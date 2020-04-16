【魔裟斗】K-1 World Max世界王者　日本格鬥界的永恆偶像

在格鬥界，要才華和相貌兼備的拳手並不容易，而日本的魔裟斗不但做到這一點，更進一步成為了日本體育界的偶像級人物。17歲就出道職業踢拳擊賽事，魔裟斗是不但日本AJKF冠軍及ISKA 冠軍，更是首位成為K-1 World Max世界冠軍的日本選手。能夠贏過外國拳手的強悍實力加上帥氣的外形，魔裟斗不但在拳手生涯時被視為偶像級拳手，即使退役後魔裟斗的魅力依然不減。除了在日本的《格鬥代理戰爭 第4季》中出鏡外，最近魔裟斗就更參與了香港電視劇集「打天下」的拍攝。

魔裟斗(左)風采依然，連日本拳壇新貴武尊(右)合照時也難掩興奮。圖片來源：https://bit.ly/3cnPTyF

原名小林雅人的魔裟斗，在學生時期曾加入暴走族，在15歲時開始學習拳擊，但因為沒能獲得職業拳擊選手牌照而退出拳館。17歲時因為覺得踢拳擊在打架時比較有效而開始學習踢拳擊。

在獲得AJKF日本踢拳擊聯盟的職業踢拳擊選手牌照後，拳館原本想魔裟斗用藝名「藤山海山」出道，不過後來決定選用和「雅人」同音的「魔裟斗」作藝名。魔裟斗本人起初其實也不太喜歡這個名字，但覺得總比「藤山海山」好。當時沒有人預想到魔裟斗這個名字之後會響遍整個日本並衝出世界。

日本年輕王者



經過一番努力後，魔裟斗1997年正式在職業賽中出道。魔裟斗在出道戰中在第一回合KO擊敗對手竹原太，但卻在第二場賽事中負於後來同樣成為日本格鬥界巨星的小比類卷貴之。不過，魔裟斗在此之後就未曾再於任何的AJKF賽事中落敗。

魔裟斗在1999年3月以20歲之齡成為AJKF次中量級冠軍，後來因為合約問題而在2000年初離開AJKF。

小比類卷貴之。圖片來源：https://bit.ly/3bf4uMy

銀狼初戰K-1 WORLD MAX

魔裟斗離開AJKF後成立了自己的團隊「銀狼」(Silver Wolf)，並開始在泰國和日本K-1等不同的賽事中出賽，甚至自己當主辦單位舉辦賽事Wolf Revolution。

魔裟斗在2002年參加K-1World Max 的日本區賽事，當時被電視台冠綽號「反叛之魅力」 (反逆のカリスマ)。不過魔裟斗曾表示他討厭這個新綽號，因為他完全不明白「魅力」之前為何要加上反叛兩個字。

在一路過關斬將下，在 K-1World Max 2002 日本區決賽中再次遇上當時唯一曾擊敗他的小比類卷貴之。而在三個回合交鋒後，魔裟斗終於以判定擊敗小比類卷，成為K-1World Max日本區冠軍，並獲得了K-1World Max 2002世界賽的入場券。可惜魔裟斗在準決賽中就敗在Albert Kraus手中，在四強就止步。

Albert Kraus。圖片來源：shorturl.at/lmvHL

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初奪K-1 WORLD MAX世界冠軍

在K-1World Max 2002落敗後，魔裟斗加強訓練，在2003年以出色的拳擊技術和組合拳腳連續技再次成為K-1 WORLD MAX日本區冠軍並出戰K-1World Max 世界賽。雖然魔裟斗在決賽中再次遇上Albert Kraus，不過今次終於成功以KO擊敗對手，成為新一屆的KK-1World Max世界冠軍。

在成為冠軍後魔裟斗繼續人氣急升，很多日本觀眾都祈望魔裟斗能夠在2004年時再次奪冠成為K-1 World Max 世界賽二連霸者。

宿敵播求

在K-1 World Max 2004世界賽中，魔裟斗在奪冠呼聲甚高的環境下先後擊敗蒙古拳手Jadamba Narantungalag及強敵Albert Kraus而成功進入總決賽，而在總決賽等待魔裟斗的是泰國拳手播求。

播求在參加K-1 World Max 2004前只是剛在日本出道，但他在淘汰中成功擊敗了小比類卷貴之及澳洲著名拳手John Wayne Parr已經讓他聲名大振。魔裟斗與播求的總決賽最後由播求以點數獲勝，而魔裟斗在賽後因為肋骨和面部受傷而需要送往醫院，未能如願再次成為K-1 World Max世界冠軍。

播求(左)和魔裟斗(右)兩位宿敵在決戰多年後的合照。圖片來源：shorturl.at/lyDX2

魔裟斗之後一直受到傷患困擾，在K-1 World Max 2005世界賽因為腓骨骨裂而被迫退出準決賽。而在K-1 World Max 2006中則在準決賽被荷蘭拳手Andy Souwer擊敗，無緣在決賽中再次對上播求。

魔裟斗在K-1 World Max 2007中終於得償所願在八強賽遇上播求並最終以點數判定獲勝。但是這一勝也不是沒有代價，魔裟斗因為與播求一戰而左腿受傷，之後雖然擊敗了烏克蘭拳手Artur Kyshenko而進入決賽，但在決賽時再次不敵Andy Souwer。

Andy Souwer。圖片來源：shorturl.at/erIJ2

再奪K-1 WORLD MAX世界冠軍

魔裟斗要到2008年10月1日才能在苦戰中擊敗Artur Kyshenko再次奪得K-1World Max世界冠軍寶座。之後魔裟斗開始淡出搏擊賽事，並在2009年12月31日的Dynamite!! 2009中擊敗宿敵Andy Souwer後宣布正式退役。

不過雖然退役，魔裟斗也曾於2015年12月31日的KYOKUGEN 2015及2016年12月31日的KYOKUGEN 2016中分別出戰著名MMA拳手山本"KID"德郁和五味隆典。

生涯戰績：64戰-56勝-6敗-2和

K-1 戰績：40戰-35勝-4-敗-1和

主要頭銜：AJKF 次中量級冠軍、ISKA 東洋世界次中量級冠軍、K-1World Max 2002 日本區冠軍、K-1World Max 2003 日本區冠軍、K-1World Max 2003 世界賽冠軍、K-1World Max 2004 世界賽亞軍、K-1World Max 2007 世界賽亞軍、K-1World Max 2008 世界賽冠軍。

魔裟斗特別復出出戰五味隆典。圖片來源：shorturl.at/yBEMP

演藝事業

擁有強悍實力加上帥氣外形，魔裟斗即使在格鬥圈外也擁有極高的人氣。除了擔任賽事旁述員和參與搏擊運動節目外，魔裟斗自2002年起就參與了不少的日本劇集和電影的演出，而且都不一定跟運動有關，例如他就參加過兩次裝修節目《空間改造王》。當中最為香港人熟悉的應該就是在2008年香港和日本合作拍攝的漫畫改變電影《軍雞》中飾演菅原直人一角。

而最近除了日本的《格鬥代理戰爭 第4季》外，魔裟斗就更參與了香港電視劇集「打天下」的拍攝，飾演鐵炮英二一角。