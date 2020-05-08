空手道泰拳雙料拳王　韓焯堅：善用不同武術攻擊距離

香港拳王韓焯堅，多年來在泰拳和空手道都打出驕人成績。近年雖然主力擔任教練，但希望以身作則，平日不忘鍛煉，給學生榜樣。近日他也參與《打天下》拍攝，雖然只屬客串性質，但卻讓他一嘗魔娑斗凌厲腳法可怕之處。 文、攝：賴家俊

在近代搏擊運動中，空手道和泰拳是其中兩支方興未艾，在全球深受歡迎的武術運動，而不少搏擊運動員，亦經常涉獵不同搏擊運動，以充實所學，擴闊武術眼界。這次受訪的香港拳王韓焯堅，便是香港其中一位縱橫全接觸空手道和泰拳搏擊運動，並在兩個項目均打出驕人成績的知名拳手。現在韓焯堅雖然主力教學工作，但相信生命影響生命，樹立榜樣，鍛煉不輟。

韓焯堅腳法凌厲，想不到是因少年時代因太瘦弱而發奮學拳。（賴家俊 攝）

訪問當日見到韓焯堅粗橫沉厚的雙腿，踢擊沙包時震聲猛響，很難想像這個身形魁梧，主打重量級別的拳王，年幼時經常給人欺負。

「我小時候瘦體嶙峋，只有120磅，常給人欺負。十四歲那一年，在漫畫《破壞之王》影響，和聽了不少人對空手道可以劈磚破石的描述，盲摸摸走上一間空手道館拜師，從而認識我空手道的恩師，正道塾翟謙正師傅。」

由於翟師傅亦同時師從泰拳江富德師傅，所以韓焯堅在學了兩年空手道後，亦跟從翟謙正學習泰拳，並獲師傅鼓勵，於2003年出戰首場泰拳比賽，開始他同時雙修空手道和泰拳。

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「學了兩年空手道，因為全接觸空手道比賽不可以打頭，我想有更全面搏擊運動訓練，所以想從泰拳那邊汲取經驗。空手道講求一擊必殺，而泰拳招式靈活，要求更多連貫動作，比賽也容許相對較多方位攻擊，所以兩者同時修煉。」

除了搏擊規則要求不同外，韓焯堅認為兩種武術運動可以互補不同距離訓練。例如空手道以短時間爆發力和旋轉力見長，而泰拳擅打短、中距離，多箍頸埋身技術，兩種武術可以互補攻擊距離。而為了方便兩者互練，他有時不帶拳套練習泰拳，有時練打拳腳肘膝，亦會思考用哪一種武術方法去練。

除了搏擊規則要求不同外，韓焯堅認為泰拳和空手道兩種武術運動可以互補不同距離訓練。（賴家俊 攝）

逆境面對打更重級別

遙想當初出賽，家人本來反對，韓焯堅笑說每次都會向家人說「打埋呢次」，結果一打多年。而2010-2012年期間，是他拳擊手生涯最艱難時期，那時他因為腳踝筋腱撕裂，無法減磅，所以要由本來打開70公斤級別，轉打更重磅級別。試過有一次在內地出賽，遇上一個200多磅的俄羅斯拳手，身高比自己高一個頭，他每一拳一踢都讓自己感到大家在力量和體型上差距，韓焯堅最終落敗。但這段時間，他咬緊牙關，除了讓傷患休養外，仍然積極面對每一場賽事。

最近熱播的《打天下》，韓焯堅其實也有客串其中，他不露臉的客串了當中兩場搏擊比賽拍攝。其中一場他要與魔娑斗對打，要硬食他的踢腿。他不禁讚歎對方和他一樣同打70公斤級別，但打出來的力度和氣勢，明顯讓人感到是重多一兩個級別的力量。

+ 4 + 3 + 2

今年是韓焯堅第八個年頭出任拳館館主，早年同時身兼館主和運動員，現在則較多從事教育工作。電視劇《打天下》早段，在青少年中心的空手道班，出現一班不守規矩，學習態度輕率的少年學員，相信很多教拳的朋友也遇過這情況而對此情節有同感。偶矣遇到口舌招尤的青年人上館學武，崩崩跳不守規矩，韓焯堅打趣說，這些「百厭仔」其實不是不聽話，只是自己想做自己。這情況下只是鬧行不通，有時要同他們說說笑，例如警告不聽話要做掌上壓，或要同師父對練試下師傅腿法，這些百厭仔便會馬上規規矩矩很聽話。

我希望以身作則，除了教育正確武術知識外，亦培養學生武德，以生命影響生命。現在自己雖然沒有落場比賽，但仍然繼續操練，希望作學生榜樣，不放棄，持之以恒！ 韓焯堅