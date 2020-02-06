McGregor 威士忌實測：與他乖張的性格有很大反差......

Conor McGregor 自家品牌威士忌，近日終於到了武編手上，坊間味道評價不一，事實又係點呢？

2018年跟Flyod Mayweather打 Money Fight前， Conor McGregor 推出了自家品牌威士忌Proper No. Twelve。會叫「12」是因為Conor McGregor 老家在愛爾蘭的都柏林（Dublin )12區，宣傳上說「體現了他們的兄弟情、忠誠和勤奮的精神」。



跟Khabib打之前也不斷宣傳。（Getty Images）

是否喝到兄弟情就不知道，不過味道上的評價就有點不一。Business Insider的編輯就說他的威士忌「跟大家想的一樣差」，但按這篇文章的評論：「Proper No. Twelve的味道沒那麼醇和，口感清薄，加上酷似啤酒的瓶身，均提示人它是一款『party wisky』；一點蜜糖味、香草和橡木，尾韻的香草味道未算「濃厚」，但會越發突出，屬典型的穀物威士忌性格......調配明顯屬讓人『爽飲』一類。」

那實測又如何呢？我們找來了飲威士忌多年的大大、講波佬路斯，以及兩位武編為我們點評了一下：

+ 5 + 4 + 3

很典型的愛爾蘭威士忌。這樣smooth及清是因為三次蒸餾。愛爾蘭威士忌傳統是三次蒸餾。一般蘇格蘭是兩次蒸餾，蘇格蘭只有lowland 的幾間廠才會三次蒸餾。所以這威士忌風格會較清，也是那些花香、蜜糖味。很差? 不是。很好? 也不是。很平常的愛爾蘭威士忌......不太像McGregor這個人。但一定好過碧咸那支威士忌。 大大

這是McGregor出的？完全不像他個人。不激烈，太清，唔似佢。 路斯

個人比較喜歡蘇格蘭艾雷島那種煙燻泥煤味很重的威士忌，所以覺得.....淡。第二口多了點甜味，但整體感覺就是清淡。 編輯R

未飲過咁淡嘅威士忌。不過情願淡都好過難飲。 編輯W

整體而言，就不是一支難飲的威士忌，但問題是味道跟McGregor乖張的性格實在差太遠了(或者是因為愛爾蘭威士忌就是這樣)，結果大家都有很大的落差 (或者外表剛烈的他內心很恬靜?)。

大家是不是也想試一下呢? 未知香港哪兒有賣，疫情過後大家外出旅行時，看到也可以買枝試試。

題外話，有英國男子說威士忌加蜂蜜治好肺炎，這當然未有科學根據。希望大家別誤信偏方，有病記得睇醫生。

