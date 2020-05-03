肺炎疫情於多國持續，日本的格鬥界亦受影響，很多比賽需要取消。最近沒有比賽的日本MMA拳手矢地祐介，就開設Youtube頻道，大玩漫畫招式。最近他就找來截拳道導師重現《刃牙》中空手道家愚地克巳的「正中線四連突」，因為此招在MMA中不能使出來，他們也有談到在MMA中可以作出什麼變化。

愚地克巳與片內版本的「正中線四連突」

簡單說就是快中的攻擊人體的中線上四個要害，順序以下而上攻擊下襠、水月(腹腔神經叢)、喉嚨以及人中。愚地克巳在《刃牙》內對上花山薫與多利安時有用過此招。

(https://twitter.com/openreach14/status/899595899931738112)

矢地祐介則找了截拳道導師石井東吾來示範此招。石井東吾的版本，則因為以上順序難以快速打出，而改成先攻擊水月，再用同一隻手順勢提高攻擊人中，另一隻手以平拳(類似豹拳的手型，屈曲手指第一與第二關節，再用第二關節攻擊)攻擊喉嚨，此時第一隻手垂下來，再以拳背或孤拳(鶴頭，即手掌下垂後手腕拱起的位置)攻擊下襠。

+ 5 + 4 + 3

因為喉嚨及下襠在MMA中不能用，所以第三個攻擊以直拳代替。及後石井東吾也講述了中線的重要，以及如何用步法令自己可以搶佔中線。

+ 3 + 2

日本的截拳道導師石井東吾

石井東吾是日本的截拳道導師，他在1999年參加了李小龍弟子Ted Wong實習課，然後就跟隨了Ted Wong的弟子渡邉一弘學習截拳道。在2003年得到師傅渡邉一弘的許可，到美國跟隨Ted Wong訓練及學習。2005至2009年在各地跟隨渡邉一弘開班，並參加了散打比賽並獲得了成績，及後開設自己的道館授課。

片來可以看到他的身手不錯，以步法引誘對方再轉變方向來搶佔中線亦很實用。受到李小龍在書中說前手為重手的影響，很多截拳道的人都會用重手放前的反架，而且會站得較為側身(Blade Stance)，石井東吾都有這些影子，但味道已比很多刻意模仿李小龍的人輕很多了。題外話，每人也有自己的體格，除非是演員要做戲，不然的話刻意模仿其實很難發揮自己的長處。

能打能玩的矢地祐介

矢地祐介現時是RIZIN的一名拳手，從未出道開始，就已受訓於山本"KID"徳郁的KRAZY BEE拳館。2008年贏了關東業餘修斗選手權第三名，全日本業餘修斗冠軍，及後在職業賽場出道，贏了2009年的新人王，在2013年亦贏得了修斗環太平洋輕量級冠軍。修斗後參加了PXC及PANCRASE，2016年加入了RIZIN，更在RIZN打出了5連勝，但其後三連敗，上年12月才在RIZIN與Bellator合作舉辦的BELLATOR JAPAN中獲勝，終止了自己的連敗。

雖然大家可能對他不太熟悉，但他在自己Youtube頻道中嘗試《刃牙》招式，輕鬆搞笑又謙虛的性格讓他在日本有很多粉絲。例如日本搞笑肥仔Youtuber，以被踢的那一下發出米津玄師《LEMON》中的滑音：

之後就找了矢地祐介來踢，結果當然是十分痛苦：

只能夠說時代不同，格鬥家不訓練時，也要綜藝一下娛樂自己，娛樂粉絲了......

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