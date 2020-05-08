空手道泰拳雙料拳王　韓焯堅：善用不同武術攻擊距離

香港拳王韓焯堅，多年來在泰拳和空手道都打出驕人成績。近年雖然主力擔任教練，但希望以身作則，平日不忘鍛煉，給學生榜樣。近日他也參與《打天下》拍攝，雖然只屬客串性質，但卻讓他一嘗魔娑斗凌厲腳法可怕之處。
文、攝：賴家俊
在近代搏擊運動中，空手道和泰拳是其中兩支方興未艾，在全球深受歡迎的武術運動，而不少搏擊運動員，亦經常涉獵不同搏擊運動，以充實所學，擴闊武術眼界。這次受訪的香港拳王韓焯堅，便是香港其中一位縱橫全接觸空手道和泰拳搏擊運動，並在兩個項目均打出驕人成績的知名拳手。現在韓焯堅雖然主力教學工作，但相信生命影響生命，樹立榜樣，鍛煉不輟。
韓焯堅腳法凌厲，想不到是因少年時代因太瘦弱而發奮學拳。（賴家俊 攝）
訪問當日見到韓焯堅粗橫沉厚的雙腿，踢擊沙包時震聲猛響，很難想像這個身形魁梧，主打重量級別的拳王，年幼時經常給人欺負。
「我小時候瘦體嶙峋，只有120磅，常給人欺負。十四歲那一年，在漫畫《破壞之王》影響，和聽了不少人對空手道可以劈磚破石的描述，盲摸摸走上一間空手道館拜師，從而認識我空手道的恩師，正道塾翟謙正師傅。」
由於翟師傅亦同時師從泰拳江富德師傅，所以韓焯堅在學了兩年空手道後，亦跟從翟謙正學習泰拳，並獲師傅鼓勵，於2003年出戰首場泰拳比賽，開始他同時雙修空手道和泰拳。
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「學了兩年空手道，因為全接觸空手道比賽不可以打頭，我想有更全面搏擊運動訓練，所以想從泰拳那邊汲取經驗。空手道講求一擊必殺，而泰拳招式靈活，要求更多連貫動作，比賽也容許相對較多方位攻擊，所以兩者同時修煉。」
除了搏擊規則要求不同外，韓焯堅認為兩種武術運動可以互補不同距離訓練。例如空手道以短時間爆發力和旋轉力見長，而泰拳擅打短、中距離，多箍頸埋身技術，兩種武術可以互補攻擊距離。而為了方便兩者互練，他有時不帶拳套練習泰拳，有時練打拳腳肘膝，亦會思考用哪一種武術方法去練。
除了搏擊規則要求不同外，韓焯堅認為泰拳和空手道兩種武術運動可以互補不同距離訓練。（賴家俊 攝）
逆境面對打更重級別
遙想當初出賽，家人本來反對，韓焯堅笑說每次都會向家人說「打埋呢次」，結果一打多年。而2010-2012年期間，是他拳擊手生涯最艱難時期，那時他因為腳踝筋腱撕裂，無法減磅，所以要由本來打開70公斤級別，轉打更重磅級別。試過有一次在內地出賽，遇上一個200多磅的俄羅斯拳手，身高比自己高一個頭，他每一拳一踢都讓自己感到大家在力量和體型上差距，韓焯堅最終落敗。但這段時間，他咬緊牙關，除了讓傷患休養外，仍然積極面對每一場賽事。
最近熱播的《打天下》，韓焯堅其實也有客串其中，他不露臉的客串了當中兩場搏擊比賽拍攝。其中一場他要與魔娑斗對打，要硬食他的踢腿。他不禁讚歎對方和他一樣同打70公斤級別，但打出來的力度和氣勢，明顯讓人感到是重多一兩個級別的力量。
今年是韓焯堅第八個年頭出任拳館館主，早年同時身兼館主和運動員，現在則較多從事教育工作。電視劇《打天下》早段，在青少年中心的空手道班，出現一班不守規矩，學習態度輕率的少年學員，相信很多教拳的朋友也遇過這情況而對此情節有同感。偶矣遇到口舌招尤的青年人上館學武，崩崩跳不守規矩，韓焯堅打趣說，這些「百厭仔」其實不是不聽話，只是自己想做自己。這情況下只是鬧行不通，有時要同他們說說笑，例如警告不聽話要做掌上壓，或要同師父對練試下師傅腿法，這些百厭仔便會馬上規規矩矩很聽話。
我希望以身作則，除了教育正確武術知識外，亦培養學生武德，以生命影響生命。現在自己雖然沒有落場比賽，但仍然繼續操練，希望作學生榜樣，不放棄，持之以恒！
韓焯堅部份獎項：
2006年 全港青少年全接觸空手道65KG級冠軍
2007年 全港全接觸空手道公開賽輕量級冠軍
2008年 全港全接觸空手道公開賽中量級亞軍
2009年 全港全接觸空手道公開賽中量級冠軍
2009年 全港散打公開賽70KG級冠軍
2010年 富德搏擊王港泰對抗賽冠軍
2013年 富德搏擊王156磅級冠軍
2013年 兩岸四地搏擊賽70KG級冠軍
2014年 富德搏擊王154磅級冠軍
2015年 真武魂WBK世界極限格鬥聯賽第四站冠軍
2015年 巔峰萬達拳皇爭霸賽冠軍
2015年 富徳搏擊王世界職業大賽冠軍
2016年 富德搏擊王第廿十三戰冠軍
2016年 KF1第二十四站 鋼鐵搏擊新人王大賽冠軍
2016年 香港泰拳冠軍爭奪戰金腰帶
2017年 富徳紅人堂X武林風雲頂星戰 決戰天下金腰帶