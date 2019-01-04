武尊：生不逢時的K-1王者

經武備志團隊編輯

在先前幾次說起那須川天心的文章中，都有提起另一位日本的Kickboxer——武尊。

他是現時K-1三個量級的冠軍，實力毋庸置疑；也像前輩魔裟斗一樣參加日本各種節目，當地也很具人氣。

可惜，他好像難以達到魔裟斗的人氣高度，或者只是生不逢時。

那須川天心 — 日本格鬥技界超新星

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三量級的K-1王者

全名世川武尊，但大家也直接叫他武尊。1991年出生，在2009年想以K-1甲子園進軍職業賽事但失敗，直到2011年才在另一Kickboxing組織 Krush中出道。

在Krush中成功成為了-58kg的冠軍。2015年成加K-1第一個-55kg的淘汰賽並獲得勝利，開始了K-1之路。2016成為了-57.5kg冠軍，2018年成為-60kg冠軍，成為了第一位K-1中三個量級的冠軍(但其實K-1以前沒有-55kg及-57.5k)。

戰績方面，現時為36勝1敗，21次KO。除了高的KO率令他很受歡迎，其不屈的精神也令他得到很多日本拳迷的支持。

例如在2017年跟美國拳手Victor Saravia的比賽中，因為被Victor Saravia用後旋踢擊中要害，甚至抽搐作嘔。但最後還是站起來，並打出了逆轉KO勝：

前腳與重拳

雖然在各大KO highlight中，可以看到武尊常常用拳擊倒對手，但其實在比賽中可以看到大部份時間，武尊都是用前腳的踢技開始攻擊。前腳的前踢、旋踢、三日月踢的互用，除了打開缺口外，也可以把對方迫至繩邊，然後使用拳攻擊對方。當對方受傷，武尊會迫著出拳直至對方倒地。

在繩邊時，他會把架式轉為更正身，以打出自己拿手的左右勾拳。很多拳手會更傾向用左勾拳攻擊身體，因為可以打擊對方的肝臟，而且右勾拳攻擊身體的話很容易被對方的左勾拳反擊。但武尊則不害怕使用右勾拳攻擊身體，因為當對方在繩邊，武尊的左右勾拳都對對方的頭做成威脅時，右勾拳攻擊身體就更意想不到，更難防守。

使用前腳作踢技，並不代表更擊距離更遠。因為踢擊的攻擊距離是以重心腳/支撐腳來算的。如果直接提起前腳來踢，除了沒有力量，也沒有距離。因此武尊會把後腳先移動，再以前腳使用踢技。

先移動後腳那一下是一個明顯的空隙，但對手要把握也有難度，因為武尊可以在踏步後用膝擊，或者直接把前腳放下然後開始左右勾拳。其前腳摺起的踢擊預備動作，也可以是假動作以接膝擊或轉架出拳。

而前腳踢後放下的動作，也有利於打出強而有力的右勾拳。

圖片擷取自：http://bit.ly/2Ar2259

雖然好像常常跟對手搏拳，但在搏拳前武尊其實已經有一定計劃。

時代問題

只是，這位具統治力的K-1冠軍，晚了十年出現。

他沒有人氣嗎?絕對不是，日本的電視節目、產品代言中可以常常看到他的身影：

只是，在世界的知名度上，他跟同樣是K-1 冠軍的前輩魔裟斗比，就差太遠了。在過去，有看搏擊運動的人，當你提起K-1，大家還是能說出播求、魔裟斗這些名字，但現時就不一定有看武尊的比賽，甚至是近一兩年才聽過他的名字。

這大概有兩個原因。

第一，是當時的競爭環境，更能吸引大家。十多年前 K-1 WORLD MAX 除了有以上的播求、魔裟斗外，還有Andy Souwer、佐藤嘉洋、Albert Kraus等人，這種充滿競爭的環境，很容易吸引觀眾追看。但是，現時K-1中的拳手，又有多少是可以說出名字的?

現時日本Kickboxing界中，最有名的就是那須川天心，但他Knock Out和RIZIN的人，他們之間多次「被約戰」最後也不成事。

第二，是整個格鬥風氣的不同。單說日本，在K-1、PRIDE以後，格鬥的風氣大不如前，只能說RIZIN已經是近年最好的勢頭。世界方面，MMA的急速發展，令Kickboxing的注目程度大減，就算現時世界最大的Kickboxing組織Glory，跟全盛時期的K-1比，受歡迎程度也已經相差很遠。

在這個氣候之下，武尊未有成為像魔裟斗一樣的世界格鬥名星，是生不逢時。假如十年前已經有這些輕的量級，同時武尊早出生十年，可能他可以比魔裟斗更為出名。

現時武尊在日本國內還是很受歡迎，而他的訓練也沒有怠慢。例如上年他就去了美國著名教練Duane Ludwig的拳館，與UFC冠軍TJ Dillashaw一起訓練:

(當然也是訓練TJ Dillashaw)

武尊作為K-1台柱，名氣不會掉下來，但是能否更上一層樓，可能就不是武尊一人可以控制了。

今次係咁多！