【擊鬥女神】林慧倩首做打女　無悔拍戲傷患影響至今

香港第一套以女子MMA格鬥為題材的電影《擊鬥女神 MMA DIVA》，將於本周四(16/1)上映。今次雲作四位打女，菁瑋、郭思琳、楊柳青和林慧倩(Giselle)。第一次做打女和主角的林慧倩，因拍攝這套作品而學習巴柔，近日更考獲白帶一間，希望深入訓練，將來有出賽機會。 文、攝：賴家俊

林慧倩首次擔任女主角，便飾演打MMA的打女。(賴家俊 攝) 入行十年，Giselle首次擔任女主角，便向難度挑戰拍打戲。 「我本身也很喜歡動作片，而自小便學跳舞，對自己身體協調有一定信心。適逢加入新公司，很榮幸公司開這戲，和導演給予我機會試這角色。」 為了拍攝好這套女子MMA格鬥作品，Giselle與幾位女角一齊投入動作訓練。她亦只有兩三個星期時間學習，除了一般立技外，要由頭學習巴西柔術，還要做到拍攝時給人訓練有素的印象。 「我之前只學過泰拳，但只在減肥的層次，今次是第一次要學MMA格鬥，訓練時間雖短，但十分享受這個過程。這次我演的角色姚青藍，和我本人很像，除了性格敢想敢做外，戲中角色要由不懂任何武術，要在短時間內打得一身好身手，和我的現況很像。」

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首次擔任女主角，還要有大量打鬥戲份，演技、台詞、動作樣樣兼顧，對Giselle來說是很大挑戰。而拍攝練習期間受了傷患，雖然傷勢影響至今難以完全痊癒，但拍出好作品卻是值得。

「《擊鬥女神》是先拍文戲，我們同時亦要保持動作訓練。記得在正式開鏡前一日的訓練中，我因為不熟悉概念，未有扭動身體配合，給人用一招摔技(大腰)傷到大腿近股肌的位置。當晚已行不到，又不敢告訴同事和公司，死頂拍了之後幾日文戲，期間又用電療針救等各種方法讓自己可動，那幾日的訓練一直吃痛好辛苦，好彩到拍打戲時已可投入拍攝。雖然現在坐得久舊傷患會作痛，但能拍出好作品是值得。」

為了拍攝《擊鬥女神》，Giselle學習巴西柔術，並一打上癮，至今仍繼續練習。(賴家俊 攝)

由於這套作品，Giselle對巴柔和MMA都萌生興趣，拍攝完畢至今仍然繼續練習，最近還考得白帶一間。

她表示，巴柔技術在MMA寢技一環十分重要，所以她想專心研習這門武術。此外，亦希望投入打女行列，雖然做打女不容易，但她會繼續努力，希望有發揮空間，給觀眾留下深刻印象，而她會繼續跟師傅研習巴西柔術。

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多練身手才參加比賽

戲中四位打女，當中郭思琳已學習多年巴西柔術，亦是Giselle多年朋友。Giselle表示他們在不同拳館，所以未有機會正式落場較量。但她笑言自己只是白帶初哥，而思琳已是藍帶，就算有機會大家參賽，但也未必有機會同級較量。

「當初師傅叫我可以試比賽，但我知道自己未夠能力未敢落場。但我會繼續練習，待有足夠經驗後可能先試試以表演賽方式試試身手。」

飾演打女，往往給人一份冷傲不可親的感覺。可是採訪過程中，小記卻也給愛笑的Giselle感染到活力氣場。動作演員挑戰甚多，期待在不久將來，陸續在其他電影中，再見這幾位女戰將一展身手！

《擊鬥女神MMA DIVA》官方電影預告：