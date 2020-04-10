【詠春】葉問詠春澳門第一人　何金銘師傅因新冠肺炎逝世　享年96

葉問親傳弟子、澳門詠春宗師何金銘先生，昨日因新冠肺炎於多倫多逝世，享年96歲。

何金銘先生1925年於澳門出生。在大概30歲時，拜入了葉問宗師門下，並在1960年回到澳門設館授徒。現時澳門不少的詠春門人，都是出自何金銘先生一脈。

何金銘先生曾經創辦多個詠春組織，包括僑澳詠春體育學院（現澳門何金銘詠春體育學院）、何金銘詠春國術總會等。1990年，何金銘先生遠赴加拿大傳藝，期後舉家移民到當地，並成立了加拿大何金銘詠春拳會。近年他繼續穿梭於加拿大、澳門、珠海等地，為詠春拳培養出大批人才。

這齣名為「澳門詠春拳之源流」的紀錄片，便詳細介紹了何金銘先生對澳門詠春的巨大貢獻，堪稱葉問詠春澳門第一人：

何金銘先生門下能人輩出，其中比較有名的包括曾在港台節目《功夫傳奇》中，大顯身手的雷明輝師傅。雷師傅於14歲時拜入何金銘先生門下，曾以詠春拳贏得多場擂台賽事。

另外，世界知名的「Close Range Combat Academy」，其創辦人Randy Williams亦是何金銘先生的弟子。Randy Williams本跟隨何金銘先生的弟子Augustine Fong學習，後來直接得到了何金銘先生的指導。他曾經出版多部英語著作及教學視頻，在歐美地區的影響力甚大。

昨日，何金銘先生於多倫多的療養院逝世，享年96歲。

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