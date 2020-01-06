【修羅雪姫】《帶子雄狼》原作者又一經典　甄子丹曾當新版武指

小池一夫以暴力劍戟漫畫聞名於世，除了上星期介紹過的《帶子雄狼》，《修羅雪姫》亦是他的經典之作。 相較於《帶子雄狼》及《盲俠座頭市》，《修羅雪姫》是罕有以女性掛帥的劍戟作品。它續作不多，卻同樣影響了整個電影世界，著名Cult片《標殺令》（Kill Bill）便是向它致敬，後來甄子丹亦擔任過新版電影的武術指導。可以說，《修羅雪姫》在不經不覺間，改變了大眾對武打電影的想像。

雪地上的復仇女鬼

《修羅雪姫》由小池一夫原作、上村一夫作畫，1972年2月正式出版。翌年就被搬上大銀幕，由梶芽衣子飾演主角「鹿島雪」，共有兩集。

《修羅雪姫》乃典型的家族情仇故事。明治年間，一名教師在鄉間遇上劫匪，不僅慘遭虐殺，其妻亦被強暴。妻子還擊殺死一人後，被判入獄並在囚房中誕下女嬰。獄友可憐女嬰的身世，將她交給一名高僧撫養。

二十年後，女嬰鹿島雪長大成人，練成一身高強武藝。她矢志找到當年劫匪復仇，後來她才發現一直暗中幫助自己的青年，就是當年主謀的兒子。在一番激鬥之後，雪姫與敵人同歸於盡。去到續集，原來雪姫並沒有死去，但她已經厭倦殺戮生活，主動向明治政府自首。最後卻又捲入了明治政府與日本共產黨之間的諜戰……

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女性的受難與還擊

從上文的簡介中可以見到，電影版的《修羅雪姫》並不連貫。一開始導演藤田敏八並沒有預想過續集的劇情，因此才會出現了「與敵俱亡」的結局。直至後來他決定推出新作，便強行讓鹿島雪「復生」，改以《帶子雄狼》般的單元劇方式接續故事。無論如何，《修羅雪姫》沒有成為長壽的系列，乃不爭的事實。大底在劍戟電影橫行的年代，已經有太多關於「復仇」的主旋律作品，而《修羅雪姫》沒有提供更多新鮮的元素。

然而，作為三大劍戟片之一，《修羅雪姫》自有其成功之處。它的最重要特色，便是鹿島雪的女性身份。以女性為主角的設定，讓《修羅雪姫》的悲劇色彩並不限於「家破人亡」，當中亦包含了性暴力與性別歧視，可謂雙重壓抑。而鹿島雪的復仇工具也不只有刀，還可以用上肉體，從中又牽涉到了愛情與人倫。後來甚至探討了國家機器對女性身體的宰制，帶有近代女性特務電影的雛形。

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QT與甄子丹

正因為鹿島雪承受著異於常人的痛苦，片中的血腥場面就顯得順利成章。劍戟片本便以殘殺敵人為賣點，而《修羅雪姫》更是將之發揮到極致，甚至有點雜亂無章。但是在鹿島雪的身世烘托底下，一切又來得如此淒美，只會反過來令人對鹿島雪的遭遇心生憐愛。或許正是這點，啟發了昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino，暱稱「QT」）的《標殺令》（Kill Bill）。

2003上映的「Cult片聖典」《標殺令》，開宗明義向港式武打片致敬，例如李小龍的黃色緊身衣，以及劉家輝師傅扮演的「白眉」等。但事實上，不論是故事的主軸、割草式的動作場景，乃至人物的形象設計，處處都流露著對《修羅雪姫》的崇敬之情。片中Lucy Liu飾演的「石井尾蓮」，就跟鹿島雪的造型如出一轍。

另一方面，雖然自1973年之後，《修羅雪姫》就再沒有正統續作面世。但在2001年，日本導演佐藤信介其實推出過一部全新的同名作品。故事設在未來世界，由《哥斯拉×機械哥斯拉》（2002年）的女主角釋由美子，飾演雪姫。而《海猿》（2004年）主演伊藤英明，則擔出演了男主角。此片評價好壞參半，卻成為了甄子丹與日本影壇的結緣之作。蓋因這一版的《修羅雪姫》，正是由甄子丹負責武術指導。期後甄子丹來日宣傳《殺破狼》，發行商亦特意找釋由美子擔任嘉賓主持。

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或許《修羅雪姫》的劇情放在今天，已經有點不合時宜。但無庸置疑的是，《修羅雪姫》確實改變了世界影壇對暴力美學的想像，單就這點來講，《修羅雪姫》就值得再三回味。