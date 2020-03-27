【MMA】輕量級升重打無限量級比賽　巴柔天才 vs 空手道家

(GettyImages)

武備志
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BJ Penn是155、170磅的冠軍，Lyoto Machida則是205磅冠軍，除了大家都是前UFC冠軍，看似無甚關連，但他們二人在15年前的3月26日其實有同場比拼過，而且更是一場無限量級的比賽?

因緣之下日本相遇

BJ Penn的別名是”Prodigy”，即天才、非凡、神童。但他其實並非年少學武，他要到17歲才接觸巴西柔術，這對比很多被叫作神童的人晚了很多。他會有這個稱號，是因為他在3年之內就得到了巴西柔術黑帶，更贏到世界柔術大賽黑帶組冠軍。

2004年在UFC 46中擊敗了當時如日中天的Matt Hughes，成為170磅冠軍，但很快就因為BJ Penn跟日本的FEG (即K-1的母公司)簽了約，所以被UFC 褫奪了腰帶。在2004年，他在日本分別打了一場170磅以及185磅的比賽，亦都能取得勝利。而2005年的三月的Hero's 1，就對上當時只打了5場比賽的空手道家Lyoto Machida(町田龍太)。

這位日本巴西混血兒，從小練習空手道以及相撲，在不同的搏擊運動都有成績。只是，他對搏擊運動中最大的貢獻，是把「競技空手道」的打法，包括距離、節奏和技術，一並帶到MMA，並證明整個體系的可行性，更能打出亮麗成績。

在進入UFC前，Lyoto Machida大多在日本比賽，而且在FEG還未真正開始經營MMA比賽前已在K-1打MMA比賽。當時他的MMA經理人及「教練」，是日本著名摔角手猪木寛至，他更在新日本摔角的比賽中，以猪木承任者的身份打過MMA比賽。(該場新日本摔角的比賽《NJPW Ultimate Crush》有MMA比賽夾雜其中)

那時是他第一場MMA比賽，贏了比賽還被猪木打了三巴，這是因為「猪木打巴你」是一種「過真氣/鬥魂俾你」的「傳統」，在網上搜尋「闘魂ビンタ」可以看到猪木打了很多人很多巴：

K-1母公司FEG因為當時日本PRIDE的盛行，就建立了Hero's 與其抗衡。2005年三月，正是Hero's 的第一次比賽，Lyoto Machida就在此對上了BJ Penn。


巴柔天才 vs 空手道家

若只看「巴柔vs空手道」，大家可能會覺得是90年代初的那種MMA開荒比賽，巴柔家就不斷想打寢技，空手道家就奮力抵抗再打立技。只是，這場比賽並非如此，因為二人在當時已經算是非常全面的MMA選手，BJ Penn除了巴柔也有很好的拳擊技術，Lyoto Machida亦有相撲用以防摔，而亦有一定的巴柔技術。

值得一提的是，這場比賽是一場無限量級的比賽，而賽時BJ Penn體重為191磅，而Lyoto Machida則是224.9磅。

賽事中二人與他們全盛時期的打法都相差甚遠，BJ Penn的拳還沒那麼銳利，只是左右勾拳已在；而Lyoto Machida在當時也更為進取而不是多打反擊，距離及節奏亦沒有他在UFC中後期的時間好，但亦能看到他已有很多前腳的踢技、轉胯的假動作、以及一些空手道式的突進，這些在未來讓他取得成功的技術。

二人的未來

Lyoto Machida 在這場比賽後就沒有再在日本比賽，多打兩場後就進入UFC。有一點很有趣，Lyoto Machida 在初到UFC時，被認為是一個很悶的拳手。因為他大多時間都是在等對方進攻再打反擊，結果在外圍就「得個等字」。

加上那時他甚少有終結，大多以判定獲勝，就更跟「悶」字拉上關係。只是後來他習慣了UFC的節奏，加上加強了在外圍的一些遠距離進攻方法，迫使對手一定要向他進攻後，他的比賽就變得精彩萬分，可說是空手道技術的展示場。
BJ Penn 則再在日本多打了一場比賽，然後就回到UFC，跟Georges St-Pierre(GSP)血戰了一場，但以分歧判定落敗，當時是2006年。這場比賽BJ Penn一直認為自己才是勝利者，而二人則要到2009年1月的UFC94才再次決戰。

因為當時BJ Penn已奪得UFC 155磅冠軍，而GSP則是170磅的冠軍，所以這場比賽是UFC史上第一次的「冠軍vs冠軍」。雖然這場比賽有「油」的爭議，但勝利最後還是落於GSP的手中。

無獨有偶，UFC 94當日 Lyoto Machida 亦有比賽。Lyoto Machida 在第一回合的最後一秒，在巧妙的拌腿摔倒對手Thiago Silva後，以飛身的地板拳KO 對手。亦是這個終結，讓他可以在下一場挑戰冠軍。他在下場比賽擊敗Rashad Evans成為UFC205磅冠軍，及後亦有多場精彩比賽。

BJ Penn在敗給GSP後，再次回到155磅，並守衛了腰帶兩次。但在2010年敗給Frankie Edgar後就開始走下坡，最後以7連敗結束他的職業生涯。

不論如何，這兩位拳手在這15年，打出了不少精彩的比賽，也一起在不同層面，改變了MMA的面貌。

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