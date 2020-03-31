【UFC249】Khabib 被困俄羅斯　UFC或另擇選手出戰Tony Ferguson

在最近的社交平台訪問中，現任UFC輕量級冠軍Khabib指出因為俄羅斯現有旅行禁令，使他難以飛往其他國家作賽。

「雖然我已不知道我在準備什麼」

按MMAFighting的報導，在最近的Instagram Live中，UFC輕量級冠軍Khabib 透露他目前滯留在達吉斯坦(Dagestan )。Khabib 之前還在美國接受訓練，但在UFC告訴他比賽將不會在美國發生後，他便飛回俄羅斯，但由於俄羅斯實行旅行禁令，令他而法前往其他地方。

“我們在AKA訓練中時，沒有聽到任何關於比賽的信息，不論是在哪還是如何舉行，然後，UFC告訴我們，這場比賽100％不會在美國發生。他們說99％會在阿布扎比(Abu Dhabi)發生。

“在與UFC交談之後，我們決定在比賽前一個月飛往阿聯酋。我不記得確切的日期，那是19或20號。但是，當我們到達阿聯酋後，我們得知他們將關閉邊界。除居民外，沒有人能夠離開或飛入。所以我們不得不飛回俄羅斯。

“目前我在達吉斯坦，我每天都在訓練和準備。雖然我已不知道我在準備什麼。因為在我們來到俄羅斯之後，我們還了解到邊界也將被封鎖。就像美國、歐洲及阿聯酋一樣。現在全世界都在隔離。”

“因此，現在我聽到他們正想在沒有我的情況下繼續比賽。好，繼續吧。每個人都應該遵守法律。我並不反對，我知道拳手需要養家糊口。我知道拳手有多難做。除非他們比賽，否則他們不會得到任何收入。

“我甚至聽說他們正在為Tony Ferguson找對手，因為他在美國，而我在俄羅斯。但是我是想留在這兒。 UFC告訴我，這場比賽100％不會在美國發生，即使不在阿聯酋發生，也將發生在大西洋這一邊。我們與UFC討論了所有內容。在那時，我已經在AKA上度過了5週的艱苦訓練。

“現在我真的不知道發生了什麼事。當整個世界都處於封鎖狀態，並且您不知道要做什麼時，訓練和減重變得非常困難。但這不是我第一次遇到障礙。”

第五次改動

如果最後Khabib 與Ferguson這次也未能對賽，那就是他倆約戰的第五次改動：

現時有說Justin Gaethje 將會頂上，代替Khabib 出戰Tony Ferguson，但暫未落實。不過亦有拳迷指，這場比賽已經等了很久，不怕多等一兩個月。