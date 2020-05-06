【金像獎．長輩】惠英紅首奪影后之作　劉家良洪拳硬撼王龍威

第39屆香港電影金像獎將於今日（5月6日）揭曉得獎名單。回溯金像獎的歷史，香港第一位的影后，就是身手與演技兼備的惠英紅。當年只有20歲的她，在動作喜劇《長輩》中，與劉家良師傅一同大顯身手。除了展示出巾幗不讓鬚眉的氣魄，亦顛覆了傳統宗族社會對「長輩」與「女性」的定位，堪稱一代俠女模範。

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比全家人都年輕的叔婆

《長輩》（1981）由劉家良師傅自編自導自演，乃邵氏公司旗下的又一經典作品。故事講述少女程帶男（惠英紅 飾）與父親（曹達華 飾）以街頭賣藝為生，但因父親受傷，生活頓時陷入困境，幸得余姓老漢（楊志卿 飾）出手收留。為答謝恩情，程帶男主動負起照顧余氏起居飲食的責任。

後來余氏病重，臨終前將程帶男立為填房，並訂囑她把所有契約，交給在省城居住的侄兒余正全（劉家良 飾），千萬不能落入心術不正的房親余仁威（王龍威 飾）手上。

程帶男來到省城後，遇到了余正全的兒子余滔（小侯 飾）。他誤以為程帶男是父親的情婦，鬧出連場笑料。而余仁威等人，則派了一群手下前來搶奪契約。一場家產保衛戰，就在程帶男這位「叔嬸」的帶領下，正式開打。

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批判傳統也繼承傳統

本片以《長輩》為題，卻由最年輕的惠英紅出演「長輩」叔嬸，這本身就帶有諷刺傳統宗族社會的味道。即真正的家中長輩（王龍威），便對血親的財產虎視眈眈。而跟余家關係最淺的年輕女性（惠英紅），卻成為維繫家族正義的核心。

但在這重批判以外，本片其實亦肯定了傳統文化的價值觀。例如以劉家良為首另一批長輩，便頂住年老的身軀，盡力守護家族財產。而當他知悉了惠英紅的長輩身份後，他亦是衷心聽從她的指揮，尊稱她為叔嬸。事實上，惠英紅與余氏一家的情誼，本身就是由「叔嬸」這個身份所展開。從中可以見到，雖然傳統倫理有其虛偽之處，但它同時亦可以打破性別與年齡的差序，讓年青女性亦能夠有條件領導一眾年長男性。

宗族家法，一方面破壞了人的個性，但同時亦構成了一個緊密的共同體，彰顯人與人之間的無私。

本片以「長輩」為題，表面上批判宗族家法，其實更像是肯定傳統的道德價值觀。

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惠英紅一直都是實力派演員的代表，近年便憑藉《血觀音》（2017），贏得了第54屆金馬獎的最佳女主角。而上年她則以《翠絲》，拿下了第38屆香港金像獎的最佳女配角。事實上，「紅姐」在出道之時，乃一名不折不扣的「打女」。自幼練習中國舞和北派功夫的她，14歲時便得到了名導張徹賞識。在第一部電影《射鵰英雄傳》中，已經負責擔任第二女主角穆念慈。而《長輩》則屬她的首套主演作品。

雖然劉家良師傅以洪拳聞名於世，但在《長輩》的武打場景中可見，他為了配合惠英紅柔軟的身架，特意將她的動作場面，設計得比較貼近北派風格：埋身對拆少，翻滾踢腿多。另外亦加入了許多兵器的打鬥。例如在祠堂一戰中，惠英紅便先後以中國劍及櫻槍應敵。這種做法一方面可以減少惠英紅與其他男性演員的直接對碰，避免突顯出雙方身型的差距。同時卻可以反過來發揮出惠英紅四肢修長的優勢，給人一種靈巧的感覺。

【點擊圖片、影片了解「紅姐」的成就，以及她在《長輩》的精湛演出】

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當然，這並沒有窒礙劉家良師傅一貫「硬橋硬馬」作風。片末的最後高潮，便是由他以洪拳迎戰大奸角王龍威。雖然電影沒有明確交代王龍威的所屬流派，但從他的鷹爪手法推敲，他的背景設定當為一個北派武術高手。換句話講，這一幕其實暗含著南北武術對決的味道，與同年上映的《武館》（該片亦是由劉家良師傅執導）乃一脈相承。結果，劉家良師傅以洪拳的橋手、分定寸、五形拳大敗王龍威，為「南北之爭」劃下勝負。

最後一個不得不提的細微設定，是王龍威麾下的氣硬功高手。他雖然無名無姓，但卻反映出劉家良師傅的武術觀。事實上，許多邵氏的武打電影，都總會出現一個練習氣功的歹角。此前介紹過的《洪拳與詠春》，以及由陳觀泰所主演的《洪熙官》便為經典例子。他們自視甚高，對主角方的攻擊不屑一顧，結果通常落得罩門被破的下場。而《長輩》中的氣硬功高手，則是被余滔用兵器破去一身功力。大抵在劉家良師傅眼內，武術搏擊的本質，依然是拳腳兵器的交鋒。玄奧神秘的其他旁門左道，終究敵不過真正的武術技法。

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可以講，《長輩》表面是以喜劇自居，但它的思想內核，依然是紮實的邵氏式武打電影。惠英紅以本片榮登第一屆香港金像獎的最佳女主角，絕對是非凡的藝術成就。