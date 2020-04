【UFC】 Dana White再出擊　計劃5月恢復舉辦賽事

UFC主席Dana White於周二一個訪問中表示UFC目前正計劃在5月9日舉辦下一個大會。在UFC的行程表中,5月9日原定是會於巴西舉行UFC 250,但後來因為疫情而要取消導致檔期出現空擋。

雖然在巴西大會取消後有消息指UFC 250會改到美國舉行,但在美國多個州份宣布預計於6月前都不能舉辦搏擊賽事,再加上在4月18日的UFC 249沒能如計劃般在獨立管理的勒穆爾( Lemoore)舉辦後,UFC何時能夠再舉辦賽事成為了為一個謎。

不過Dana White就重申UFC將會成為第一個恢復運作的體育組織,並表示為這個賽事定下了十二場比賽,當中更會有三場冠軍戰,包括Tony Ferguson對Justin Gaethje的臨時輕量級冠軍戰、Amanda Nunes對Felicia Spencer的女子羽量級冠軍戰及HenryCejudo對Dominick Cruz的雛量級冠軍戰。

早前佛羅里達州政府更新了該州的必要服務範圍,讓包括了「具有全國性受眾的專業體育和媒體製作公司旗下員工」能在地點不對公眾開放的情況下就能提供服務,所以很多媒體都猜想UFC是否打算移師到佛羅里達舉行。

不過Dana White在翌日就補充,5月起的比賽預計將會在拉斯維加斯新建的私人錄影厰UFC APEX中閉門進行。目前內華達州的留家令是到4月30日爲止,所以Dana White認爲在5月恢復舉辦賽事絕對沒有問題。

而除了UFC APEX外,Dana White之前也說過UFC將打算在私人的格鬥島(Fight Island)上舉辦UFC賽事,而該島亦預計能在5月投入服務。

5月9日的完整構想陣容如下:

- Tony Ferguson vs. Justin Gaethje

- Henry Cejudo vs. Dominick Cruz

- Amanda Nunes vs. Felicia Spencer

- Francis Ngannou vs. Jairzinho Rozenstruik

- Jeremy Stephens vs. Calvin Kattar

- Donald Cerrone vs. Anthony Pettis

- Greg Hardy vs. Yorgan De Castro

- Alexey Oleynik vs. Fabricio Werdum

- Carla Esparza vs. Michelle Waterson

- Ronaldo Souza vs. Uriah Hall

- Vicente Luque vs. Niko Price

- Charles Rosa vs. Bryce Mitchell