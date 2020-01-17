【跆拳道】韓國研發「扣血式」搏擊比賽　能否重現舊式比賽光輝

格鬥遊戲大家就玩得多，但大家有否曾經想像過把「血量條」化為現實？早前韓國一個跆拳道比賽一脫奧運搏擊形式，「依力度扣血，扣哂即輸」！究竟當中是甚麼回事呢？它能否「重振」跆拳道武術一面呢？

▍扣血式比賽 猶如格鬥遊戲

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日前，網上傳出一段跆拳道比賽影片。片中比賽活像格鬥遊戲，採取「扣血式」比賽：選手有各自的「血量條」，然後會依打擊力度去「扣血」，血量歸零等同KO。

網民反應兩極，好壞參半。支持者認為比賽終於擺脫「腳劍擊」的水平，重現武術跆拳道表現。反對者認為比賽「換湯不換藥」，只是不同表現方式的「奧運跆拳」，不復當年跆拳道般精彩。

本文先介紹這比賽的內容，並討論一下它能否「重振」跆拳道武術一面。

▍原來是韓國跆拳道協會比賽

2020 POWER TAEKWONDO KTA PREMIUM LEAGUE 上演了如「格鬥遊戲」般的跆拳道比賽。（圖片擷取自：Facebook）

其實片中比賽名為「2020 POWER TAEKWONDO KTA PREMIUM LEAGUE」，是韓國跆拳道協會（簡稱KTA）舉辦的試驗性搏擊比賽。所採取賽制跟國技院（簡稱KKW）及世界跆拳道聯盟（簡稱WT）不同。



想了解電子護具歷史和爭議，可參看：《【奧運跆拳道】電子護具爭議：以跆拳道為例》



在此先略略說一下三個組織之間的差別。



韓國跆拳道協會標誌。（網上圖片）

韓國跆拳道協會是全球最早的跆拳道組織，成立於1961年。它舊稱為「唐手道協會」，換言之它初期是唐手道為主，當中包含了九大館中的武德會。後來韓國政府整合國內武術組織，希望打造屬於韓國的獨特武術時，「唐手協會」轉化為「韓國跆拳道協會」。時至今日，它主要負責韓國國內的跆拳道發展工作。



韓國國技院的外貌及標誌。（網上圖片）

國技院主要處理國際間WT跆拳道武術系統的九大事務，包括世盟品／段證晉升審評、教練培訓研修、技術研究、表演團培育、向世界普及和交流跆拳道、舉辦武藝大會（Hanmadang）及活動、宣傳及文化振興、建立國際形象等。在此處需要特別留意的是，國技院所推廣的是代表韓國的國技——戰後韓國九大武館（青濤館、武德館、智道館、松武館、彰武館、講德院、正道館、吾道館、韓武館等）整合出的「跆拳道」，而不是我們一般所見的運動跆拳道。換言之，國技院的其中一個重要功能就是推廣完整武術層面的跆拳道。



世界跆拳道聯盟的新（下）舊（上）標誌。（圖片擷取自：http://bit.ly/38dFCmA）

最後，最廣為人知的世界跆拳道聯盟則是世界跆拳道管理機構，亦為國際奧林匹克委員會的其中之一，負責安排跆拳道運動（即奧林匹克跆拳道）的國際性賽事。

雖則三者專責功能、發展方向各有不同，卻又不時在發展上互相交集，形成一種頗為「複雜」的局面。有機會下次再深入說說。現在先回到由韓國跆協研發的「扣血式比賽」當中。

▍「扣血式比賽」的計分方法

雖然乍看之下比賽猶如「格鬥遊戲」，但大體上乃改良自WT系統，轉換了比賽的表現方式。

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WT 搏擊比賽採用「分數累積制」，主要由電子護具自動計分，以腳擊中電子護甲及電子頭盔會自動上分，拳擊及額外分數則由邊裁手動給分。

影片中的比賽則採用「分數扣減制」，以半手動計分系統運行。每位選手各自有100點「血量」，血量扣減至零即為落敗。每當擊中對方時，電子護具負責量度中段踢擊力度（7-40），然後再由場邊裁判決定是否給分，最後轉換成所扣「血量」。



比較特別的是，除了基本按力度「扣血」外，還會按照特定情況添加額外傷害。例如以旋轉腳法擊中的話，會額外增加20點傷害；若攻擊令裁判讀秒的話，則會額外增加20點傷害。此外，選手犯規不再被直接扣分，而是變成對方10秒內分數雙倍。

即是說，在對方犯規後，我方以旋轉腳法踢中對方護甲，並導致裁判讀秒，便有機會以一腳分出勝負！［（25（力度）x 2（犯規）＋20（旋轉）＋30（讀秒） ＝100］

以下是分數列表：

滿體力 100點 踢擊頭部 - 扣20點 踢擊護甲 - 按力度扣點 拳擊護甲 - 扣7點 旋轉腳法 - 額外扣20點 裁判讀秒 - 額外扣30點 消極/犯規 - 10秒內對方打擊分數雙倍

從這比賽可見，KTA 嘗試對跆拳道搏擊方式作出改造，似乎想發展出跟WT跆拳不同的搏擊表現。可是，賽後大眾反應兩極，好壞參半。以下跟大家討論一下。

▍跆拳搏擊表現該如何革新

自WT跆拳道成為奧運項目後，一直有習者抱怨「奧運跆拳道不知所謂」、「變成娘娘腔搏擊」、「輕觸得分不切實際」等等，簡言之就是懷緬昔日跆拳道「剛猛激烈」的光輝。因此一直有意見要求改革跆拳道搏擊，開創另一種風格的比賽。

那麼「扣血式」比賽是否跆拳道的「新希望」呢？



在討論之前，筆者認為坊間之所以對WT跆拳道「不滿」及「懷緬過去」，其實是源於觀眾與WT取向上出現偏差所致。那些觀眾以觀賞性（實用性）為主要考量，嚮往「舊式跆拳道」以力度傷害為主的打法，享受擊倒出現。而世跆則以安全及公平為主要考量，希望奧運中的跆拳比賽更快、更好看，同時又更少受傷。

兩者向著不同目標進發，亦無可避免地因選擇而作出取捨，出現各自的不足。



「舊式跆拳道」雖然力度十足，表現可觀，但採取全人手給分，賽事的公正性一直備受質疑。「新式跆拳道」採用電子護具系統，雖然公平度上升，但踢擊準繩要求上升，而且力度需求力度下降，使跆拳打法容易趨於統一，令賽事變得單調及沉悶。

以「扣血式比賽」而言，其實它只能算是WT跆拳的改進版，把「踢擊力度高低」加入分數當中，並把「加分」變成「扣分」而已。「血量」跟抗打截然不同，先不論每個人的抗打能力、體能水平各異，人體自身不同部位的抗力能力亦各有不同，根本無法忠實反映打擊造成的傷害。以現時科技水平，暫時無法完全量化傷害，更莫說非得分部位的傷害無法計算，跟全接觸仍然有很遠距離。



基本上，「扣血式比賽」仍然沒法處理WT跆拳的固有困局：公平跟武術觀感的矛盾。

若單純追求武術觀感的話，可以去除「得分制」，像拳擊或踢拳般採取「回合十分制」，以綜合表現（進攻性、力度、準繩、抗打、防守）讓裁判主觀地判斷勝負。但從公平角度而言，卻又很難說得過去。

說到底，若以「公平」為準則去評價「扣血式比賽」的話，它把「力度」加入評分當中，確實有進步的地方。但若是以「武術觀感」為準則的話，它仍然無法跟「非得分制」搏擊運動比擬。

以武術發展而言，「公平」跟「武術觀感」之間，大家又如何選擇呢？

