【龍珠】龜仙人聲優增岡弘逝世　曾聲演《鐵拳小子》等多部作品

於《龍珠Z》及《龍珠GT》中，聲演龜仙人的日本著名聲優增岡弘，上月21號因病離世，享年83歲。 而在《龍珠》外，增岡弘亦曾聲演過不同的武術類動畫，包括1988年的《鐵拳小子》，以及1991年的《柔道部物語》OVA，堪稱幾代人的集體回憶。

永遠的果醬爺爺與龜仙人

增岡弘1936年於埼玉縣出生。1958年，他參加了「中部日本放送放送劇團」（簡稱「劇團CBC」），三年後加盟事務所「東京俳優生活協同組合」，正式開展演藝生涯。

他第一部聲演作品為1963年的《狼少年肯》（狼少年ケン），而他最為人熟知的兩大角色，則屬國民動畫《海螺小姐》中的河豚田鱒男（1978年起，共41年），以及《麵包超人》中的果醬爺爺（1988年起，共31年，註一）。直至2019年8月，才因年事已高而宣告辭演。

增岡弘的「聲路」廣闊，除了和藹可親的爺爺角色外，他亦經常聲演小嘍囉、邪惡反派，以及主角陣營中的大師級人馬。包括在1996年的《龍珠Z》和《龍珠GT》中（註二），聲演龜仙人一角，成為了不少人的集體回憶。

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聲優界的「功榮賞」

至於武術類型的動畫，增岡弘亦有代表作。例如《鐵拳小子》（1988）中，將主角陳敏帶到大林寺的老師，正是由增岡弘所聲演。而在《柔道部物語》OVA（1991）中，增岡弘則聲演了岬商業高校的柔道部總監五十嵐寬太，引領一班年青人踏上柔道的舞台。

2018年，增岡弘獲得第12屆「聲優Awards」的「功勞賞」，表揚他在聲優領域的傑出貢獻。

今年3月21日，增岡弘於東京因直腸癌逝世，享年83歲。

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註一：果醬爺爺另譯果占叔叔（ATV）或果醬叔叔

註二：增岡弘乃《龍珠Z》中的第二位龜仙人聲優，第一位為宮內幸平（1929—1995）。至於《龍珠GT》的龜仙人則由增岡弘全盤負責。