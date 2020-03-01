【浪客劍心】武指谷垣健治：倉田保昭的弟子　甄子丹指定班底成員

《浪客劍心最終章》將會在今年暑假分兩集上映，並在上星期釋出了首個預告。回想起自2012年開始的真人系列，《浪客劍心》算得上是少數沒有「崩壞」的動漫改篇作品，而在動作設計方面，更穩約感受到一股港式武打片的味道。 這是因為替「前三部曲」擔當動作指導的谷垣健治，自90年代開始便來港發展，乃甄子丹的指定班底成員之一。2018年，他憑藉電影《邪不壓正》，與拍檔何鈞、嚴華一同奪得「金馬獎」最佳動作設計，實力當然無庸置疑。

迷上香港與港產片的日本人

谷垣健治1970年於奈良縣出生，當時全日本都刮起「成龍熱」。他自年幼時便非常鍾愛《蛇形刁手》、《醉拳》、《A計劃》等電影，繼而喜歡上了中國功夫。他在高中時代學習過日本少林寺拳法，並在畢業旅行期間首次到訪香港。他深深愛上了這個地方，並決意日後來港發展。

回到日本升學後，他便加入了由倉田保昭開設的「倉田Action Club」，學習空手道及電影動作的技巧。1993年，谷垣健治隻身來到香港尋找工作機會，並自學廣東話。他在接受《香港01》訪問時曾笑言，他學廣東話是靠香港電影，正如香港男人學日文是靠成人電影一樣。

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由「甄家班」到《浪客劍心》

1995年，甄子丹正在亞洲電視拍攝《精武門》，由於武師人數不夠，便找來谷垣出鏡。兩人從此惺惺相惜，谷垣更成為了甄子丹的指定班底成員，號稱「甄家班」。之後甄子丹成立電影公司，自資拍攝了幾部作品，谷垣都有份幫忙參與。雖然當時票房不佳，但谷垣卻非常享受擔當不同的崗位，亦因此鍛煉了自己的「拍攝功力」。

1998年，甄子丹勸谷垣離開香港，返回日本發展。畢竟以谷垣的身份，在日本可以有更多機會。谷垣最後選擇香港、日本兩邊走，如果甄子丹有工作，便會飛過來幫忙，而且他每次都會帶一些日本武師跟甄子丹學習。

至於在日本方面，谷垣在2006年，為恩師倉田保昭以及千葉真一所主演的電影《決戰！封魔龍虎傳》（Legend of Seven Monks）擔任導演。之後在2012年，《浪客劍心》真人版的導演大友啟史，因為非常欣賞谷垣健治在電影《戰狼傳說》中的指導工夫，便邀請了他擔任該系列的武術指導。結果《浪客劍心》不僅大收旺場，更讓主演佐藤健獲得「第一屆日本動作大獎」（JAPAN ACTION AWARDS）的「最佳男演員」，而谷垣健治則斬獲了「最佳指導獎」。2014年，木村拓哉所主演的SP劇《宮本武藏》，亦是由谷垣健治出任動作指導。

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過江日本龍

谷垣健治現時乃「香港動作特技演員公會」中，唯一的日藉動作指導，近年他依然活躍在華語影壇。2018年，他便憑藉電影《邪不壓正》，與拍檔何鈞、嚴華一同奪得了「第五十五屆金馬獎」的「最佳動作設計」。而今年甄子丹主演的賀歲片、新版《肥龍過江》，亦是由谷垣健治擔任導演之一。

《浪客劍心最終章》預計會在今年暑假，分上下兩集上映。除了主要導演大友啟史以及主要的演員陣容沒變之外，暫時未知其他的資訊。究竟《最終章》會否延續過去的武打風格，還請觀眾拭目以待。

《最終章》的故事，將會由新田真劍佑飾演的雪代緣，與劍心展開終極對決。按照漫畫劇情，雪代緣曾獨自前往中國修煉中國武術，所用的武器為明代倭刀。似乎以中國武打電影的動作融入其中，確實是個不錯的選擇。

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