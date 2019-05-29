【Silat】武者Cecep：讓Silat概念融入生活中

電影《殺神3》中Cecep對戰主角John Wick一幕。(電影劇照) 風靡全球，正在各大戲院上映的《殺神3John Wick》，大獲好評。今次John Wick加入了Silat元素，大家看畢的觀眾應該也認得打Silat的兩位反派，之前已出現在由印尼製作的動作電影《突擊死亡塔》(The Rad)系列中。片中兩位反派Cecep Arif Rahman和Yayan Ruhian均為印尼有名的武術大師，今次便為大家介紹這兩位其中一位Cecep Arif Rahman(1972- )(中譯：希塞普‧阿里失‧拉哈姆，下文簡稱Cecep)。

Cecep是印尼著名Silat師傅，亦是其中一位受法國Pencak Silat網頁Saudara Kaum採訪的武者。

Cecep在西爪哇島一個叫Garut的小村莊長大，這村莊離雅加達有四小時車程路程。他八歲時開始學習馬來武術Silat，習武原因由於當時農村只有羽毛球、足球和Silat三種運動學，而以學Silat最省錢，所以最後選了Silat，並於村校Pangiplur學習，由創校校長的女兒Ibu Enni Rukmini教授他武術。

Pangiplur這所村校建於1909年，學校的教學宗旨是鼓勵學生用心尋求解決問題方法，而且鼓勵學生不論學怎麼，都多向不同人請教，向更好的老師學習，並不禁止他們帶藝投師學其他武術。所以當Cecep長大後亦有透過視像媒體，認識其他不同武術。

Cecep在一次訪問時曾表示，在印尼及海外的一些英雄偶像事蹟，塑造了他對武術看法。例如在他出生地有一位傳說英雄Pitung，相傳他憑武術和堅毅讓自己在逆境中生存，並幫助他人；而透過電影媒體，他從偶像李小龍身上學習到要調適他們的武學體系，若果只沿用傳統的傳播方法，他們故鄉的武術只能在當地流行，而要透過電影才能擴展至世界，讓其他人認識。

忙於小學工入錯過電影拍攝

Cecep第一套獲邀拍攝作品《Merantau》，但因忙於教學工作最終無法參與。(圖片來自Amazon.co.uk) Cecep憶述，他們自小窮苦，看電影是奢侈的活動，他們農村要走三公里路才能走到戲院，而且父母也不會給錢他們看戲，他們只能偷偷的爬上樹或建築物，偷偷的在戲院簡陋的外圍空隙偷看。而想不到，因緣際會下他最後也成為動作演員。 大約2000年時，英國導演Gareth Evans在籌備拍攝一部介紹印尼武術的記錄片，走訪印尼多個地方，並拜訪他習武的學校，當時仍健在的校長叮囑Cecep接待Evans導演一行人，並協助他們拍攝，因而認識了Evans導演。

2008年Evans導演開拍《Merantau》(中譯《街頭拳霸》)，起用Iko Uwais擔正主角，想邀Cecep參與拍攝。但Cecep當年仍是官立小學教師，在農村小學中，Cecep雖然名為英語老師，但實兼多職，周一至六都有教擔或工作，根本無法參與拍攝。直到Evans後來開拍《The Raid 2》(突擊死亡塔2)，演員兼好友之一Yayan Ruhian再次邀請他出山，並確保向導演他們承諾讓他可以協調教學和拍攝的工作，於是他便參與了這套作品反派的演出。

Cecep在《突擊死亡塔2》的動作演出令人難忘！

雖然在《The Raid 2》的戲份並不多，但只是最後一場廚房的打戲已花了他們很多時間。Cecep憶述在拍攝廚房對打一幕，一個鏡頭拍了五十多次，他們不斷重複動作，微調再拍，結果六分鐘的打鬥情節，他們花了十天時間，朝七晚十來完成這經典一幕。而拍攝這套作品，大家都是來真打，但因為大家已有訓練和默契，所以上靶打招過來，只要一旦觸到身體，下靶便會馬上造反應，所以大家只用了一半的出力，卻有迫真的震撼效果。而憑《The Raid2》等作品演出，Cecep受到海外影視人關注，更邀請他拍攝荷里活電影例如《星球大戰》。

對於演出，Cecep在一次受訪中曾表示他看戲會很留意反派，有時一套作品他除了欣賞主角外亦會欣賞反派演出。他舉甄子丹《殺破狼》為例，當中他與吳京在後巷對戰一幕，二人的動作令他印象甚深。

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Silat：配合呼吸剛柔並濟

對於學習Silat，他表示這門武術訓練應該特別注重呼吸，唯有配合呼吸，發招時才能有力有勁，而且呼吸練習是可以在缺乏陪練對手下自我訓練。他表示，Silat也會像詠春一樣運用木人樁練習，但Silat強調練習時雙手可以在木樁上靈活撥動。他強調每種武術有不同訓練目標，所以這並不是要與詠春比較，而Silat目標著重接觸，而當中的運動應是剛柔並重("In silat, our purpose is to be always touching and the way of our movement is soft and hard.")，出招有力但作出反應時手腳卻靈活自如。而在練出拳時，他會手握一枚小石頭發拳，同時訓練自己出拳時的握力。

有別於很多搏擊運動，學習者將運動和生活分開，Cecep表示學習Silat的人應該將所學融入生活中。他舉例，在Silat檔格攻擊和反擊時，反擊者應同時預估之後兩步會怎樣走，這概念不只用於自身防衛，也應用於生活處世中。任何人走每一步，應審慎預計他之後會再怎樣走，有準備若失敗了會再怎走下去。

現在Cecep拍戲以外，主力Silat全球教學和推廣。

***本文主要來容主要參考自外媒Kung Fu Kingdom在2018年為Cecep專訪。

