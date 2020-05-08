【拳擊】Mayweather親授兒子拳擊秘訣　教練潛質獲泰臣激讚

Floyd Mayweather Jr.在去年與那須川天心的表演賽後就沒有再步上擂台，不過他近日就展示了新的人生目標，就是培育新一代的拳手。而在他教導兒子拳擊技術的片段公開後，目前也正在恢復操練的泰臣就表示Mayweather很有成為頂尖拳擊教練的潛質。

雖然Floyd Mayweather Jr.在2017年擊敗Conor McGregor後就已經從職業賽事中退役，但只要條件合適，他也不排除會像之前與那須川天心一戰那樣在表演賽中出戰。而正當大家猜測他何時會再參加另一場表演賽的時候， Mayweather就做了一件與他平常大玩形象相去甚遠的事情 - 當後輩的拳擊教練！

在4月初的時候，Mayweather首先在他的Instagram上發布了兩條他親身教導他20歲兒子Koraun如何練習拳擊的視頻。視頻中看到Mayweather一邊握著拳靶一邊指導Koraun如何移動和出拳，而另一條視頻中Mayweather就在影片説明中鼓勵兒子：「做得好，繼續努力。 我以你為榮。」

在 Instagram 查看這則貼文 Floyd Mayweather（@floydmayweather）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 5 日 下午 10:29 張貼

數天後，Mayweather就再發布一條為沒有拳擊經驗的14歲侄子提供指導的視頻。Mayweather在影片說明上表示，在他的拳手生涯在中，他是獲父親Floyd Mayweather Sr.和叔叔Roger Mayweather悉心指導才能有如今的成就。而在叔叔Roger Mayweather去世後，他希望自己能夠像父親和叔叔生前一樣去將拳擊技術傳授予其他人。

在 Instagram 查看這則貼文 Floyd Mayweather（@floydmayweather）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 9 日 下午 4:13 張貼

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20歲的Koraun是Mayweather最年長的兒子，經常陪伴在Mayweather身邊，不論是普通社交場合還是在Mayweather的重要比賽中都會看到他的身影。

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Mayweather當後輩拳擊教練的影片一公開，立即惹來拳擊迷的瘋傳。而近日也在復操的前重量級拳王泰臣就表示Mayweather可以輕易地成為世界上最出色的拳擊教練，因為Mayweather是「練習狂」(gym rat)，他人生中就只有拳擊。

「你現在看到他在拳館一整個星期，但實際上他在過去的25年間每天都是在拳館生活。」泰臣對於Mayweather在疫情期間還待在拳館毫不感到稀奇，「就算他晚上去了派對，第二天他也會回到拳館。他在就算在睡覺時也是在想著拳擊，這就是他。」

泰臣 (2014)。圖片來源：Getty Images

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