【UFC 246】 Conor McGregor KO牛仔　分析當中所用的三個技術

【UFC 246】無論滿意與否，拳迷們都得接受Conor McGregor 的「復出戰」只有40秒就告終。但到底當中用了甚麼技術呢？且讓小編說明一下，當中三個Conor 所用的技術。

▍技術一：左拳及防摔

牛仔是眾所皆知的慢熱型拳手，所以Conor McGregor 一開賽便採取突襲攻勢。

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+ 7 + 6 + 5

在二人步向籠中的一刻，直接打出自己最擅長的左拳。不過牛仔早有預備，下潛避開並還以自己最擅長的反擊抱摔。但Conor 大腿前擺，在空中做了一個Sprawl，使牛仔無法抓抱住Conor肢體，二人進入纏抱狀態。

假如Conor 左腳沒有前擺，或趕不及收回雙手做Sprawl的話，牛仔可能已經得手。這裡足見Conor 反應及應變能力之高。Conor 的左腳並非故意前擺，主要是因為左拳打得太急太遠，擊空後整個軀幹繼續衝前，左腳不由自主地順勢踏前，並撞在下潛擒抱的牛仔身上。

這一撞不單減低了牛仔向前的去勢，令原本應該抱住Conor右腳的手撲空，失去完成抱摔的把位。另一方面，Conor在撞上的瞬間借力，近乎本能反應地雙手抽回架在自己與牛仔之間，在空中把右腳抽後、髖部後移做出Sprawl，防住了牛仔這記反擊擒抱。

▍技術二：肩擊

肩擊相對少見，但其實這技術早已被Jon Jones、Anderson Silva等拳手在比賽中使用過，只不過因為傷害及效果不如Conor這記明顯，所以才不被重視。相信經此一役後，肩擊這一技術將快速被普及。所以說，綜合格鬥的趣味在於它的技術就是會不斷推陳出新，上個十年的技術跟今日的技術已經大大不同，暫時還未有所謂「王道」打法出現。



正如Anderson Silva 對上Stephan Bonnar 的比賽中，在片段20秒左右位置，Silva 便在籠邊纏鬥時，跳起以肩撞擊Bonnar 的頭部。



（圖片擷取自：http://bit.ly/2RCQns5）

又如Jon Jones 對陣Rashad Evans 時，他亦曾使出肩擊，並成功分散Rashad注意力及摔倒對方。

這是令Conor 成功取得先機的關鍵技術，其威力之大，足以令牛仔對上Tony Ferguson時斷過的鼻骨再次受創，馬上流下鼻血來。

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+ 6 + 5 + 4

在UFC 246的情況中，Conor 在纏鬥時右手取得Overhook架在牛仔的胸前，左手架住牛仔的二頭肌上，兩手合起來有效維持住纏鬥距離而又不致太近。大家可以見到當牛仔擒抱失敗後，不斷繼續推前，希望縮短距離，但卻被Conor 以雙手形成穩固結構，順著後退。

Conor 維持著一定空間，並借助蹬腳發力使出肩擊，超出牛仔意料地擊中目標，令牛仔一時間不知如何應對，甚至擊中鼻子受傷。

以往一直被低估的肩擊將會馬上被普及。

▍前手伸出配以高踢

如果說肩擊是打出缺口，那麼這記高踢便是真正擊倒牛仔的最後一擊。

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+ 3 + 2

這記看似平平無奇的高踢，其實亦是經過部署的。

首先，Conor 反架，Cerrone正架，兩者形成Open Form，存在著「左架雙重威脅」。

在正架與反架的拳手作戰時，因為前手被中和(neutralize)了，所以主要打擊就來自後手，尤以後手直拳最有威脅。而反架比起正架拳手有的另一優勢，就是左中段踢可以打中對手肝臟。 可怕的是，直拳、中段踢及上段踢的預備姿勢極度相似，所以每次左架拳手打出左直拳或者左踢時，對方都要猜。如果對方出的是拳，正確的反應就是用手拍開，或者向出拳手的手肘方向閃避，但這兩種做法都會向高踢露出破綻；相反，如果對方用高踢，用手護側面是個還可以的做法，但就正中直拳及中段踢的下懷。

Conor 在踢擊前先不斷伸出前手觸碰牛仔前手作試探，令牛仔不期然伸出前手應對。

經過數次試探後，Conor 再次伸出前手，逮住牛仔前手有動作時，伸出後手接連高踢，令牛仔來不及防守。當高踢準確命中牛仔下巴時，在Conor 的打擊能力下，一切都已成定局。

