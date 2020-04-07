【東京奧運】《打死不離三父女》摔跤大姐　東奧延期反有利出戰？

印度電影《打死不離三父女》原型人物之一，2012年倫敦奧運會印度首位獲得奧運資格女摔跤手Geeta Phogat，自上年以來曾表示積極考慮復出體壇。早前她在接受東京奧運官方媒體訪問中表示，隨著奧運延期一年，她可能會復出奧運賽事，並希望奪金。

2000年悉尼奧運，印度一位女摔跤手為國爭光奪得一面銅牌，歸國後成為家鄉的英雄。這件事啟發了Geeta的父親，這位前摔跤手也希望幾個女兒可投身體壇。自那時開始，Geeta父親便經常給她們幾姐妹嚴厲的訓練，以成就她們今天的成就。2010年，Geeta成為印度首位獲得英聯邦運動會金牌的女性摔跤手，並多次在賽事中獲得佳績，更於2015年多哈亞洲摔跤錦標賽上獲得銅牌。

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現年32歲的Geeta，在上年12月剛為人母，並為小兒取別名「小摔跤手」(Junior Wrestler)，上年接受媒體採訪時已透露想復出體壇。就東京奧運會延期，她表示會再考慮復出，並以參加東奧為目標，然而目前她最擔心是自己身體狀況。

「因為大賽延期到明年，我想(復出)取決於我的身體狀態，我會盡力。從事一項運動這麼多年了，很難一下就退出。摔跤關鍵是要有強健體魄，我覺得還可以再有機會為我最後一次榮光奮鬥。我想為我的國家獲得一枚金牌，也想讓我的孩子知道他媽媽的成就。獲得獎牌、揮舞國旗，那種感受確實令人難以忘懷。」



今屆東京奧運會，摔跤項目預計將成為印度奪獎熱點項目。雖然目前只有少數印度摔跤手獲得奧運參賽資格，但Geeta認為她的堂妹妹Vinesh和妹夫Punia將有機會代表國家在奧運上奪得獎牌。