【摔跤】《獵狐捕手》主角原型　首位挑戰UFC的美國奧運金牌得主

曾在世界大賽或是奧運出賽的運動員在參戰UFC時都會特別受注目。而近年Ronda Rousey (2008奧運柔道銅牌)、Daniel Cormier (2004奧運自由式摔跤第4名)和Yoel Romero (2000奧運自由式摔跤銀牌) 等前奧運選手除了具備話題性外，在UFC也取得出色的成績。不過假如追溯UFC的歷史，首位在UFC出戰的奧運獎牌得主其實是在1984年夏季奧運自由式摔跤項目中奪金的Mark Schultz。

美國最強兄弟組合

一届奧運金牌得主及兩屆世界摔跤錦標賽冠軍得主的Mark Schultz和同為奧運金牌及世界摔跤錦標賽冠軍的兄長Dave Schultz被視為美國摔跤史中的傳奇。兩人是歷史中唯一一對同時獲得奧運和世界摔跤錦標賽金牌的美國兄弟，而他們贏得的NCAA國家大學體育協會賽事、美國公開賽、世界摔跤錦標賽和奧運獎牌的數目超過歷史上任何的美國兄弟組合。

Dave Schultz (左) 與Mark Schultz (右)。圖片來源：https://bit.ly/328McZE

在1984年的夏季奧運中，Mark Schultz和Dave Schultz兩兄弟分別在自由式摔跤中贏得82公斤及74公斤的金牌。Mark Schultz之後參加了1985年的世界摔跤錦標賽，並成功奪冠。擊敗了的參賽者包括在1984年因杯葛奧運而沒有出賽的東歐社會主義國家，讓Mark貨真價實地擊敗了世界列強而成爲冠軍。

Mark Schultz是唯一在1985年世界摔跤錦標賽奪冠的1984年夏季奧運金牌得主。而反過來，哥哥Dave Schultz就是唯一在1983年世界摔跤錦標賽奪冠後能在1984年夏季奧運會獲得金牌的選手。

Dave Schultz。圖片來源：Getty Images

之後Mark Schultz 在1987年再度在世界摔跤錦標賽奪冠，讓他成為第一位能夠擁有一届奧運金牌及兩屆世界摔跤錦標賽金牌的選手。Mark Schultz在在1991年時與另外兩位摔跤運動員Lee Kemp及John Smith在入選健力士世界紀錄中「贏得最多世界冠軍的美國摔跤手」的項目。

Team Foxcatcher 計劃

在1986年，富商John du Pont因為對摔跤擁有濃厚興趣而決定自資贊助奧運運動員，並以父親馬房的名稱命名隊伍為Team Foxcatcher。Mark Schultz和Dave Schultz應邀加入成為隊員及教練，在John du Pont的訓練中心進行訓練。

Mark Schultz在1988年漢城夏季奧運會落敗後離開Team Foxcatcher，而Dave Schultz則繼續在Team Foxcatcher擔任教練，直到1996年1月26日被精神失常的John du Pont在毫無預兆下開槍射殺。Dave Schultz離世時僅36歲。

Team Foxcatcher的故事在2014被改編為電影《獵狐捕手》(Foxcatcher)，而在2016年也推出了以Dave Schultz為角度的紀錄片《Team Foxcatcher》 。

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John du Pont隨後被捕，Team Foxcatcher被迫解散。為了應付1996年奧運，Dave Schultz的遺孀在三月成立了Dave Schultz Wrestling Club，為Team Foxcatcher餘下的二十位成員提供訓練場地。成員之一的Kurt Angle之後成功在1996年的奧運中奪得100公斤自由式摔跤金牌。

1996年奧運自由式摔跤金牌得主Kurt Angle。圖片來源：Getty Images

而為紀念Dave Schultz，USA Wrestling每年都會舉辦Dave Schultz Memorial International摔跤賽事去紀念這位美國摔跤傳奇。

Dave Schultz Memorial International 2019海報。圖片來源：https://go.teamusa.org/37HnAZd

Mark Schultz出戰UFC

在1988年奧運失意後，Mark Schultz退出摔跤競賽，在大學擔任摔跤教練。1993年時在機緣巧合下與巴西柔術傳奇Rickson Gracie進行友誼賽而對巴西柔術產生興趣。之後Mark Schultz跟隨Rickson Gracie的學生Pedro Sauer學習巴西柔術。

在1996年5月，原定於UFC 9出賽的隊友Dave Beneteau因為在賽前練習中被Mark Schultz弄傷手臂，導致賽前檢查時被醫生禁止出賽。為了承擔責任，Mark Schultz在比賽前一日決定頂替Dave Beneteau出戰當時在UFC俱有名氣的Gary Goodridge並成功取勝。

鑒於UFC當時形象極度負面，Mark Schultz為了保住大學的工作而決定不再參賽。不過Mark Schultz之後繼續研習巴西柔術，並在2016年1月獲Pedro Sauer頒發巴西柔術黑帶的資格。