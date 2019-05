【Silat】武者Cecep：讓Silat概念融入生活中

電影《殺神3》中Cecep對戰主角John Wick一幕。(電影劇照) 風靡全球,正在各大戲院上映的《殺神3John Wick》,大獲好評。今次John Wick加入了Silat元素,大家看畢的觀眾應該也認得打Silat的兩位反派,之前已出現在由印尼製作的動作電影《突擊死亡塔》(The Rad)系列中。片中兩位反派Cecep Arif Rahman和Yayan Ruhian均為印尼有名的武術大師,今次便為大家介紹這兩位其中一位Cecep Arif Rahman(1972- )(中譯:希塞普‧阿里失‧拉哈姆,下文簡稱Cecep)。

Cecep是印尼著名Silat師傅,亦是其中一位受法國Pencak Silat網頁Saudara Kaum採訪的武者。

Cecep在西爪哇島一個叫Garut的小村莊長大,這村莊離雅加達有四小時車程路程。他八歲時開始學習馬來武術Silat,習武原因由於當時農村只有羽毛球、足球和Silat三種運動學,而以學Silat最省錢,所以最後選了Silat,並於村校Pangiplur學習,由創校校長的女兒Ibu Enni Rukmini教授他武術。

Pangiplur這所村校建於1909年,學校的教學宗旨是鼓勵學生用心尋求解決問題方法,而且鼓勵學生不論學怎麼,都多向不同人請教,向更好的老師學習,並不禁止他們帶藝投師學其他武術。所以當Cecep長大後亦有透過視像媒體,認識其他不同武術。

Cecep在一次訪問時曾表示,在印尼及海外的一些英雄偶像事蹟,塑造了他對武術看法。例如在他出生地有一位傳說英雄Pitung,相傳他憑武術和堅毅讓自己在逆境中生存,並幫助他人;而透過電影媒體,他從偶像李小龍身上學習到要調適他們的武學體系,若果只沿用傳統的傳播方法,他們故鄉的武術只能在當地流行,而要透過電影才能擴展至世界,讓其他人認識。

忙於小學工入錯過電影拍攝

Cecep第一套獲邀拍攝作品《Merantau》,但因忙於教學工作最終無法參與。(圖片來自Amazon.co.uk) Cecep憶述,他們自小窮苦,看電影是奢侈的活動,他們農村要走三公里路才能走到戲院,而且父母也不會給錢他們看戲,他們只能偷偷的爬上樹或建築物,偷偷的在戲院簡陋的外圍空隙偷看。而想不到,因緣際會下他最後也成為動作演員。 大約2000年時,英國導演Gareth Evans在籌備拍攝一部介紹印尼武術的記錄片,走訪印尼多個地方,並拜訪他習武的學校,當時仍健在的校長叮囑Cecep接待Evans導演一行人,並協助他們拍攝,因而認識了Evans導演。

2008年Evans導演開拍《Merantau》(中譯《街頭拳霸》),起用Iko Uwais擔正主角,想邀Cecep參與拍攝。但Cecep當年仍是官立小學教師,在農村小學中,Cecep雖然名為英語老師,但實兼多職,周一至六都有教擔或工作,根本無法參與拍攝。直到Evans後來開拍《The Raid 2》(突擊死亡塔2),演員兼好友之一Yayan Ruhian再次邀請他出山,並確保向導演他們承諾讓他可以協調教學和拍攝的工作,於是他便參與了這套作品反派的演出。

Cecep在《突擊死亡塔2》的動作演出令人難忘!

雖然在《The Raid 2》的戲份並不多,但只是最後一場廚房的打戲已花了他們很多時間。Cecep憶述在拍攝廚房對打一幕,一個鏡頭拍了五十多次,他們不斷重複動作,微調再拍,結果六分鐘的打鬥情節,他們花了十天時間,朝七晚十來完成這經典一幕。而拍攝這套作品,大家都是來真打,但因為大家已有訓練和默契,所以上靶打招過來,只要一旦觸到身體,下靶便會馬上造反應,所以大家只用了一半的出力,卻有迫真的震撼效果。而憑《The Raid2》等作品演出,Cecep受到海外影視人關注,更邀請他拍攝荷里活電影例如《星球大戰》。

對於演出,Cecep在一次受訪中曾表示他看戲會很留意反派,有時一套作品他除了欣賞主角外亦會欣賞反派演出。他舉甄子丹《殺破狼》為例,當中他與吳京在後巷對戰一幕,二人的動作令他印象甚深。

+ 3 + 2

Silat:配合呼吸剛柔並濟

對於學習Silat,他表示這門武術訓練應該特別注重呼吸,唯有配合呼吸,發招時才能有力有勁,而且呼吸練習是可以在缺乏陪練對手下自我訓練。他表示,Silat也會像詠春一樣運用木人樁練習,但Silat強調練習時雙手可以在木樁上靈活撥動。他強調每種武術有不同訓練目標,所以這並不是要與詠春比較,而Silat目標著重接觸,而當中的運動應是剛柔並重("In silat, our purpose is to be always touching and the way of our movement is soft and hard."),出招有力但作出反應時手腳卻靈活自如。而在練出拳時,他會手握一枚小石頭發拳,同時訓練自己出拳時的握力。

有別於很多搏擊運動,學習者將運動和生活分開,Cecep表示學習Silat的人應該將所學融入生活中。他舉例,在Silat檔格攻擊和反擊時,反擊者應同時預估之後兩步會怎樣走,這概念不只用於自身防衛,也應用於生活處世中。任何人走每一步,應審慎預計他之後會再怎樣走,有準備若失敗了會再怎走下去。

現在Cecep拍戲以外,主力Silat全球教學和推廣。

***本文主要來容主要參考自外媒Kung Fu Kingdom在2018年為Cecep專訪。