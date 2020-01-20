【乜代宗師】武指羅天池難忘黃子華親自打 為拍戲兩度傷手

由黃子華主演的賀歲喜劇《乜代宗師》，今次加入動作對打場面，並由羅天池、雷德偉負責動作設計。羅天池接受我們訪問表示，雖然是喜劇，但最難忘子華親力親為，親身落場拍打戲，結果打到受右手兩度受傷。



+ 5 + 4 + 3

某天開工，羅天池接到子華來電約出來傾計，原來是子華開戲，邀他任動作指導，並任由他發揮，給予好大創作空間。他們首個考驗是訓練兩位不是動作演員出身的男女主角，要讓兩個主角拍到像識打拳擊。



+ 2

「這次我與Billy（雷德偉）一齊負責動作設計。心悠平時給人好靚女、好女神，要拍打戲很多人會有疑問。但她有多年跑馬拉松習慣，有運動底，所以我們兩個先做好最基本，執靚動作，讓心悠打得似拳擊，練好身體發力和協調，因為對沒有搏擊訓練的人來說，最難是做到身體協調。而子華也有份打，與心悠一齊操練，但他畢竟很久沒有操練，所以好快感到攰，我們要執好他的姿勢（Form）。」

▍訓練演員Muscle Memory

拍攝時間雖短，但兩位動作指導都希望令仔細部份做到越足越好。他們不希望兩位主角只是單單打好One Two，而是練熟戲中會出現的每個動作，練好他們的Muscle Memory。

拍攝期間，多個情節讓羅天池十分難忘，尤其子華多數親身落場，結果令因拍戲受傷傷患多次再傷。



「有次一個動作要踢向子華，他跣倒直接落地，把手壓在地上，結果右手手腕受傷動不到。不久另一場戲他又跣倒，可能拍得太久他人太攰，喉嚨壓在繩邊整個人反彈，落地時又再整傷右手。」

鼠年將至，今年羅天池以「好運」總結全年，讓他整年可以為工作忙過不停，拍了幾部戲。

「感謝導演和監制信任，鼠年希望拍多些屬於香港的動作電影，也可以結合不同設計和元素，拍更多動作細節給觀眾，讓觀眾體驗不一樣的動作故事。拍動作片要很多時間，未來希望有多些空間和時間創作。最緊要當然希望遇到一個好角色，給自己嘗試，不論是戲劇或動作演員。」

