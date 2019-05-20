【電影】南北少林：少林寺三部曲最終回 洪拳螳螂雙手劍共冶一爐

提到李連杰的成名作，自然是1982年的《少林寺》（The Shaolin Temple）。其後本作的原班人馬再接再厲，先後拍攝了《少林小子》（Kids From Shaolin）及《南北少林》（Martial Arts of Shaolin），被影迷譽為「少林寺三部曲」。而今天【武備志】要介紹的，便是在1986年上映的《南北少林》。

▍一南一北 共謀反清

清朝赫索王爺（于承惠 飾）權傾朝野、謀害忠良，導致一對指腹為婚的名門後人，從此分隔兩地。男孩是由母親托孤到河南嵩山少林寺的智明（李連杰 飾），女孩則是與叔叔法仁隱匿在福建蒲田少林的司馬燕（黃秋燕 飾）。他們不約而同於赫索大壽當天，潛入到皇宮進行刺殺。事敗後兩人結伴逃走，司馬燕失手被王爺所擒，而智明及司馬燕的好友趙威（胡堅強 飾），則各自回到了南北少林，請求寺僧出手相救。

在智明師父釋忍（于海 飾）的帶領底下，本來深居簡出的南北少林寺僧，亦加入到「反清」，跟赫索及其爪牙（計春華 飾）展開殊死決戰。最終，智明等人以螳螂拳法手忍仇人。而本來與司馬燕有婚戀的智明，則因為心繫少林，而將兩人的識認信物交到趙威手上，自己跟隨師父回到了北少林靜修。

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▍南拳

不同於張鑫炎執導的《少林寺》及《少林小子》，《南北少林》是由其時身在邵氏公司的劉家良師傅所拍攝。故此本片除了有李連杰擅長的北派拳術外，亦加入了大量南拳元素。胡堅強所飾演的趙威，便負責了其中大部分的南拳場景。

胡堅強現時已經淡出了演藝界，他曾在1981年及1982年的全國武術大賽上，連續兩屆獲得個人全能冠軍。及後他被《少林寺》的劇組相中，與李連杰、于海、于承惠等人，一起參與了「少林寺三部曲」的拍攝工作。1991年，他移居海外發展，在日本以及歐美等，都受到熱烈追捧。由他打出來的南拳套路，剛健有力，而且帶有很多跌蹼翻滾的動作，極具藝術美感。而在《南北少林》之中，他的動作則比較接近傳統的洪拳套路，例如他在片中的這一段表演，就跟虎鶴形拳有點相像：

▍螳螂 八卦 雙手劍

至於「少林三部曲」的另一位領軍人物于海，則是以北方螳螂拳而聞名武術界。他在上世紀50年代，拜入山東萊陽人林景山（1885—1971）門下，學習七星螳螂拳。1966年，于海被任命為山東武術隊隊長兼總教練，而他亦是在這段時間創編了全國第一套競賽螳螂拳。

在過去的《少林寺》及《少林小子》中，于海負責的動作場面，都是以棍術為主。再加上師父輩的角色設定，令他鮮有展現拳腳方面的造詣。而在今次的最終對決中，劇組則安排了他以螳螂拳法，跟于承惠老師飾演的赫索王爺對碰，可謂是他演藝生涯上的第一次「螳螂拳演出」，故此別具意義。值得留意的是，除了螳螂拳外，于海還在這幕中，跟李連杰合演了一段八卦掌。在爾後的作品中，他兩人都曾經各自展現過八卦掌武藝。例如李連杰便曾在《最後一強》（The One）大施八卦掌。而于海則在2012年的內地電視劇《葉問》中，飾演了八卦掌宗師董展鵬。可以推斷，他們兩人都懂得八卦掌套路。故此在《南北少林》中的這一段演繹，有可能是由他們兩人主動提出：

最後，不得不提于承惠老師飾演的赫索王爺。在過去的【名家】專著裡便提到，于承惠老師擅長雙手劍法，而在今次的演出中，他便毫不吝嗇地接連使出雙手劍。雙手劍的特式除了劍身較長，會多用砍劈招式之外。另外亦有許多跪身，再由下而上的旋劍和挑劍動作，務求善用劍身長度，割擊敵人前臂或刺擊敵人身體。這幾個要點，在上述的一幕決戰亦有如實表現出來。

可以講，這部電影雖然是以少林為主題，但其內涵則橫跨南北各種武術，盡顯南北武打片的風格異同。相信不論是李連杰的影迷，或是一般的動作片愛好者，都能在本片中找到樂趣。