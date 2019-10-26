McGregor 老友助手Dillon Danis一改壞孩子形象　幫助被欺凌少年

武備志
撰文：
最後更新日期：

作為McGregor的助手加老友，Dillon Danis 亦一直都做著壞孩子的角色，例如和女朋友拍性感照放上網，嘴炮不同MMA選手，上次跟Khabib衝突也有「出手幫助」 Conor McGregor。但最近一事受網民大讚。

一個星期前有一短片廣為流傳。片段中可以看到一個少年在浴室中被欺凌，並引起很多人的關注。在片段流傳後不久，Dillon Danis 聯絡到那位少年，並提議他去作 MMA 訓練。幾天后，這位少年接受了Dillon Danis的邀請，並到訪了Dillon Danis 朋友的訓練場。

少年到訪後，Dillon Danis 在社交媒體上表達了自己的心情：

這是迄今為止，我一生中其中一件做過最有意義的事情，我計劃做更多這樣事情讓未來更多的年輕人受惠。 從被欺凌到被柔術拯救，我現在可以幫助其他人走上同一條路。 這條路帶給我生命中的一切，我無法說出現時能回饋他人有多好。 這個年輕人接受我的邀請，並加入道場，我為此感到自豪。 肯企出來只是成功的一半，這適用於這人生的其他事情。 我們全都在一起，讓我們一起來吧！
Dillon Danis

在另一訪問中他也說到巴柔改變了他一生：

這對我來說很重要，因為被欺凌是一種很可怕的感覺，而武術產生的紀律和自信則無可比擬。柔術改變了我的生命，我現在有的所有東西都拜它所賜，所以我希望其他人也能得到與我相同的機會。
Dillon Danis

在此事件發生之前，另一個短片也顯示另一個男孩在更衣室內被一群孩子毆打。Dillon Danis也試圖聯繫這個男孩，並提出為終身免費學習巴西柔術的邀請，但目前未見回覆。

欺凌事件似乎永無休止，因此 Dillon Danis希望建立一個非營利組織，以幫助受害者進行自衛訓練。

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