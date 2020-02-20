【台灣美女】小J林庭妤：騎重機的柔道辣妹　《國光》施展大外刈

台灣美女特別多，不少還是深藏不露的高手。例如最近火紅互聯網的正妹小J，便是一位貨真價實的柔道高手，曾經獲得多面獎牌。而在柔道以外，她亦相當熱愛重機車。經常在Intagram和YouTube上跟人分享自己騎車時的英姿。颯爽性格加上甜美外型，無怪能夠成為網絡女神！

柔道美女的艱辛歷程

現年20歲的小J，本名林庭妤，英文名Jessie，現時為國立臺灣體育運動大學的三年級學生。她最初接觸柔道，是在國小升國中的暑假。當時母親送她到夏令營學習柔道，希望可以幫助升學。從小練習田徑的小J，被教練看中了資質，鼓勵她在國一加入柔道及角力校隊。而小J亦練出了興趣，並曾在台北市青年盃、教育盃的柔道及角力賽事，各拿第一名。

然而，練習柔道的過程絕不輕鬆。小J在六年間，每日都要在清晨五時半起床，準備晨操。而因為要分量級比賽的關係，小J必須嚴控體重，有時更要穿著羽絨衣或雨衣，在太陽下跑步脫水。另外，小J亦曾經在全國柔道錦標賽，被對手摔斷了鎖骨，要立即送去醫院開刀，療養近一年後才康復。

可以講，小J的柔道生涯絕對是有血有汗，並非用來裝門面。

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重機車女神

在柔道以外，小J亦非常喜歡重機車。她上大學後的兩大心願，便是要考取重機駕照和買一台自己心愛的重型機車。在完成心願之後，為了能夠進一步體驗重機車的樂趣，小J甚至主動應徵Foodpanda的外送員。某次她在送餐後，因為未吃東西，就在街上吃了兩口三文治。這個場景剛好被記者看到，並為她寫了一篇人物專訪。甜美外形加上騎車時的英姿，讓她迅速俘虜了大批網友。

之後，小J曾幾次去到台灣著名綜藝節目《國光幫幫忙》，介紹自己的工作，並即席示範柔道技術。她把主持人張立東和其他嘉賓摔倒的畫面，不僅喜感度十足，更展示出她高強的運動能力。「重機女神/柔道美女」的綽號，實在當之無愧。

【點擊圖片觀看小J的英姿】

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現時小J是個人健身教練，除了一般體適能外，亦有教授復健和防身術等。她時常會在IG上，分享自己的生活。另外她跟好友小偉，也分別在Facebook及YouTube開設帳號，介紹他們與重機車的點滴。各位如果去到台灣想學健身或者騎重機，不妨找找小J呀！

小J Instagram：8841jessie

YouTube頻道：小偉與小J的騎車日誌

Facebook專頁：小偉與小J