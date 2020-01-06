【武打星蹤】《The Raid 2》Cecep Arif Rahman　武者拍戲推武術

荷里活動作巨星及Silat武者Cecep Arif Rahman，出身自印尼Garut，未入戲行前是當地英文教師。投身電影拍攝後，先後在荷里活電影《星球大戰》和《John Wick3》中亮相，但他表示最難忘仍是拍攝《突擊死亡塔2》。 文、攝：賴家俊 場地：SCTM香港國際東南亞武術總會

印尼Pencak Siat門派眾多，Cecep Arif Rahman所屬門名叫「Panglipur Galih」，於1909年由Abah Aleh於印尼Garut所創立。Abah Aleh於15歲那年，因為要離鄉尋找居於異鄉的父親，沿途學習了很多不同流派，後來他將Cimande、Serak、Cikalong、Syabandar和Betawi五種分別流行於西爪哇、蘇門塔臘、甚至部份受中國武術影響的武術流派加以統合簡化，融合一體。

Cecep的武術哲學

Cecep Arif Rahman為Siat門派「Panglipur Galih」師傅。 武術哲學方面，Cecep表示他的流派特別注重防衛和制服對手，而學員亦宜根據自己特質發展自己的自衛術。武術強調自衛和制服，是因為在制服對手時候，可以讓大家冷靜下來，不要一下子便摧毀對方，結下仇恨。但他的武術不單單只強調防衛，他希望習武者能透過武術學習怎樣運用身體，發揮自己最大潛能，還有從武術中啟發做人處世道理。 在學習武術上，Cecep表示大原則是循序漸進，但他會分四個階段去教授學員。第一個階段是空手搏擊，讓習者先認識自己身體，提高自身感應度，還有訓練自己意識和身體運用。他特別強調這階段要注重想像，多想像模擬單對單或單對多人的、甚至與其他人合作的環境，使你在這個想像環境下怎樣應對，訓練你與柏檔如何合作。(編案：Pencak Silat有演武部份) 第二階段，則會學習兵器。雙手是人最原始武器，這階段希望習者開始學習用任何外加物件於武術中，嘗試不同形態兵器，讓兵器成為你的朋友。學員會先學短棍、繼而到中、長棍，再學軟兵器，最終到刀劍。 踏入第三階段，則是到達教練級別。武者應該要從兵器的學習上，帶回手法。與第一階段不同是，除了身體動作協調外，武者可以跟隨節奏、甚至打破別人節奏。而最後階段，就好像大學選科，武者在之前所學，選一門深入鑽研，不斷深入所選範疇。

伸延閱讀：

【Silat】武者Cecep：讓Silat概念融入生活中

Cecep其他有關電影拍攝和武術的看法請點擊以下視頻：

+ 3 + 2

大弟子協助推廣武術

除了拍戲外，Cecep現在會周遊各國推廣Silat，並經常留在家鄉Garut推廣義務武術教育，讓當地學童能學得Silat，能得一技傍身。但一人之力畢竟有限，所以身邊助教便十分重要，而協助他教學的，便是弟子Dian。

Dian現在是全職Silat教練，並在學校教授小孩武術。早於小孩時期，Dian已隨祖父母學習Silat，後來有機會在家鄉萬隆跟隨Cecep學習武術，便跟隨老師協助教學。Dian表示，學習Silat讓她可以結識不同朋友，現在更是她維生的技能。她表示，最初為了參加比賽跟隨Cecep老師，現在她會有更多目標和面向學習，而武術亦讓他學懂對人尊重和謙卑。談及武術教育，Dian主力教授小朋友，與當代教育潮流一樣，也是張馳並重，刻苦的武術訓練，也要通過用遊戲和音樂等活動，提升學童學習興趣。

她特別感謝Cecep老師帶他周遊列國推廣Silat，讓她見識更多，認識更多。