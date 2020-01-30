【武漢肺炎】武術組織受影響　香港不參加全國空手道錦標賽第一站

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，康文署宣布由周三（29日）起，關閉轄下多個場館和設施，香港多個武術總會或代表組織，為配合政府「對公共衞生有重要性的新型傳染病預備及應變計劃」下提升應變級別至緊急及避免市民聚集，亦相繼宣布屬下主辦課程或賽事取消。

香港劍道協會於28日晚公布，因應康文署關閉屬下場館，為了讓學員及時知道課堂是否如期舉行，會於確認課堂取消後盡快在協會網站的「最新消息」內公布及更新上課時間表，學員亦可留意康文署網站了解體育場館最新情況。

中國香港空手道總會昨日(29日)宣布，原定於2020年2月2日之「2020年度第一次選拔」將會取消，直至另行通知。該會執行委員會並決定不會派隊參與「2020年全國空手道錦標系列賽第一站」及「2020年全國U18空手道錦標系列賽第一站」之賽事。而「第十屆東亞空手道錦標賽」主辦單位正在就賽事之安排跟進中，空總亦表示會密切關注相關情況，再作決定及公布。

中國香港柔道總會昨日(29日)宣布，由即日起所有由該會主辦、協辦的比賽、活動及訓練暫停進行。鑑於康文署已暫停開放體育設施，待有關設施宣布重開後，會檢視情況後再作重啟活動的公布。

香港泰拳理事會今日宣布，取消原定於二月十五日(星期六)於尖沙咀新港中心煌府舉行的「香港泰拳理事會庚子年新春晚宴」。另外，原定於三月八日(星期日)於北河街體育館舉行的「香港業餘泰拳新秀賽」亦會取消。

香港武術聯會則宣布所有由其主辦之訓練班，將暫停至2月2日至另行通告。

有進一步其他消息，【武備志】會再與各位跟進。

【點擊圖片觀看各會公告】