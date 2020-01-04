【名家】于海：《少林寺》的「曇宗大師」　競賽螳螂拳第一人

相信任何喜歡電影《少林寺》（1982）的觀眾，除了會對青澀的李連杰留下深刻印象外，想必亦會記得由武術家于海飾演的曇宗大師。 于海年幼時學習螳螂拳，期後替山東武術隊創編出新一代的競賽螳螂拳。近年于海依然活躍於各類影視劇集，用矯健的身手，繼續向世人展示中國武術的力與美。

螳螂拳傳人

于海，1942年7月出生於山東煙台市。山東素來都是螳螂拳重鎮，可能受當地武風影響，于海在12歲那年拜入七星螳螂拳名師林景山門下，此後便一直以武術為業。

1958年，于海接連參加了煙台市、山東省及全國級別的武術大賽，成功連過三關。其傑出的表現被山東省運動技術學院相中，獲招攬成為正式的武術運動員。同年，他就代表山東省武術隊參加多個全國賽事，獲得劍術、棍術、螳螂拳等不同項目的冠軍，以及全能冠軍。

1960年，中國政府組成了兩次全國武術代表團，于海隨團先後到訪了捷克、斯洛伐克及蘇聯等地。期後亦以代表團教練和隊長的身份，去到了美國、土耳其、法國等三十多個國家，進行表演和交流。

1966年，回國後的于海被任命為山東武術隊隊長兼總教練。正是在這段時間，于海創編了一套全新的螳螂拳競賽套路，並被接納為官方比賽項目。

【于海在武術隊所示範的螳螂拳套路片段】

「少林寺」的曇宗大師

單論在武術界的地位，于海就已經成就非凡。然而，他事業上的真正高峰，卻出現在他加入演藝圈之後。1982年，于海接拍了張鑫炎導演所拍攝的《少林寺》，飾演李連杰的師父「少林曇宗大師」。此片甫一上映，便牽起了全國武術熱潮，亦令到一眾演員蜚聲國際。

期後他與張鑫炎導演及李連杰等人多次合作，先後拍攝了《少林小子》、《南北少林》、《太極張三丰》等多部影片，進一步奠定了他在銀幕上的宗師形象。而在電影以外，他亦參演了不同的電視作品，包括1997年與吳京主演的《太極宗師》。該作以楊氏太極拳祖師楊露禪的生平故事為藍本，播出後同樣大受歡迎。于海與另一位著名武打演員于承惠，基本上包攬了近三十年來所有的「大師級」角色，堪稱一時瑜亮。

2001年，于海與兒子于濤在山東威海成立了「于氏武術文化交流中心」，致力向大眾傳承螳螂拳武術。與此同時，于海亦繼續活躍於演藝圈。例如2012年，他便在鄭嘉穎主演的電視劇《葉問》中，飾演八卦掌大師董展鵬。另外在2015年的《地雷戰》，他更再次親身示範螳螂拳法，讓觀眾驚喜不已。

【點擊圖片觀看資料】

+ 7 + 6 + 5

時至今日，于海依然深受各方敬重。他雖然年邁，但身體狀況一貫健康。相信在未來日子，觀眾必定可以欣賞到他靈敏有力的螳螂拳法，繼續讓中國武術享譽世界。