【動漫】《醉拳》袁小田：成龍「師父」蘇乞兒　KOF的鎮元齋

時移勢易，成龍的叫座力及聲譽都不復當年勇。但無庸置疑的是，初出道時的成龍確實是技驚四座，日本人尤其對他趨之若鶩。連帶片中的其他演員，亦一併成為了當地的流行符號。 例如在《醉拳》中飾演「蘇乞兒」的袁小田，他的醉漢形象就被不少動漫遊戲所採納。不論是拳王系列（The King of Fighters）的鎮元齋，還是孫悟空的爺爺孫悟飯，都帶著濃厚的蘇乞兒色彩。讓這位袁家班的「祖師爺」橫跨世代、長青不朽。

「袁家班」之祖

袁小田1912年出生於北京，他從小研習北派武術，並在1937年應粵劇紅伶薛覺先之邀來到香港，負責武術指導的工作。

1939年，袁小田進入影壇發展，擔任動作片的替身。1960年，袁小田憑粵語片《鐵臂金剛》成為中國電影史上第一位武術指導。此後他又參演了十多部外國電影，並在關德興的「黃飛鴻系列」中大展身手。

1970年，袁小田宣布退出幕前，後來以「客串」的心態，參與了成龍的代表作《蛇形刁手》（1978）及《醉拳》（1978），分別飾演蛇形門主「白長天」及佛山「蘇乞兒」。袁小田與成龍的矯健身手，加上兩人的調皮互動，贏盡觀眾掌聲。袁小田亦從此成為港產武打電影的「宗師專業戶」，直至1980年因肺癌病逝。

其子袁和平、袁信義、袁祥仁、袁日初、袁振威繼承衣缽，同樣活躍於電影圈，成為了香港乃至國際首屈一指的武術指導。他們幾兄弟之間的班底，就被尊稱為「袁家班」。

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KOF的鎮元齋

事實上，袁小田本人的影響力，從來就不止於香港本土。他與成龍所主演的《醉拳》，當年就紅遍整個亞洲，尤以日本票房最為誇張，合計達19億日圓。日本的女性影迷，甚至組成了「非成龍不嫁團」。當聞得成龍已婚的假消息後，還有兩人接連自殺。

至於與成龍搭檔的袁小田，亦一併引起了日本人的注意。他那衣衫襤褸，卻又大智若愚的乞丐形象，成為了日本人心目中「中國武術大師」的代名詞，並衍生不同的流行文化形象。其中最著名的例子，莫過於《拳皇》系列（The King of Fighters）中的「鎮元齋」。

《拳皇》是由日本電子遊戲公司SNK所推出的長青格鬥系列，1994年首次面世，並開創性地融入了隊際元素，而鎮元齋便是「超能力戰士隊」的元老，亦是「拳皇大賽」最老的參賽者。

按照故事設定，鎮元齋居住在中國深山內的一座寺廟，他精通中國拳法，特別擅長醉拳，部份招式亦是利用酒壺使出。「雅典娜」和「椎拳崇」是他的早期門生，除了教授中國拳術，鎮元齋亦希望能夠幫助兩人全面發展超能力。其後的幾代遊戲中，鎮元齋再收了兩個年輕的超能力者「包」及「桃子」作徒弟。

從不修邊幅的外形，到擅使醉拳的動作風格，基本可以肯定：鎮元齋就是「蘇乞兒」袁小田。

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深受港產片影響的《龍珠》

另一個較少人留意的「致敬角色」，是《龍珠》裡孫悟空最愛的爺爺。雖然他出場機會不多，也不是呈醉漢模樣，但細看之下便可發現，他的面容輪廓確實跟袁小田十分相似。

而其他的《龍珠》角色，其實亦是向不同的香港武影星致敬。例如殺手桃白白，就是模仿《蛇形刁手》裡的鷹爪門主「上官逸飛」（黃正利 飾）。至於面容像「鬼靈精」般的餃子，則是參照洪金寶在《人嚇人》的扮相。

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雖然袁小田老師已經離開了我們近四十年，但年青一輩的朋友，還是能夠從各類動漫遊戲中，見識到香港電影文化對日本人的魅力。大家下次玩《拳皇》時不妨選用鎮元齋，向袁小田及老一輩的影人致敬！