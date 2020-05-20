Georges St. Pierre入選UFC名人堂　基本技術細膩串聯仿如藝術

加拿大拳手Georges St. Pierre (GSP)最近入選UFC名人堂，這位會被人稱作「GOAT（Greatest Of All Time）」的選手，由2007年至2013年可說稱霸了170磅量級，在3年前的回歸戰更擊敗了當時冠軍Michael Bisping成為185磅冠軍。雖然之後又再退役，但他到現在仍是極受拳迷歡迎，除了因為GSP是位和善的謙謙君子，亦因為他的技術，於現時來說都仍是一等一的。

GSP的體系/比賽風格(form)

GSP 是全能型的拳手，各方面亦都有很高的水平，難以找到一個明確的弱點。雖然愈來愈靠近摔跤型，但從不同的比賽中都可以看到他的高水平立技技術。而且，他的技術之所以為人津津樂道，是因為他最強的技術，都是「入門」技術：刺拳與下潛摔（單腿摔及雙腿摔），而GSP的整個技術體系是都建於這兩個基本技術。

如果要詳細分析他的刺拳和下潛摔運用，大概單單刺拳已經要寫兩到三篇文章。簡單的說，他有不同角度、不同節奏的刺拳，配合假動作後能在打擊的範疇中佔有很大優勢；刺拳也能為他的下潛摔打開空位，當對方把防守放在上方，就難以防禦他的摔技；為了防止他的摔技，就不得不把手及重心向下移，這樣又會給GSP使用刺拳打中。

片段擷取自YouTube

片段擷取自YouTube

刺拳與摔的配合並不是什麼新奇特別的技巧，只是GSP用得特別好，尤其是在各種假動作和時機配合。如果你是立技選手，他可以選擇把你摔倒然後控制你；假如你的摔跤技術優秀、或防摔做得好，他就在外圍用刺拳「點」你，5回合後你的眼睛就會像Josh Koscheck這樣：

圖片擷取自 YouTube：http://bit.ly/2iy1p4o

互相連結的技術

GSP的刺拳，其實有配合不同的攻擊，才能發揮出來。除了上述的下潛摔，很多時候會忽視了他的內側低掃和踏步高踢(左)。

內側低掃能把對手的注意力向下移，抬腿防禦的話對方就站在原地，方便下次用刺拳或高踢攻擊；高踢能把對方的手向外移，清空刺拳的攻擊路線，注意力集中在上方也能增加低掃命中率；相反，反覆使用刺拳就能騙對手拍開中線的刺拳，清空高踢的攻擊路線。

刺拳與高踢的混合：

內側低掃與刺拳的混合：

內側低掃與高踢的混合：

但刺拳的預備動作跟高踢和低掃有點不一樣，那如何能更進一步把內側低掃與高踢混在一起呢？答案就是Superman Jab。

Superman Jab／Punch 作其中一塊拼圖

超人拳(Superman punch)在不同的武術都有出現，可能前設的方式不同，但大多都是先提起後腳（佯裝出腳或防禦低掃），向後踢以發力打出重拳。有關這一個技術的教學，可以看以下的影片（以防禦低掃為前設）：

GSP的超人刺拳(Superman Jab)的預備動作有一小踏步及抬腿，就跟內側低掃和踏步高踢的預備動作差不多。所以GSP每次有動作，最少都已經有三個可能性，如果加上普通刺拳和摔，可能性就更多。在難以猜測下一個攻擊的位置和方向之下，根本沒可能每一次都防禦得好：

片段擷取自YouTube

就這樣，他的技術體系中，超人刺拳(Superman Jab)、內側低掃(Inside low kick)、踏步高踢(Step high kick)三招就互相連結，亦互有補助，使他的每個攻擊都更為多樣。

GOAT（Greatest Of All Time）

通常拳手的「建設」(built up)，也就是重點發展什麼技術，都是圍繞著一到兩個殺著或方向去想，例如McGregor的踢擊是為了順利讓左拳擊中、Andrei Arlovski就是去想如何多運用自己的右拳；或者是因為自己有專長所以可以補足一些技術本質上的缺憾，如踢技會拍被摔，但Fabrício Werdum、Ryan Hall可以肆無忌憚的出腳，是因為他倆都是巴西柔術大師，完全不怕地戰。

而GSP(以及他整個訓練團隊)，就圍繞著他的刺拳和摔技發展，加入一些關鍵的鏈條，把不同的技術連在一起，以使不同的動作都能發揮最大的效果，最後制霸了整個量級。這當然跟GSP自己的努力和天份有關，但不得不說這種動作融合與拳手技術發展，堪比藝術。他的兩位星級教練Firas Zahabi與Greg Jackson實在功不可沒。

所以，他被叫作其中一個GOAT（Greatest Of All Time）是有原因的。但謙虛的他說GOAT只是幻覺:

史上最佳只是個幻象，不存在的。總有人可以擊敗你......冠軍只是當晚你打敗了對手，不代表自己高於整個量級的所有選手 GSP

題外話：怕外星人?

最後說一個關於他的有趣資料，就是一直有傳他很怕「外星人」。

GSP在與Joe Rogan的廣播中提到自己似乎有第三類接觸，指出自己的時間會突然流走，例如起床後或駕車時，時間總會不自覺地流走，數以小時計；另外在《You're Welcome》廣播中指出他曾經在車廂中與Rashad Evans、Ali Abdel-Aziz及Mike Van Arsdale一同看到UFO。

不過GSP本人卻反駁此種說法，辯稱他只是指出自己自幼即有時間轉瞬即逝的感覺，從來沒有提及過外星人，只是Joe Rogan不斷將題目牽往外星人。

不過不論如何，5月19是他的生日，在此祝他生日快樂，以及恭喜他入選UFC名人堂！

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