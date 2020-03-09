【霍元甲2006】周杰倫一曲「霍」遍亞洲　李連杰賣力演出卻惹官非

之前跟大家回顧了亞視的經典劇集《大俠霍元甲》（1981），今天便再介紹一部影響力同樣巨大，卻充滿爭議的同類型作品：《霍元甲》（2006）。 這部由李連杰主演的電影，後半部份跟一般的武打片無太大分別，然而其前半部份卻將霍元甲塑造成一個囂張跋扈、揮霍成性的流氓，最後導致家破人亡。這段劇情大大冒犯了霍元甲的後人，他們更將電影公司告上法庭，要求公開道歉，成為一時熱話。

痛改前非 大徹大悟

本片由香港導演于仁泰所執導，故事設定在清末年間。1870年，年幼的霍元甲因目睹父親霍恩第（鄒兆龍 飾）於擂台上留手而敗給了「趙家拳」掌門，羞愧之下立誓必定要將霍家拳打遍天津，成為「津門第一」。

輾轉三十年，成年後的霍元甲（李連杰 飾）確實練出了一副好身手，橫掃天津擂台，更將「趙家拳」的後晉趙健（馬中軒 飾）當眾打敗，一雪前恥。成名後的霍元甲變得囂張跋扈，並縱容徒弟四出鬧事。好友農勁蓀（董勇 飾）多番相勸，卻依然無減霍元甲的戾氣。最終在徒弟的唆擺底下，霍元甲與宿敵秦爺（陳之輝 飾）大打出手，更將對方打死，事後才知是一場誤會。而自己的妻女，則遭到秦爺的義子（向佐 飾）報復慘死。

傷心欲絕的霍元甲，離開了天津四處漂泊。某次他投河自盡不成，被一名目盲的農家少女月慈（孫儷 飾）帶返村莊生活。霍元甲遂以「阿牛」的姓名，在村裡重過新生。在村裡人的照顧底下，霍元甲終於大徹大悟，並悟出了武術與人生的真諦。

數年後，霍元甲決定返回天津，向舊日的對手一一道歉。結果他卻發現天津已成了外國人的地盤，為了維護國人尊嚴，他再次走上擂台並擊敗了「大力士」奧比音（Nathan Jones 飾）。期後在農勁蓀的支持下，霍元甲成立了「精武體育會」，強健國人身心，他又以武德折服了前來拜會的日本武術家田中安野（中村獅童 飾）。

「精武體育會」的壯大，引起了各國商會的注意。他們邀請霍元甲與各國高手比武，而日本商會代表三田龍一（原田真人 飾）為了確保勝利，不惜落毒加害霍元甲。一代宗師，就此走到生命盡頭。

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+ 6 + 5 + 4

救國與自救

正如文首所述，本片的後半部份，跟主流的功夫電影大致相似，都是以擊敗外國侵略者來彰顯中華民族的氣魄，以及中國武術的優越性。但本片的出彩之處，是在這個基調之上，加入精神境界的探討。其中最明顯的代表，便是中村獅童所飾演的日本武者田中安野。

誠然，在其他的作品當中，亦有一些開明、恪守武道的外籍角色。不過他們最終都難免跟主角決一生死，而所謂的尊重，許多時都停留在儀軌的層次，或者敵不過國家權力的操控。但霍元甲與田中安野的友情，卻是真真正正超越生死。霍元甲甚至以犠牲自己的方式，向田中示範武德。至於田中本人，亦是真心向霍元甲討教。最後他更捨棄了民族的包袱，當眾宣布霍元甲才是真正的勝利者。這些劇情不僅將兩人的信念體現到實有層面，同時亦反映出中國武術「德藝雙馨」的面向。

本片的另一個核心要旨，自然不得不提霍元甲上半生的荒唐。每一套成功的英雄電影，都總會牽涉到主角心路歷程的演變。但本片的霍元甲轉折之大，卻實在非常罕見（尤其是以宗師掛帥的作品來講）。以至於他後來創立「精武體育會」，與其說是「救國」，倒不如是在「自救」。即藉著救國救民，來為自己的過去贖罪，亦是為身邊的人作出一點補償。他從目盲少女慈月所學習到的道理，其實就是消除自私、聆聽世界。故此當他完成使命的一刻，他見到的並非家國情懷，而是朗朗星空——他解脫了。

霍元甲與田中安野的交情，並非流於形式，他們是真心互相求教。兩人對武道的追求超越了民族、勝負、生死。（圖片擷取自YouTube）

在完成使命的一刻，慈月眼裡的霍元甲並沒有家國情懷，只有朗朗星空、自由自在。（圖片擷取自YouTube）

李連杰的兵器盛宴

從動作場面上講，本片的武術指導為「八爺」袁和平，因此較為偏向北派的風格，讓練習長拳出身的李連杰更容易發揮，同時亦跟「迷蹤拳」的設定相符，打起來有陣輕盈飄逸的感覺。而在霍元甲大戰趙健的一幕中，亦可以看出港式武打片的一些經典橋段，包括高台比武、象形拳（虎形）招式等。

另一方面，可能因為本片是李連杰最後一部嚴格意義的武打作品，製作組有意讓他使出「渾身解數」，包括拳腳、劍術、槍術、刀術、棍術，以及三節棍等，盡顯他在不同競賽套路的功力。其動作場面之多元化，甚至可以媲美李連杰全盛時期的「少林寺系列」。

至於霍元甲的對手，同樣是各有特色。除了必備的「大力士」與日本武士外，還有西洋劍士、普魯士長矛高手、歐洲拳擊冠軍等。而這些演員亦非虛有其表，例如飾演「大力士」奧比音的，便是著名WWA重量級摔角手Nathan Jones。而拳擊冠軍Peter Smith，則是由前K-1選手Jean-Claude Leuyer所扮演。至於飾演西洋劍士Anthony Garcia的Anthony De Longls，他本人不僅是一位資深的動作演員，而確實對HEMA體系素有研究，經常會開辦相關的講座。

雖然他們在片中的表現未必與現實相符，但單就畫面而言，確實令人賞心悅目。

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+ 10 + 9 + 8

官非與軼聞

雖然本片不論劇情和動作設計，都處於上佳水平，但其對霍元甲生平的負面改動，卻引起了霍氏後人的不滿。在電影上映後不久，自稱為霍元甲嫡孫的霍壽金，委託了姪兒霍自正，以「侵害名譽罪」起訴電影公司以及李連杰，要求公開道歉並停止發行本片。最終，北京市第一中級人民法院駁回了有關訴訟，法庭認為電影中誇張、虛構的表現手法，屬藝術問題而非法律問題。至於片中的內容亦未對霍元甲進行侮辱或誹謗，屬可接受的範圍，故不算對霍元甲的名譽造成侵犯。

本片的另一個小插曲，是在原先的導演版之中，其實有兩條頗為重要的刪剪片段。一是霍元甲在村莊穩姓埋名期間，曾為保護一名小朋友，而跟鄰村的泰拳手短暫過招。這是霍元甲首次學會在關鍵時候收力。而另一條刪剪片段，則是在電影開場時，是以千禧年代作背景，由楊紫瓊客串的申奧人員，向與會者介紹霍元甲的傳奇，以此展開電影。因此，本片最初的方針，多少是想藉著北京奧運的熱潮造勢。

最後，不得不提由周杰倫所主唱的那首同名主題曲。這首由方文山填詞、周杰倫作曲的歌，節奏明快、輕鬆佻皮，還夾雜著繞舌的腔調，跟電影裡沉鬱的基調格格不入，結果卻成為了周董的另一高峰，其中「霍霍霍」一段，更是唱至街知巷聞，令許多不喜歡武打片或者完全沒有看《霍元甲》的人，都曉得「霍家拳的套路招式靈活」。時至今日，這首歌依然是編輯J唱K的必點之選，或者武術文化有時真的不需要太過嚴肅吧。

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