受傷，但她每次拍攝都會打醒十二分精神，留心用神，減少任何人受傷機會。受訓練動作演員應該不論在上下靶位置，都保持最專注狀態，適切保護大家。

而除了教導演藝和動作技巧外，學生心理輔導也十分重要。

「我也只是出來工作十年，仍然在學習階段。這班學生學畢數十小時課程，雖然學了很多技巧，但仍然有很多東西要學。所以輔導他們以一個正面心態面對入行，學習如何做人，知道自己要怎麼，反而最重要。」

人生有如白駒過隙，在演藝圈，春風得意或際遇坎坷，起跌浮沉是尋常事。菁瑋表示當初剛在大台出道，有前輩鼓勵說她會星途順暢；亦嘗過很久未有作品而遭外界誤以為退出娛圈。流言蜚語，人言可畏，一個演員要如何自處和面對？菁瑋強調在教學中特別注重學生心理狀況，每個學員天份不同，可以走的路和方式也不同。可以默默耕耘數十年才星途璀璨，亦可以一劇成名卻只是剎那光輝，所謂站到最後才是贏家，但學員是否懂得作相對心理調校？

無怨無悔

「你不做哪個會後悔？」

錄唱片、參加選美、在大台發展......這些曾經在菁瑋身邊擦身而過的機會，讓她憶起當年在戲劇班中劉洵老師給她這句當頭棒喝！