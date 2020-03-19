【泰拳】少年拳王吳嘉晉　擂台內外的人生拼勁

古語說「十五志於學，三十而立。」那二十歲這段時間，人生應該是怎麼階段？ 對於二十歲剛剛出頭的吳嘉晉來說，他已拿了香港60KG級別泰拳拳王金腰帶，正躊躇滿志，展開鴻圖大計，快將開拳館執教鞭。 「撞正疫情開拳館，你不擔心嗎？」小記不禁第一個提問。 對很多運動員來說，踢「逆境波」是尋常事。或者因為經常碰到挫折和逆境，所以才能越戰越強，打出成績。 「打拳一樣，做人一樣，遇到困難便面對，終有機會好轉。」 二十歲，擂台內外，吳嘉晉已打拼出這個人生觀。 文、攝：賴家俊

身形瘦削的吳嘉晉，外表雖不是魁梧彪悍，但卻已有十二年擂台搏擊經驗。因為父親的影響，他八歲接觸泰拳，十一歲打比賽，後來拜陳啟迪為師，一打十二年。曾奪WMF(World Muaythai Federation)金腰帶，2018年奪得香港泰拳A組60KG級別冠軍，2019年再下一城，以5:0戰果戰勝菲律賓拳王Hanzel Bilog，為香港贏得東亞泰拳賽60KG級別金牌。

人生有如擂台拼勁，若你一直戰無不勝，並不會知道自己的不足，只有經過挫敗，才能停下來再一次認識自己。打了多年賽事的吳嘉晉，隨著不斷晉級，所遇到的對手戰鬥力也愈來愈強，上一年四月的KF1，他便迎來了至今為止最強悍敵人，過往戰績戰勝率達八成，打MMA和泰拳的菲律賓兩棲拳王Emesto。數年來在擂台上一直攻無不克的吳嘉晉，在這次比賽感到了從未試過的壓力，最終亦嘗了大敗，被對手KO。



這場比賽之後，開始知道自己防守同力量方面需要改善，亦自這場比賽後，我開始強化自己弱項，提高自己抗打能力。

多年來，吳嘉晉能專心在泰拳運動發展，他十分感謝父親、師父和師公(江富德師傅)的全力支持，讓他可以在最小壓力環境下去全心打拳。

其實我和好多拳手一樣，也有過怕辛苦想放棄的念頭。或者你去到某個水平，發覺原地踏步，你便會開始想放棄，或者安於現狀。多年來不斷提醒自己不要去想放棄這念頭，不斷的操練，這些負能量念頭只是一刻，過了便會覺得OK。

開拳館盼推動泰拳運動



在2019年年尾，在師父和師公的支持下，吳嘉晉想將興趣變成事業，開拳館將興趣推廣開去，讓更多人接觸泰拳運動。



+ 4 + 3 + 2

我之前教了四年拳，覺得是時候可以自己獨當一面。但我年紀仍然年少，很多事不夠經驗，也在很多零碎的事情上撞版，有幸有父親和師父指點我去解難。

預計四月左右開館，卻遇著新冠病毒疫情，吳嘉晉並不擔心，他相信有影響但並不會太大。

「做運動更有助抗疫，開左都無得諗。」他腼腆的一笑。

2020年，很多賽事因疫情相繼取消或延後，吳嘉晉表示這年會先專心在經營拳館上。這幾年做教練，他體會到做教練不是只站著叫人操練，而是任何崗位都需要不斷學習新事物。

當然，只要一有再上台比賽機會，他仍會不斷打下去，他表示未來目標，是打一條WBC金腰帶。

二十歲是人生怎麼階段？這是一個讓自己學習面對挑戰，磨鍊心志的階段。