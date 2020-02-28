【龍珠】李居明倡播龍珠抗新冠肺炎　嚴選5 套龍字動作片

玄學家李居明近日繼「口罩加持」外，又有新抗疫法。他指屬龍、牛生肖可避此劫，並倡全港電視台重播《龍珠》可以化解疫情。當然玄學這事情信不信由你，不過講起「龍」字的作品，除了動漫外，在動作電影中卻是多不勝數。【武備志】編輯團隊為大家嚴選了五套「龍」字經典動作電影，等大家可以重溫欣賞，至於能否抗疫雖然不能知，但欣賞好電影也能緩和大家在疫情下抑壓的心情。

1.《猛龍過江》

上映年份：1972

主演：李小龍 Chuck Norris 苗可秀

電影講述在羅馬開設餐館的陳清華（苗可秀 飾），其餐廳地皮因被地產商看中，而屢屢遭到黑幫滋擾。報警無援底下，陳清華向香港的叔叔求助。鄉下青年唐龍（李小龍 飾）由此受邀，去到羅馬協助陳清華。

唐龍目不識丁，起初受到陳清華以及一眾餐館職員鄙視。但原來唐龍乃武道高手，每次都能成功擊退來犯的黑幫，開始讓旁人對他另眼相看。與此同時，地產商知道了對方有唐龍撐腰後，也重金聘請了空手道冠軍Colt（Chuck Norris 飾）前來助拳。最終雙方在羅馬鬥獸場內決一死戰。

《猛龍過江》是李小龍美國回流香港後第三套作品，電影中李小龍的功夫更是展現得淋漓盡致。例如在第二場的後巷戰中，他就示範了後世爭相模仿的雙節棍( 電影《葉問4》亦故意安排了一幕演李小龍的陳國坤在巷戰對戰洋人，後來更使出雙截棍)。而李小龍倡議截拳道，更以「李三腳」聞名，故而在電影中經常見到他精湛的腳法，當中與全美空手道冠軍Chuck Norris決戰一幕，更為動作電影經典，在現時遺留的李小龍筆記中可以見到，這場戲是由李小龍本人親自設計，他希望能夠藉此展現出截拳道的實用技巧。

而電影主題亦衍生了後來洪金寶版(1978)和甄子丹版(2020)的《肥龍過江》。

+ 3 + 2

2.《龍之忍者》

上映年份：1982

主演：李元霸 真田廣之 黃正利

八十年代港產片經常邀請日本當紅演員來港演出，當中出品了多套中日合作電影，功夫片也有類似嘗試。

《龍之忍者》講述德川家康時代，日本忍者玄武(真田廣之 飾)為報父仇，不惜得罪日本的武士集團，並越洋來華尋找殺父仇人福伯。男主角孫靖(李元霸 飾)為人好抱打不平，自小視磨鏡人福伯為父親，卻不知福伯背景。後來玄武出現，李元霸始知福伯為日本逃亡至中國的忍者。後來玄武查證福伯並非殺父仇人，反而是先父摯友，福伯只因為戰敗膽怯而逃往中國。福伯最後服毒自殺，玄武斬下他首級送他最後一程。孫靖一度誤以為玄武殺害福伯，後來查清事件，二人成為朋友，並一同對付片尾出演的大反派神打師傅(黃正利 飾)。

《龍之忍者》當年獲提名最佳動作指導，亦混入了不少香港電影人對日本武術的想像。例如電影中的日本忍者形象，沿用了五十年代以後日本本身自己在媒體和漫畫小說中的形象，忍者懂飛簷走壁，隱身遁地來執行間諜任務。

這套電影的主要參演演員均為武壇出身，個個都是著名武打影星。片中主角李元霸曾習多種拳術，後來自創「實戰拳」。真田廣之自幼習空手道、柔道和劍道，師承日本動作影星千葉真一。片中第二反派，飾演要殺玄武的日本忍者頭目為權永文，韓國人，5歲習武，擁有跆拳道、合氣道和劍道高級段位資歷，亦在日美兩地教授武術。大反派演員黃正利，是日裔韓國人，跆拳道高手，早年教授跆拳，70年代給介紹入香港電影圈，活動於七十及八十年代初，有「功夫片歷史上最偉大腿技大師」之稱

3.《雙龍會》

上映年份：1992

主演：成龍 張曼玉 利智 泰迪羅賓

成龍招牌V字手勢。(資料圖片) 你無睇錯！唔係兩盒！係兩個成龍！本片由成龍分飾一對自幼失散的孖生兄弟「馬友」和「搏命」。馬友跟隨父母移民外國，接受高等教育，成為國際知名的音樂指揮家；搏命則孤苦一人在港闖蕩，終日浪跡社會低下層，並開罪了社團中人。一天，馬友回港開音樂會，入住了搏命工作的酒店，陰差陽錯下，二人身份互換，並進入了對方生活。搏命於音樂會上胡亂的指揮竟然大獲成功，馬友亦在誤打誤撞下，於黑幫的手中救出搏命的好朋友，最後二人還聯手對付黑幫。 《雙龍會》是為香港導演協會籌善款購建新樓而拍的電影，由100位導演合作，因此在電影中亦見到多位導演客串演出。例如飾演悍匪的喪榮，便是導演黃志強(即是周星馳《濟公》演惡霸那一位)、飾演舞廳中富公子惡霸的是導演張堅庭。而編劇有徐克、張同祖，還有在周星馳電影中飾演「奪命鉸剪腳」警長，英年早逝的黃炳耀。

八九十年代是成龍電影的黃金期，《雙龍會》秉承了他一貫動作喜劇風格，但因為與導演協會合作，所以背後卻罕有一眾星級武術導演擔任動作指導，除了成龍本人出任武指外，還有武師公會、梁小熊(《葉問》導演)、袁和平、徐小明(電視劇《大俠霍元甲》動作指導之一)、李健生和董瑋參與武術指導工作，陣容龐大。對下要有這麼多香港動作導演參與一部動作片，要數數年前甄子丹主演的《一個人的武林》。

1992年這套電影後，成龍雖然仍有動作喜劇演出，但開始走不同路線嘗試。例如1993年《重案組》是成龍罕有嚴肅電影主題，1994年尾開始成龍向荷里活發展，又是另外一個電影史故事。

+ 2

4.《鼠膽龍威》

上映年份：1995

主演：李連杰 張學友 王霄 周比利 林國斌 邱淑貞

這套電影被指模仿1988年美國電影、由布斯韋利斯主演的《虎膽龍威》並略加惡攪，故事同樣講述男主角一人以智勇力破挾持人質的恐怖分子。爆破專家李傑（李連杰飾）一次執行任務判斷失誤，親眼目睹妻兒被活活炸死，傷心欲絕辭去公職，一面尋找殺死妻兒兇手，一面化名「大膽」，為天皇巨星龍威（張學友飾）出任保鏢及替身，不時為他演出亡命鏡頭。除了記得兇手聲音外，並無其它線索。電視台主持人樂慧貞（邱淑貞飾）對龍威的表演有所懷疑，因此不惜日夜跟從。龍威受邀參加一個大型珠寶展覽會，自稱醫生（王霄飾）的匪徒正策劃盜取展覽會鑽飾，並派助手朱菲（周嘉玲飾）混入酒店當公關作臥底。鑽飾展覽當日，李傑護送龍威到場後就離開，回家途中偶然在車上認出了醫生的聲音，於是拼命返回狂追匪徒，演繹一場生死混戰。

這部電影當年鬧出不少風波，被指不是單純惡攪《虎膽龍威》，而是暗中嘲諷成龍用替身。電影中主角叫「龍威」，是影壇大哥，講他對外說真功夫，背後卻是以李連杰所演的大膽為替身。而龍威身邊的經理人和爸爸，和成龍的經理人陳自強和成龍爸爸相像，所以有人指龍威角色暗指成龍。九十年代，是成龍動作電影的黃金時期，成龍多次對外宣稱他不用替身，可是卻屢有傳聞指這個親身上陣並不屬實，《鼠膽龍威》便將這傳聞放大。而電影更是有意用李連杰為主角，在電影中真功夫的主角李連杰反而是做替身，代主角搏命上陣。

+ 3 + 2

5.《龍門飛甲》

上映年份：2011

主演：李連杰 陳坤 周迅

本來論經典應該介紹1967胡金銓的《龍門客棧》或1992年徐克的《新龍門客棧》，但這兩套電影屬較多人認識，而且談《龍門飛甲》可以一併介紹徐克的《新龍門客棧》。

電影講述明朝成化年間，朝政腐敗，奸邪當道。西廠東廠為宦官把持，混淆黑白，陷害忠良，朝野內外噤若寒蟬。時有趙懷安（李連杰 飾）等流亡劍客挺身而出，接連剷除東廠數名奸佞，致令閹賊膽戰心驚。適值此時，風頭正勁的西廠督主雨化田（陳坤 飾）出面干預。另一方面，宮女素慧容（范曉萱 飾）懷有身孕，絕命奔逃。被雨化田的爪牙追捕途中幸得神秘俠客淩雁秋（周迅 飾）相救。二人一路輾轉逃往關外，來到曾經引起過腥風血雨的龍門客棧落腳。龍門客棧一如往昔，為兇險異常之所在。雨化田手下追趕至此，與先前而至的韃靼商隊劍拔弩張，關鍵時刻更有與雨化田長相極其相似的卜倉舟（陳坤 飾）與女俠客顧少棠（李宇春 飾）投宿客棧。不久，趙懷安一眾也偷偷潛至龍門。各方勢力雲集於此，新的正邪之戰即將展開，更有天大的秘密即將揭開…

徐克鍾情於明朝歷史，早年武俠作品亦多以明朝為藍本。本片劇情延自徐克名作《新龍門客棧》(1992)，李連傑將飾演前作中梁家輝的角色「周淮安」，只是名字改成了「趙懷安」，陳坤一人演兩角，當中演反派雨化田被觀眾譽為「廠花」，是最美的反派。

《龍門飛甲》是中國第一部3D武俠電影，亦是繼粵語後首部華語電影獲官方IMAX 3D認證。除了拍攝了3D效果，亦具備不少經典武俠電影元素：復仇、奪寶、兒女情長、各種各樣的兵器、陰謀詭計和各種令人嘆為觀止的武功。電影故事更繼承了《新龍門客棧》，放回主軸於「俠以武犯禁」的俠義精神，而且秉承《龍門》系列所開創角色風格，繼續沿用武功高強宦官為反派。