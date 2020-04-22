【UFC】Dana White為格鬥島進行商標註冊　島上基本建設已在施工

雖然UFC主席Dana White曾多次表示UFC的「格鬥島」(Fight Island) 是個會付諸實行並很快就會投入使用的真實計劃，但對於這個計劃是否真的可行，外界就反應不一。不過，UFC上周就以行動去證明這個計劃勢在必行，為「格鬥島」進行相關的商標註冊申請。

首先透露這個消息的是商標律師Josh Gerben，他在Twitter指出UFC的直接母公司Zuffa LLC*在4月13日已為這個計劃提出了22項商標申請。當中各種各樣的商標申請涵蓋了「Fight Island」(格鬥島) 和 「UFC Fight Island」(UFC格鬥島)一詞，其應用範圍包括了實際的綜合格鬥賽事到T恤、毛巾及飾物等。

On April 13, the UFC filed 22 new trademarks for:



'FIGHT ISLAND'



&



'UFC FIGHT ISLAND'



The filings were made based on an "intent to use" FIGHT ISLAND as the name of a mixed martial arts competition and for branded goods such as clothing and jewelry.#UFC #ufc249 pic.twitter.com/Q9cHHQJFBK — Josh Gerben (@JoshGerben) April 17, 2020

為了應付因疫情而導致賽事無法舉行的困局，在私人島嶼進行賽事是Dana White於4月初的其中一個提議，但在UFC預計之後會在Tachi Palace Casino Resort和UFC APEX舉辦賽事後，很多人都認為這個「格鬥島」計劃只是Dana White一時意氣用事的說話。

不過Dana White就曾在訪問中澄清，格鬥島絕對是個真正的計劃。

格鬥島是真的。格鬥島是真實存在。基礎設施現在已經在正在島上建造。 我已經準備好。 UFC主席Dana White

雖然不知道商標註冊申請需要多少時間才能完成，但從「格鬥島」這22項的商標註冊申請就可以看出UFC已經準備好將「格鬥島」商品化。

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格鬥島的場地佈置要大概會花點心思才能做到一般UFC賽事的程度。圖片來源：Getty Images

*雖然ZUFFA在2016年被WME-IMG收購，但收購後的主要運作還是以ZUFFA之名進行。

格鬥島完成後將能保障拳手的生計

因爲格鬥島要到5月中旬才準備好，Dana White已表示將於5月9日舉行的UFC 249並不會在格鬥島上進行。但對於很多UFC選手因爲不能比賽而沒有收入，Dana White就表示選手們不用擔心，因爲只要格鬥島投入運作，UFC就能保證選手能夠參與足夠的賽事。

另外，雖然格鬥島原本的概念是爲了解決外國選手未能入境美國出賽的問題，但Dana White已表明即使是美國選手也可以參加格鬥島的賽事，而選手也可以提早乘船到島上備戰。

在疫情下，選手的收入因沒有比賽而大減。圖片來源：Getty Images

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在島上舉辦賽事的8大難題

雖然Dana White表示格鬥島的一切已經準備就緒，但要在一個私人島嶼上進行賽事其實也有不少問題需要解決。以下是分析後得出的8大難題：

1.）是否真的能夠出入自如

到目前爲止UFC或Dana White都還沒有透露格鬥島的位置或所屬區域，外國選手到底如何進入該區還是有待確認。即使能夠坐船達到島上，選手在乘船前怎樣也需要一個入境的地點。

2.）醫療問題

雖然Dana White表示不論UFC的賽事在哪裏舉辦，UFC都會將參賽者的安全考慮為優先，而醫療人員和醫院都會在賽事地點上準備好。但就算有醫療團隊和小型醫院，在島上的設施和裝備是否真的能夠應付搏擊賽事中最壞的情況？

3.）保險問題

在島上發生的事情到底由哪個保險承包？搏擊運動的保險本來就難處理，在私人島嶼上舉辦的賽事就應該更難受保。

4.）住宿和食物問題

Dana White説過選手可以提早到島上去備戰，即是表示島上會有訓練和居住的地方。推論是島上已經有建造好的酒店，但當中的食物供應和設備是否真的能夠應付賽事中選手和製作團隊的需求？

5.）電力問題

視乎UFC對製作的需求，燈光音響等就算是最基本的也需要一定的電力。私人島上一般的發電系統是柴油發電，環保一點的還有風力發電、太陽能發電和地熱泵發電等。電力的多少對直播賽事製作有一定的影響。當然，也不排除UFC的格鬥島有昂貴的中央電源系統。

6.）直播問題

Dana White在訪問中説過格鬥島的比賽會在ESPN上播放，但島上是否真的能夠確保訊號可以穩定地傳送？還是要以錄播的方式確保就算沒有訊號也沒有問題？

7.）緊急情況對應

假如比賽期間發生火災或是任何問題，島上的人員和設施是否有能力應對？

8.）比賽會否受到美國的體育委員會承認

雖然UFC在美國外的比賽是不受美國的體育委員會監察，但假如UFC在美國體育委員會反對下仍然繼續在島上進行比賽，那就很大機會影響UFC在美國本地舉辦的賽事。

+ 3 + 2

當然，以上8點中有不少都是以格鬥島真的只是個小型私人島嶼來假設。假如格鬥島本來就已經有齊醫院、消防局、中央發電、能夠上網及衛星傳訊的話，很多問題都可以輕易解決。簡單舉例，假如島上的設施如香港的長洲或坪洲般齊備就肯定可以。但假如這樣的話，這個島應該不是普通的昂貴。不過這一切大概要待5月中才能揭曉。