【MMA】輕量級升重打無限量級比賽　巴柔天才 vs 空手道家

BJ Penn是155、170磅的冠軍，Lyoto Machida則是205磅冠軍，除了大家都是前UFC冠軍，看似無甚關連，但他們二人在15年前的3月26日其實有同場比拼過，而且更是一場無限量級的比賽?

因緣之下日本相遇

BJ Penn的別名是”Prodigy”，即天才、非凡、神童。但他其實並非年少學武，他要到17歲才接觸巴西柔術，這對比很多被叫作神童的人晚了很多。他會有這個稱號，是因為他在3年之內就得到了巴西柔術黑帶，更贏到世界柔術大賽黑帶組冠軍。

2004年在UFC 46中擊敗了當時如日中天的Matt Hughes，成為170磅冠軍，但很快就因為BJ Penn跟日本的FEG (即K-1的母公司)簽了約，所以被UFC 褫奪了腰帶。在2004年，他在日本分別打了一場170磅以及185磅的比賽，亦都能取得勝利。而2005年的三月的Hero's 1，就對上當時只打了5場比賽的空手道家Lyoto Machida(町田龍太)。

這位日本巴西混血兒，從小練習空手道以及相撲，在不同的搏擊運動都有成績。只是，他對搏擊運動中最大的貢獻，是把「競技空手道」的打法，包括距離、節奏和技術，一並帶到MMA，並證明整個體系的可行性，更能打出亮麗成績。

在進入UFC前，Lyoto Machida大多在日本比賽，而且在FEG還未真正開始經營MMA比賽前已在K-1打MMA比賽。當時他的MMA經理人及「教練」，是日本著名摔角手猪木寛至，他更在新日本摔角的比賽中，以猪木承任者的身份打過MMA比賽。(該場新日本摔角的比賽《NJPW Ultimate Crush》有MMA比賽夾雜其中)

那時是他第一場MMA比賽，贏了比賽還被猪木打了三巴，這是因為「猪木打巴你」是一種「過真氣/鬥魂俾你」的「傳統」，在網上搜尋「闘魂ビンタ」可以看到猪木打了很多人很多巴：

K-1母公司FEG因為當時日本PRIDE的盛行，就建立了Hero's 與其抗衡。2005年三月，正是Hero's 的第一次比賽，Lyoto Machida就在此對上了BJ Penn。



巴柔天才 vs 空手道家

若只看「巴柔vs空手道」，大家可能會覺得是90年代初的那種MMA開荒比賽，巴柔家就不斷想打寢技，空手道家就奮力抵抗再打立技。只是，這場比賽並非如此，因為二人在當時已經算是非常全面的MMA選手，BJ Penn除了巴柔也有很好的拳擊技術，Lyoto Machida亦有相撲用以防摔，而亦有一定的巴柔技術。

值得一提的是，這場比賽是一場無限量級的比賽，而賽時BJ Penn體重為191磅，而Lyoto Machida則是224.9磅。

賽事中二人與他們全盛時期的打法都相差甚遠，BJ Penn的拳還沒那麼銳利，只是左右勾拳已在；而Lyoto Machida在當時也更為進取而不是多打反擊，距離及節奏亦沒有他在UFC中後期的時間好，但亦能看到他已有很多前腳的踢技、轉胯的假動作、以及一些空手道式的突進，這些在未來讓他取得成功的技術。

二人的未來

Lyoto Machida 在這場比賽後就沒有再在日本比賽，多打兩場後就進入UFC。有一點很有趣，Lyoto Machida 在初到UFC時，被認為是一個很悶的拳手。因為他大多時間都是在等對方進攻再打反擊，結果在外圍就「得個等字」。

加上那時他甚少有終結，大多以判定獲勝，就更跟「悶」字拉上關係。只是後來他習慣了UFC的節奏，加上加強了在外圍的一些遠距離進攻方法，迫使對手一定要向他進攻後，他的比賽就變得精彩萬分，可說是空手道技術的展示場。

BJ Penn 則再在日本多打了一場比賽，然後就回到UFC，跟Georges St-Pierre(GSP)血戰了一場，但以分歧判定落敗，當時是2006年。這場比賽BJ Penn一直認為自己才是勝利者，而二人則要到2009年1月的UFC94才再次決戰。

因為當時BJ Penn已奪得UFC 155磅冠軍，而GSP則是170磅的冠軍，所以這場比賽是UFC史上第一次的「冠軍vs冠軍」。雖然這場比賽有「油」的爭議，但勝利最後還是落於GSP的手中。

無獨有偶，UFC 94當日 Lyoto Machida 亦有比賽。Lyoto Machida 在第一回合的最後一秒，在巧妙的拌腿摔倒對手Thiago Silva後，以飛身的地板拳KO 對手。亦是這個終結，讓他可以在下一場挑戰冠軍。他在下場比賽擊敗Rashad Evans成為UFC205磅冠軍，及後亦有多場精彩比賽。

Lyoto Machida vs Thiago Silva at UFC 94 at MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, NV on January 31, 2009. #DWCOTD pic.twitter.com/K8hxCevgi7 — Dana White (@danawhite) January 25, 2016

BJ Penn在敗給GSP後，再次回到155磅，並守衛了腰帶兩次。但在2010年敗給Frankie Edgar後就開始走下坡，最後以7連敗結束他的職業生涯。

不論如何，這兩位拳手在這15年，打出了不少精彩的比賽，也一起在不同層面，改變了MMA的面貌。