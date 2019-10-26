McGregor 老友助手Dillon Danis一改壞孩子形象　幫助被欺凌少年

作為McGregor的助手加老友，Dillon Danis 亦一直都做著壞孩子的角色，例如和女朋友拍性感照放上網，嘴炮不同MMA選手，上次跟Khabib衝突也有「出手幫助」 Conor McGregor。但最近一事受網民大讚。

一個星期前有一短片廣為流傳。片段中可以看到一個少年在浴室中被欺凌，並引起很多人的關注。在片段流傳後不久，Dillon Danis 聯絡到那位少年，並提議他去作 MMA 訓練。幾天后，這位少年接受了Dillon Danis的邀請，並到訪了Dillon Danis 朋友的訓練場。

these videos break my heart nobody should have to go though this, if anyone knows how to contact him i wanna get him into martial arts immediately #fuckbullies pic.twitter.com/Mz5vEHj8Qo — Dillon Danis (@dillondanis) October 11, 2019

少年到訪後，Dillon Danis 在社交媒體上表達了自己的心情：

這是迄今為止，我一生中其中一件做過最有意義的事情，我計劃做更多這樣事情讓未來更多的年輕人受惠。 從被欺凌到被柔術拯救，我現在可以幫助其他人走上同一條路。 這條路帶給我生命中的一切，我無法說出現時能回饋他人有多好。 這個年輕人接受我的邀請，並加入道場，我為此感到自豪。 肯企出來只是成功的一半，這適用於這人生的其他事情。 我們全都在一起，讓我們一起來吧！ Dillon Danis

I am so proud of this young man for taking me up on my offer and getting into the dojo. Showing up is half the battle and that applies to everything in this life. We’re all in this together, let’s go champ! pic.twitter.com/mRTpMFlW1n — Dillon Danis (@dillondanis) October 16, 2019

在另一訪問中他也說到巴柔改變了他一生：

這對我來說很重要，因為被欺凌是一種很可怕的感覺，而武術產生的紀律和自信則無可比擬。柔術改變了我的生命，我現在有的所有東西都拜它所賜，所以我希望其他人也能得到與我相同的機會。 Dillon Danis

在此事件發生之前，另一個短片也顯示另一個男孩在更衣室內被一群孩子毆打。Dillon Danis也試圖聯繫這個男孩，並提出為終身免費學習巴西柔術的邀請，但目前未見回覆。

欺凌事件似乎永無休止，因此 Dillon Danis希望建立一個非營利組織，以幫助受害者進行自衛訓練。