男孩患侏儒症飽受欺凌　ONE主席及Dillon Danis伸出援手

一名患有「侏儒症」的澳洲男孩，因為屢遭欺凌的關係，一直情緒不穩。他的母親將其哭訴片段上載至互聯網後，旋即引起了各方關注。不同界別的名人都紛紛向他施以援手，例如亞洲最大型MMA品牌「ONE Championship」的主席Chatri Sityodtong，就表示願意為男孩提供專業訓練。而Bellator選手、McGregor的「老友」Dillon Danis也希望盡一切方法，幫助男孩度過難關。

以身作則 杜絕欺凌

現年9歲的Quaden Bayles，自小罹患「軟骨發育不全」（Achondroplasia），屬「侏儒症」（Dwarfism）的一種。由於身形與相貌跟同齡的小孩有異，Quaden經常遭受欺凌。日前Quaden再度於車內哭訴自己的處景，更一度揚言找刀自殺。他的母親Yarraka將整個場面直播上Facebook，並寄語大眾要好好教育身邊的人，千萬不要做出欺凌行為。

片段旋即引來巨大反響，各界都相當關注Quaden的情況。有網友發起眾籌，希望請Quaden到迪士尼樂園遊玩，現時已籌得超過40萬美金。而當地著名的欖球隊伍Indigenous All Stars，則在比賽開始前攜同Quaden一併進場。

【點擊圖片觀看資料】

名人聲援

另外，很多名人都社交媒體上，向Quaden表達支持。例如飾演「狼人」的澳洲男星Hugh Jackman，就親自拍片為Quaden送上祝福。而亞洲最大型MMA賽事ONE Championship的主席Chatri Sityodtong則表示，他已經跟Quaden的母親通過電話，對方接受了他的邀請，將會帶同Quaden去到新加坡作客。期間所有費用都會由Chatri一方支付。屆時Quaden將可以接受最專業的武術訓練，他希望借此讓Quaden重拾自信，並了解到世界並沒有遺棄他。除了Chatri，澳洲著名拳擊運動員Billy Dib亦主動聯絡了Quaden一家，想為他開設拳擊課程。

至於McGregor的「死黨」、現役Bellator選手Dillon Danis，也同樣對Quaden的片段相當感觸。他希望盡一切的方法，讓Quaden走出陰霾。事實上，以「壞孩子」形象見稱的Dillon，一直都非常關注欺凌問題。早前他就邀請過一位在浴室遭受欺凌的少年，去到他朋友的訓練場學習。他期後在社交平台表示，被欺凌是一種很可怕的感覺，而武術產生的紀律和自信則無可比擬；柔術改變了他的生命，所以他希望其他人亦有相同的機會。

【點擊圖片觀看資料】

+ 3 + 2

【相關文章】：McGregor 老友助手Dillon Danis一改壞孩子形象 幫助被欺凌少年

一點反思

不過隨著Quaden Bayles愈來愈受人關注，網絡上亦開始出現了不同的聲音。有人指責Quaden其實是一個年屆18的演員，事件純屬炒作、有騙局之嫌。按照現時的追訪，Quaden確實是一個9歲的男孩，他的生活背景亦無作假。

但有評論員認為，即便事件屬實並好像邁入「圓滿」結局，家長始終無權將孩子的私穩廣傳到互聯網上。而這種鼓勵各界聲援的做法，亦只會加強他們與社會的距離感。與其大肆宣揚兒童的困苦處景，倒不如從政策及觀念上，營造一個更包容的世界。讓長期病患者及殘疾人士都能自行參與不同事務，並向嚴重欺凌者作出懲戒。

【點擊圖片觀看資料】