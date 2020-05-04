【柔道之父．嘉納治五郎】講道館不朽象徵　日本武道劃時代第一人

今天（5月4日）乃「柔道之父」嘉納治五郎的82周年忌日。1885年，他率領講道館一眾弟子參加警視廳的武術大賽，自始一戰成名，奠下了柔道的百年美譽。而在武術家的身份以外，他亦是一位著名的教育家，深深影響了日本的高等教育及體育發展，堪稱日本武道劃時代第一人。

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講道館之父

嘉納治五郎1860年於日本兵庫縣出生，其父親乃神戶地區的著名酒商。由於家景富裕，嘉納治五郎在幼年時就被安排入讀東京的私立學校，專修英語及德語。雖然身形高大，但因為瘦削加上性格內向的關係，他經常遭到同學的欺凌。為了強健體魄，嘉納治五郎開始對號稱能夠「以小勝大」的柔術產生了濃厚興趣。

1877年，嘉納治五郎前往帝國大學（即東京大學前身）升學。在一個名為八木貞之助的骨醫介紹下，他先後跟隨福田八之助及磯正智，學習「天神真楊流」柔術。期後他又拜入了「起倒流」的飯久保恒門下，並參加了「楊心流」於東京大學開辦的講習會。

隨著技藝日漸成熟，嘉納治五郎開始將自己所學，逐步整合成一套全新的柔術體系，取名「柔道」。1882年，他在東京永昌寺成立「講道館」，正式傳授柔道技法。起初講道館的學生稀少，佔地只有大概20平方米。但隨後講道館的規模不斷擴充，及至嘉納治五郎過世之前，已經佔地約850平方米。

而真正令柔道名揚四方的一役，自然要數文首提及過的警視廳武術大賽。其時日本國內的警備系統剛剛建立，警視廳為了尋找最適合警務人員研習的體術，遂在明治18年（1885年），邀請不同柔術流派到東京的警視廳總部進行比試。結果，講道館的一眾弟子，包括被譽為「講道館四天王」的西鄉四郎等人，成功擊敗各大流派，贏得了警視廳的認可。從此，柔道便成為了現代日本武道的代名詞。

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文武合一 創現代教育先河

在武術的成就以外，嘉納治五郎也是一位卓越的教育家。精通外語的他，甫在1882年大學畢業之時，便成為了學習院的教授，並創立了英語學校「弘文館」。1885年，他獲擢升為學習院院長，期後他摒棄了文部省的邀請，轉於第五高等中學校（今熊本大學）擔任校長，直至1898才出任文部省參事官，並將柔道定為中學必修科之一。1901年，結束海外考察的嘉納治五郎，擔任東京高等師範學校（今筑波大學）的校長。當時正值清朝重臣張之洞，與日本政府商討派遣清國留學生到日本學習的事宜。最終，東京高等師範學校獲選為第一批清國留學生的交流之所。由是者，嘉納治五郎亦成為日本歷史上，第一位接中國留學生的大學校長。

與此同時，嘉納治五郎獲日本政府推薦，出任國際奧林匹克委員會（IOC）的日本代表，亦是該會首位亞洲人成員。另一方面，他亦協助成立「大日本體育協會」，並參與了1917的遠東運動會（亞運會前身）。

嘉納治五郎對世界的另外一項貢獻，就是他將柔道的訓練模式及晉升系統，推廣到其他競技項目。最初，為了方便柔道的練習，他從傳統和服的袢纏創出柔道袍。他又將圍棋選手所用的段位評級，引入到柔道的體系之中。所有這些舉措，都成為了其他武道流派乃至不同競技運動的參考對

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永遠的柔道之父

1934年，嘉納治五郎的身體已經大不如前，他宣布不再對外進行教學。然而這並不代表他放棄傳承柔道。晚年，他以「精力善用，自他共榮」八字，總結柔道的精神。當中的意思，就是他不僅僅視柔道為一種競技運動，而是推己及人的修行過程。這點可以反映於他在1936年，寫給「英國柔道之父」小泉軍治的信件：

首先，柔道在現實中不僅是一種運動或競賽，我視之為一種生命、藝術、科學的原則；實際上，柔道可謂個人文化修養的中道。只有所謂「亂取」（乱取り）的柔道練習方式可以稱作運動。 嘉納治五郎

1938年，嘉納治五郎以國際奧委會成員身份，乘搭郵船「氷川丸」前往美國期間病逝，以日本時間計算，當為5月4日，終年78歲。

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